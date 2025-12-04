ข่าวอาชญากรรม

อีกราย ‘พลทหารราเชน’ ตายในค่าย สั่งขัง ‘ครูฝึก’ 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 12:40 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 11:45 น.
อีกราย 'พลทหารราเชน' ตายในค่าย สั่งขัง 'ครูฝึก' 7 วัน เซ่นปล่อยปละละเลย

ค่ายสฤษดิ์เสนาแจง กมธ. สั่งขัง ‘ครูฝึก-ผบ.กองรักษาการณ์’ 7 วัน เซ่นปม ‘พลทหารราเชน’ เสียชีวิต ยอมรับปล่อยปละละเลย ด้านมูลนิธิผสานฯ จี้สอบเข้าข่าย พ.ร.บ.อุ้มหาย

crcfthailand รายงาน ตัวแทนกรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ วุฒิสภา กรณีการเสียชีวิตของ พลทหารราเชน ยวามื่อ ยอมรับเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย สั่งลงโทษขังครูฝึกกับผู้บังคับกองรักษาการณ์ 7 วัน พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม ขณะที่มุมมองทางกฎหมายยังขัดแย้ง อัยการชี้อาจไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.ทรมานฯ แต่มูลนิธิผสานวัฒนธรรมโต้แย้งว่าพฤติการณ์เข้าข่ายการควบคุมตัว

คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของ พลทหารราเชน ยวามื่อ ทหารกองประจำการผลัดที่ 2/2568 สังกัดหน่วยฝึกกรมรบพิเศษที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก ที่เสียชีวิตภายในค่ายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 หลังเข้ารับการฝึกไม่ถึง 10 วัน โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) ทนายความของแม่ผู้เสียชีวิต อัยการ และเจ้าหน้าที่ทหารต้นสังกัดเข้าร่วมหารือ

ทหารรับผิดลงโทษกำลังพล-ติด CCTV เพิ่ม ตัวแทนจากค่ายสฤษดิ์เสนาชี้แจงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่การรับตัวพลทหารใหม่ การฝึก และการประเมินสุขภาพจนถึงวันเสียชีวิต โดยระบุว่าทางค่ายไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่กำลังพลที่เกี่ยวข้อง ฐานปล่อยปละละเลย ประมาทเลินเล่อ และบกพร่องต่อหน้าที่ ดังนี้

  • สั่งขัง 7 วัน: ครูฝึกชั้นยศร้อยโท
  • สั่งขัง 7 วัน: ผู้บังคับกองรักษาการณ์ ชั้นยศจ่าสิบเอก

นอกจากนี้ ทางค่ายได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และพนักงานอัยการ รวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมตามคำแนะนำของ กมธ.การทหารฯ เพื่อป้องปรามเหตุซ้ำรอย

ทั้งนี้ ประเด็นข้อกฎหมายยังมีความเห็นต่าง โดยตัวแทนอัยการจากสำนักงานอัยการสูงสุดชี้แจงว่า กรณีนี้อาจไม่เข้าเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายฯ เนื่องจากพลทหารราเชนไม่ได้เสียชีวิตภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐตามคำชี้แจงของค่ายทหาร จึงไม่ต้องใช้กระบวนการชันสูตรพลิกศพโดยเจ้าหน้าที่ 4 ฝ่าย (อัยการ ฝ่ายปกครอง แพทย์ พนักงานสอบสวน)

ด้านมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ตั้งข้อสังเกตแย้งว่า พลทหารราเชนถูกพาตัวกลับเข้าค่ายหลังหลบหนีการเกณฑ์ทหาร ซึ่งตามปกติย่อมต้องถูกดำเนินคดีและควบคุมตัว แม้ทางค่ายจะอ้างว่าเป็นการ “ฝากตัว” ไว้ที่ห้องรักษาการณ์ แต่สถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นลูกกรงและมีทหารเฝ้าตลอดเวลา พฤติการณ์นี้อาจเข้าข่าย “การควบคุมตัว” ตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ.ทรมานฯ ที่หมายรวมถึงการจำกัดเสรีภาพ

มูลนิธิฯ ระบุว่า หากตีความว่าเป็นการควบคุมตัว จะต้องมีการตั้งสำนวนไต่สวนการตายเพื่อพิสูจน์สาเหตุที่แท้จริงและระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการค้นหาความจริงต่อไป เพื่อสร้างความกระจ่างให้แก่ครอบครัวที่ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต และแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อยุติการสูญเสียทหารเกณฑ์ในอนาคต

พลทหารราเชน ยวามื่อ เสียชีวิตในค่ายทหาร

ก่อนหน้านี้ 12 พฤศจิกายน 2568 พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.10 น. กองทัพบกได้รับรายงานเหตุ พลทหาร ราเชน ยวามื่อ ทหารกองประจำการผลัด 2/68 สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หน่วยฝึกกรมรบพิเศษที่ 4 กรมรบพิเศษที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก ได้ผูกคอเสียชีวิตภายในห้องน้ำของห้องขังกองรักษาการณ์ โดยไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายร่างกาย โดยมีผู้บังคับกองรักษาการณ์เป็นผู้ตรวจพบ

เบื้องต้นทราบว่า พลทหาร ราเชนฯ มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารายงานตัวเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 และอยู่ระหว่างการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ ณ กรมรบพิเศษที่ 4

ในการบันทึกข้อมูลทหารใหม่ หน่วยได้ตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติการรักษาอาการทางจิตเวชจากโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายหลังการเข้าประจำการ หน่วยได้ดำเนินการส่งต่อประวัติการรักษามายังโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้แพทย์ดูแลและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องตามระบบ ทั้งนี้ ยังพบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติการใช้สารเสพติดมาก่อนเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

หน่วยได้ดูแลอย่างใกล้ชิด และได้พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 และตามนัดครั้งที่สองเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งในระหว่างรอพบแพทย์ในวันดังกล่าว พลทหาร ราเชนฯ ได้หลบหนีออกจากโรงพยาบาล และขโมยรถจักรยานยนต์ของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงขับออกไป ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามตัวและควบคุมไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. โดยขณะนั้นอยู่ในลักษณะอาการมึนเมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานให้หน่วยฝึกนำตัวกลับมายังต้นสังกัด ซึ่งเดินทางถึงหน่วยเวลาประมาณ 22.00 น. เนื่องจากผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ในสภาพมึนเมา หน่วยจึงได้ควบคุมตัวไว้ที่ห้องควบคุม ณ กองรักษาการณ์ของหน่วย

ในช่วงเช้าวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 พลทหาร ราเชนฯ ได้ขออนุญาตเข้าห้องน้ำ ต่อมาผู้ควบคุมสังเกตว่าใช้เวลานานผิดปกติ จึงเข้าไปตรวจสอบ พบว่าได้ผูกคอเสียชีวิตภายในห้องน้ำของห้องขังกองรักษาการณ์ โดยไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายร่างกาย เหตุเกิดเวลาประมาณ 09.10 น. หน่วยได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและประสานโรงพยาบาลวังทองเข้าดำเนินการชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางกฎหมาย พร้อมแจ้งให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบเหตุการณ์โดยทันที

ปัจจุบันศพผู้เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิต ขณะเดียวกัน หน่วยต้นสังกัดอยู่ระหว่างการสอบถามรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียด หากพบว่ามีประเด็นใดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง จะต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

กองทัพบกขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และได้มอบหมายให้หน่วยต้นสังกัดดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวในทุกด้าน พร้อมยืนยันว่า ในปัจจุบันกองทัพบกถือว่ากำลังพลทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัว ที่ต้องให้ความสำคัญในการเอาใจใส่ดูแลให้ดีที่สุด ตามนโยบายและแนวทางที่ผู้บัญชาการทหารบกได้กำหนดไว้

