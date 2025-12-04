บิ๊กแดง แจ้งเป็นภาพปี 57 หลังร่วมเฟรม “เบน สมิธ” ไม่ได้สนิท รู้จักผิวเผิน
บิ๊กแดง แจ้งเป็นภาพปี 57 หลังร่วมเฟรมถ่ายกับ เบน สมิธ เจอกันตอนไปดูงานที่สิงคโปร์ ยืนยันไม่ได้สนิท รู้จักผิวเผินเท่านั้น
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “น่าจะนานพอสมควร ภาพหลุด! ‘อนุทิน-เอกนิติ’ ร่วมเฟรม ‘เบน สมิธ’” จนกลายเป็นกระแสฮือฮานั้น
ล่าสุด พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือ บิ๊กแดง อดีตผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งปรากฎอยู่ในภาพให้สัมภาษณ์ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอของนายสรยุทธ ว่า เป็นภาพเมื่อปี 2557 ขณะเรียนหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) และเดินทางไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ มีเพื่อนแนะนำให้รู้จักว่า นายเบน สมิธ เป็นนักธุรกิจ
พล.อ.อภิรัชต์ ชี้แจงต่อไป จำได้ว่าตอนนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บอกในขณะนั้นว่าอเมริกันแชร์ คือทุกคนจ่ายค่าอาหาร ไม่มีใครเลี้ยง ส่วนอีกภาพเป็นงานแต่งลูกสาวของตนเอง และคนมาร่วมงานจำนวนมาก
พล.อ.อภิรัชต์ ยืนยันในตอนท้ายว่า ส่วนตัวไม่สนิทสนมคบหา แต่เป็นการรู้จักแบบผิวเผินกับ นายเบน สมิธ เท่านั้น
