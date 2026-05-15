ผีน้อยหนุ่มทรุด ส่งเงินให้แม่ 7.8 ล้าน ผลาญเกลี้ยง จนแฟนขอเลิก
ชายไทยลักลอบทำงานญี่ปุ่น 10 กว่าปี ส่งเงินให้แม่ 7.8 ล้านบาท แต่สูญเงินเกลี้ยงบัญชีจนแฟนขอเลิก อ่านสรุปอุทาหรณ์เตือนใจคนทำงานต่างแดนเพื่อครอบครัว
ชายคนหนึ่งโพสต์เล่าเรื่องราวชีวิตลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก ตนกับแฟนสาว เป็นผีน้อยลักลอบไปทำงานประมงที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2553 เจ้านายชาวญี่ปุ่นดูแลดีมาก ทำงานอย่างหนักจนมีเงินเก็บส่วนตัว 7.8 ล้านบาท โดยให้เจ้านายโอนเงินเข้าบัญชีของแม่ที่ประเทศไทยทุกเดือนเพื่อเป็นเงินเก็บ
เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี ร่างกายเริ่มทรุดโทรมจากการยกของหนัก จึงปรึกษากับแฟนสาวเรื่องแต่งงานสร้างครอบครัว ตอนนี้ทั้งคู่อายุประมาณ 35-36 ปี มีเงินเก็บรวมกันมากกว่า 15 ล้านบาท วางแผนนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนกินดอกเบี้ย ลูกชายโทรศัพท์บอกแม่เรื่องการเดินทางกลับไทย แต่แม่มีท่าทีผิดปกติ รีบตัดบทสนทนาเสมอ
เมื่อเขาเดินทางกลับถึงประเทศไทย ถึงกับเข่าทรุด เพิ่งมารู้ว่า เงินที่เก็บหอมรอมริบมาตลอด แม่ใช้เงินในบัญชี 7.8 ล้านบาทจนหมด แฟนสาวที่คบหากันมานาน 16-17 ปีทราบเรื่องจึงตัดสินใจขอเลิกรา ตนขับรถไปส่งแฟนสาวที่บ้านพร้อมกล่าวขอโทษแม่ของแฟน รู้สึกใจสลาย
หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วัน มีกลุ่มเจ้าหนี้ตามมาทวงเงินถึงบ้าน ตนต้องนำเงินติดตัวไปจ่ายหนี้ให้แม่ ต่อมานายทุนเรียกไปคุยเรื่องการจำนองบ้าน ตนไม่มีเงินไปไถ่ถอน เมื่อถามแม่ แม่กลับขู่จะฆ่าตัวตายถ้าเขาพูดถึงเรื่องนี้อีก เขาจึงย้ายไปอยู่กับน้า แต่หนึ่งเดือนต่อมา แม่มาตามให้เขากลับไปทำงานใช้หนี้ให้ พร้อมขู่จะฆ่าตัวตายเหมือนเดิม ชายคนนี้เล่าตอนท้ายข้อความว่า เขาไม่โกรธแฟนสาวที่ขอแยกทางเลย เพราะเข้าใจสถานการณ์ดี
