ข่าว

ผีน้อยหนุ่มทรุด ส่งเงินให้แม่ 7.8 ล้าน ผลาญเกลี้ยง จนแฟนขอเลิก

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 19:28 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 18:33 น.
54
ผีน้อยหนุ่มทรุด ทำงานหนักมาก ส่งเงินให้แม่ 7.8 ล้าน ผลาญเกลี้ยง จนแฟนขอเลิก

ชายไทยลักลอบทำงานญี่ปุ่น 10 กว่าปี ส่งเงินให้แม่ 7.8 ล้านบาท แต่สูญเงินเกลี้ยงบัญชีจนแฟนขอเลิก อ่านสรุปอุทาหรณ์เตือนใจคนทำงานต่างแดนเพื่อครอบครัว

ชายคนหนึ่งโพสต์เล่าเรื่องราวชีวิตลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก ตนกับแฟนสาว เป็นผีน้อยลักลอบไปทำงานประมงที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2553 เจ้านายชาวญี่ปุ่นดูแลดีมาก ทำงานอย่างหนักจนมีเงินเก็บส่วนตัว 7.8 ล้านบาท โดยให้เจ้านายโอนเงินเข้าบัญชีของแม่ที่ประเทศไทยทุกเดือนเพื่อเป็นเงินเก็บ

เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี ร่างกายเริ่มทรุดโทรมจากการยกของหนัก จึงปรึกษากับแฟนสาวเรื่องแต่งงานสร้างครอบครัว ตอนนี้ทั้งคู่อายุประมาณ 35-36 ปี มีเงินเก็บรวมกันมากกว่า 15 ล้านบาท วางแผนนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนกินดอกเบี้ย ลูกชายโทรศัพท์บอกแม่เรื่องการเดินทางกลับไทย แต่แม่มีท่าทีผิดปกติ รีบตัดบทสนทนาเสมอ

เมื่อเขาเดินทางกลับถึงประเทศไทย ถึงกับเข่าทรุด เพิ่งมารู้ว่า เงินที่เก็บหอมรอมริบมาตลอด แม่ใช้เงินในบัญชี 7.8 ล้านบาทจนหมด แฟนสาวที่คบหากันมานาน 16-17 ปีทราบเรื่องจึงตัดสินใจขอเลิกรา ตนขับรถไปส่งแฟนสาวที่บ้านพร้อมกล่าวขอโทษแม่ของแฟน รู้สึกใจสลาย

หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วัน มีกลุ่มเจ้าหนี้ตามมาทวงเงินถึงบ้าน ตนต้องนำเงินติดตัวไปจ่ายหนี้ให้แม่ ต่อมานายทุนเรียกไปคุยเรื่องการจำนองบ้าน ตนไม่มีเงินไปไถ่ถอน เมื่อถามแม่ แม่กลับขู่จะฆ่าตัวตายถ้าเขาพูดถึงเรื่องนี้อีก เขาจึงย้ายไปอยู่กับน้า แต่หนึ่งเดือนต่อมา แม่มาตามให้เขากลับไปทำงานใช้หนี้ให้ พร้อมขู่จะฆ่าตัวตายเหมือนเดิม ชายคนนี้เล่าตอนท้ายข้อความว่า เขาไม่โกรธแฟนสาวที่ขอแยกทางเลย เพราะเข้าใจสถานการณ์ดี

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด &#039;แม่ทำเนียน&#039; งวด 16 พ.ค. 69 มัดรวม 10 เลขดัง-เลขมงคลมาแรงครบชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด ‘แม่ทำเนียน’ งวด 16 พ.ค. 69 มัดรวม 10 เลขดัง-เลขมงคลมาแรงครบชุด

38 วินาที ที่แล้ว
ผีน้อยหนุ่มทรุด ทำงานหนักมาก ส่งเงินให้แม่ 7.8 ล้าน ผลาญเกลี้ยง จนแฟนขอเลิก ข่าว

ผีน้อยหนุ่มทรุด ส่งเงินให้แม่ 7.8 ล้าน ผลาญเกลี้ยง จนแฟนขอเลิก

33 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 15/5/69 สถิติหวยลาว แนวทางหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 15/5/69 สถิติหวยลาว แนวทางหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน แผ่นดินไหวเขย่าญี่ปุ่น 6.3 หยุดวิ่งรถไฟชินคันเซ็น ข่าวต่างประเทศ

ด่วน แผ่นดินไหวเขย่าญี่ปุ่น 6.3 หยุดวิ่งรถไฟชินคันเซ็น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด AI งวด 16 พ.ค. 69 ชู 2-6 เด่นสุด สถิติย้ำระวังเลขเบิ้ลรับวันเสาร์ เลขเด็ด

เลขเด็ด AI งวด 16 พ.ค. 69 ชู 2-6 เด่นสุด สถิติย้ำระวังเลขเบิ้ลรับวันเสาร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก พระเอกดัง อำลาวงการกะทันหัน หลังโดนหลอกเงินพันล้าน จนหมดตัว บันเทิงเกาหลี

ช็อก พระเอกดัง อำลากะทันหัน หลังโดนหลอกเงินพันล้าน จนหมดตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงดาว จารุจินดา โต้ข่าวแม่ผัวไม่ปลื้มสะใภ้ ยันไม่เกี่ยว ตั้ม วิชญะ แยกทางภรรยา บันเทิง

ดวงดาว จารุจินดา โต้ข่าวแม่ผัวไม่ปลื้มสะใภ้ ยันไม่เกี่ยว ตั้ม วิชญะ แยกทางภรรยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนบาสช็อก! NBA สะเทือน สูญเสีย 2 ดาวดัง &quot;คลาร์ก-คอลลินส์&quot; ในวันเดียวกัน ข่าวกีฬา

แฟนบาสช็อก! NBA สะเทือน สูญเสีย 2 ดาวดัง “คลาร์ก-คอลลินส์” ในวันเดียวกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงเจ้ย ภูเก็ต คอนเทนต์ครีเอเตอร์ขายรถ เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต ข่าว

แฟนคลับช็อก ลุงเจ้ย ภูเก็ต เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต อาลัยนักขายรถผู้สร้างรอยยิ้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเกิดผล ครูยึดมือถือเด็ก เรียกเงิน 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน เข้าข่ายยักยอกทรัพย์ ข่าว

ทนายเกิดผล ชี้ครูยึดมือถือเด็ก เรียกเงิน 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน เข้าข่ายยักยอกทรัพย์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. รวบอดีตปลัดเชียงดาว ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้แก๊งมังกรจีน โยงคลังอาวุธ ระเบิด C4 ข่าว

ด่วน! ป.ป.ช. รวบอดีตปลัดเชียงดาว ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้แก๊งมังกรจีน โยงคลังอาวุธ ระเบิด C4

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปตันเอ็ด’ นักบินอาสาสมัครทำภารกิจภารกิจอนุรักษ์สัตว์เสียชีวิต ข่าว

อาลัย กัปตันเอ็ด ป่วยกะทันหัน จากไปอย่างสงบ ผู้ทุ่มเทอนุรักษ์สัตว์ทะเลกว่า 20 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิทินหลวงปู่สรวง เลขเด็ดงวด 16 พ.ค. 69 Line News

เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16 พ.ค. 69 โชว์เลขเด่นเน้น ๆ พร้อมชุดจับคู่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูยึดมือถือเด็ก เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น ยอมคืนแล้ว ประธานมูลนิธิ อ้างครูทำเพราะรัก ข่าว

ครูยึดมือถือเด็ก เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น ยอมคืนแล้ว ประธานมูลนิธิ อ้างครูทำเพราะรัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ ยันไม่มีนโยบายรับสินบน หลังโผล่ชื่ออันดับ 9 หน่วยงานรับผลประโยชน์ ข่าว

กรมอุทยานฯ ยันไม่มีนโยบายรับสินบน หลังโผล่ชื่ออันดับ 9 หน่วยงานรับผลประโยชน์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด 16/5/69 ครบทุกสำนัก ก่อนลุ้นหวยออก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณรพุทธคุณ งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 16 พ.ค. 69 แห่จดแนวทางรับทรัพย์กลางเดือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิพัฒน์ สั่งสอบหน่วยงานในเครือคมนาคม หลังติดสิบอันดับเรียกสินบน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถูกช้างป่าเหยียบเสียชีวิต ข่าว

สาเหตุสลด เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถูกช้างป่าเหยียบ แผลฉกรรจ์-ซี่โครงหัก ก่อนสิ้นใจ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. คนปัจจุบัน ลูกหม้อประปานครหลวงกว่า 30 ปี ข่าว

ประวัติ สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. คนปัจจุบัน นำทีมบริหารลงนาม โปร่งใส-ไร้ทุจริต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ อนุชา บูรพชัยศรี ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. 2569 ประชาธิปัตย์ส่ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานส่งพัสดุ หัวร้อน ด่าหยาบชกลุงวัย 70 เจ้าของร้านชำ คิ้วแตกเย็บ 8 เข็ม ข่าว

พนักงานส่งพัสดุ หัวร้อน ชกลุง 70 คิ้วแตกเย็บ 8 เข็ม ฉุนไม่รับฝากของบ้านอื่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 พ.ค. 69 แจกแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัวตรง เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 พ.ค. 69 วิเคราะห์เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัวตรง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ลาออกตำแหน่งผู้ว่าฯ บินไปเยี่ยมบุตรชาย ก่อนกลับมาเปิดตัว 28 พ.ค.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง&quot; อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผลงานโดดเด่น ประสบการณ์แน่น ข่าว

ประวัติ “สุรินทร์ วรกิจธำรง” อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผลงานเด่น ประสบการณ์แน่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 19:28 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 18:33 น.
54
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด &#039;แม่ทำเนียน&#039; งวด 16 พ.ค. 69 มัดรวม 10 เลขดัง-เลขมงคลมาแรงครบชุด

เลขเด็ด ‘แม่ทำเนียน’ งวด 16 พ.ค. 69 มัดรวม 10 เลขดัง-เลขมงคลมาแรงครบชุด

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 15/5/69 สถิติหวยลาว แนวทางหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 15/5/69 สถิติหวยลาว แนวทางหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
ด่วน แผ่นดินไหวเขย่าญี่ปุ่น 6.3 หยุดวิ่งรถไฟชินคันเซ็น

ด่วน แผ่นดินไหวเขย่าญี่ปุ่น 6.3 หยุดวิ่งรถไฟชินคันเซ็น

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
เลขเด็ด AI งวด 16 พ.ค. 69 ชู 2-6 เด่นสุด สถิติย้ำระวังเลขเบิ้ลรับวันเสาร์

เลขเด็ด AI งวด 16 พ.ค. 69 ชู 2-6 เด่นสุด สถิติย้ำระวังเลขเบิ้ลรับวันเสาร์

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
Back to top button