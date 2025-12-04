วิบากกรรม นานา ไรบีนา ยึดทรัพย์-นอนคุก หวั่น เวย์ ไทเทเนียม โดนหางเลข

ข่าวดาราบันเทิง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 10:18 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 10:18 น.
เจาะลึกคดีจับ “นานา ไรบีนา” เซ่นปมโกง 195 ล้าน สะพัดข่าวหย่า “เวย์” หนีผิด? พบพิรุธโยกเงินเข้าคริปโต

เมื่อเช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้นำหมายจับบุกเข้าตรวจค้นและจับกุมตัว นานา ไรบีนา ที่บ้านพัก ในข้อหาฉ้อโกงและกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พฤติการณ์คือชักชวนคนรู้จักให้นำเงินมาลงทุนและกู้ยืมโดยเสนอผลตอบแทนดอกเบี้ยให้ แต่สุดท้ายธุรกิจดังกล่าวไม่มีอยู่จริง

ความเสียหายในคดีนี้ประเมินเบื้องต้นสูงถึง 195 ล้านบาท ก่อนหน้านี้มีสัญญาณบ่งชี้ว่าคดีจะถึงจุดแตกหัก เมื่อกลุ่มเพื่อนสนิทและผู้เสียหายเริ่มออกมาเปิดเผยข้อมูล จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทนายสายหยุด ทนายความของนานา ได้พานานาพยายามจะเข้ามอบตัวกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่คิดหนี แต่ในวันนั้นตำรวจยังไม่รับมอบตัวเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการและศาลยังไม่ออกหมายจับอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งหมายจับออกในช่วงเย็นวันที่ 2 ธันวาคม นำมาสู่การบุกจับกุมในรุ่งเช้าวันถัดมา

นานา และ เวย์
ภาพจาก Instagram : nanarybena

เปิดกรุของกลางนานา ค้นเจอในบ้านพัก

จากการเข้าตรวจค้นบ้าน ตำรวจยึดทรัพย์สินได้รวมมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ประกอบด้วย

รถยนต์ Mini Cooper 1 คัน

กระเป๋าแบรนด์เนม (Hermes, Louis Vuitton) และสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ กว่า 50 ชิ้น

โทรศัพท์ iPhone 7 เครื่อง

กล่อง Art Toy และทรัพย์สินอื่นๆ,

สิ่งที่น่าจับตามองที่สุดไม่ใช่กระเป๋าหรู แต่คืออุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่า “Ledger Nano X” หรือ Hardware Wallet จำนวน 1 ชิ้น, อุปกรณ์นี้เปรียบเสมือนตู้เซฟดิจิทัล ใช้เก็บสกุลเงินคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งสามารถซ่อนเงินมูลค่ามหาศาล ได้โดยที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ยากมาก หากไม่มีรหัสผ่านจากเจ้าของ ก็แทบไม่มีใครสามารถเข้าไปเอาเงินออกมาได้ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเงิน 195 ล้านบาทที่หายไป อาจถูกแปลงสภาพไปอยู่ในรูปแบบนี้หรือไม่

ในขณะที่ดีเจบอย เพื่อนสนิทที่เดินทางมาเยี่ยมที่กองปราบฯ ยืนยันว่า นานาไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ ยังกินน้ำพริกและใช้ชีวิตปกติ จึงแปลกใจว่าเงินจำนวนมากถูกนำไปใช้ทำอะไร

เปิดโพสต์สุดท้าย นานา ไรบีนา ก่อนถูกตร.บุกรวบคาบ้าน เหมือนรู้ชะตาล่วงหน้า-7

เสียงจากเหยื่อ เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด

ผู้เสียหายในคดีนี้ส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดและคนในวงการบันเทิง เช่น ข้าวโพด เพื่อนในกลุ่ม “แก๊งนางฟ้า” เสียหายหนักสุดถึง 70 ล้านบาท เปิดเผยผ่านไลฟ์สดด้วยความเจ็บช้ำว่า เรื่องนี้เกิดจากความไว้ใจและความรักเพื่อน แต่กลับได้รับความโกหกซ้ำซ้อน

ดีเจดาด้า เสียหายไป 3 ล้านบาท ดาด้าเล่าว่านานาโทรมาร้องไห้ในเช้าวันที่โดนจับ บอกว่าไม่รู้จะทำอย่างไร กลัวไม่มีเงินประกันตัว ดาด้ายอมรับว่าเสียความรู้สึกมากเพราะตอนแรกตนหลงเชื่อและออกมาปกป้องเพื่อน จนมารู้ความจริงทีหลังว่านานาโกหกและนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

อ่านข่าว: ดาด้า เผย นานาเสียงเครียด วินาทีโดนจับ กลัวเงินประกันตัวไม่พอ ลือสนั่น 50 ล้านจริงไหม

เจนนี่ เทียนโพสุวรรณ มีรายงานว่าเสียหายประมาณ 5 ล้านบาท จากการชักชวนไปลงทุนร้านอาหารต่างประเทศ

ปมปริศนา “เวย์ ไทเทเนียม” หย่าแก้เคล็ด หรือหนีความผิด?

อีกประเด็นที่สังคมจับตามองคือสามี เวย์ ไทเทเนียม ท่ามกลางกระแสข่าวลือหนาหูว่าทั้งคู่ได้จดทะเบียนหย่ากันแล้ว อ้างเหตุผลทางธุรกิจ และในช่วงเกิดเหตุ เวย์ได้หายตัวไปเงียบๆ ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือออกมาเยี่ยมภรรยา แต่ล่าสุด ทนายสายหยุดออกมาแก้ข่าวว่า ทั้งคู่ยังไม่หย่ากัน

ก่อนหน้าดีเจดาด้าเปิดเผยว่า นานาเคยเล่าให้ฟังว่าหย่ากันเพราะเรื่องธุรกิจเมื่อไม่เกิน 1 ปีที่ผ่านมา แต่ทั้งคู่ยังอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ข้าวโพด ตั้งข้อสังเกตว่า สามีภรรยาที่อยู่บ้านเดียวกัน เป็นไปได้ยากที่จะไม่รู้เรื่องราวหรือความผิดปกติทางการเงินของอีกฝ่าย

มุมมองกฎหมาย ทนายพัฒน์ ให้ความเห็นว่า การหย่าร้างไม่สามารถช่วยให้รอดพ้นคดีได้ หากพิสูจน์ได้ว่าหนี้สินหรือการกระทำความผิดเกิดขึ้นในระหว่างที่ยังอยู่กินกันและรู้เห็นเป็นใจด้วยกัน แม้จะหย่าไปแล้วก็ต้องรับผิดร่วมกัน ตำรวจจะตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีการโยกย้ายทรัพย์สินไปที่สามีหรือไม่

ทนายสายหยุด ยืนยัน เวย์ ไทยเทเนียม - นานา ไรบีนา ยังไม่ได้หย่ากัน ชี้ข่าวลือคลาดเคลื่อน-2
ภาพจาก : FB ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู

วิบากกรรม นานา ยึดทรัพย์-นอนคุก ลุ้น เวย์ ไทเทเนียม โดนหางเลขไหม บันเทิง

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

