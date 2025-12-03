ตร.ค้นบ้าน “นานา” ของรถหรู-แบรนด์เนมเพียบ เปิดชื่อ 4 ธุรกิจ นานา หลอกเพื่อนลงทุน 190 ล้าน เบื้องต้น ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยังเป็นผู้บริสุทธิ์
จากกรณี ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นำกำลังบุกจับกุม นานา ไรบีนา ดีเจชื่อดังวัย 44 ปี ภรรยา เวย์ ไทเทเนี่ยม คาบ้านพักหรูย่านเอกมัย หลังผู้เสียหาย 17 ราย รวมตัวร้องทุกข์ถูกหลอกลงทุน 4 ธุรกิจเก๊ อ้างผลตอบแทนสูง สูญเงินรวมกว่า 190 ล้านบาท ตร.เผยพฤติการณ์สุดแสบ ปลอมสลิป-เอกสารโอนหุ้นตบตาเหยื่อ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ได้นำกำลังเข้าจับกุม นางไรบีนา อินทชัย หรือ นานา ไรบีนา ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ฉ้อโกงทรัพย์ และกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน”
เปิดกลโกง นานา ใช้ความไว้ใจ-อ้างคนดัง-ปลอมเอกสาร
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาได้อาศัยความน่าเชื่อถือในวงการบันเทิง ชักชวนกลุ่มเพื่อนสนิท คนใกล้ชิด และกลุ่มผู้ปกครองในโรงเรียนนานาชาติ ให้ร่วมลงทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 โดยสร้างเรื่องราวเท็จเกี่ยวกับ 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่
ธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล การันตีผลตอบแทนสูง 4-7% ต่อเดือน
การเทรดหุ้น อ้างว่าลงทุนร่วมกับเซียนหุ้นชื่อดัง
ธุรกิจกีฬากับร้านอาหาร อ้างการขายหุ้นในธุรกิจบาสเก็ตบอลและร้านอาหารต่างประเทศ
กองทุนกงสี อ้างการลงทุนในเครือธุรกิจครอบครัวรายใหญ่
เพื่อให้เหยื่อตายใจ นานา ไรบีนา ได้ปลอมแปลงหลักฐาน ทั้งสลิปการโอนเงิน เอกสารการโอนหุ้นบริษัทร้านตัดผมชื่อดังที่ตนเป็นเจ้าของ มาแสดงต่อผู้เสียหาย แอบอ้างชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจเพื่อสร้างเครดิต ทั้งที่บุคคลเหล่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
วงแตก หมุนเงินไม่ทัน-เช็คเด้ง
ในช่วงแรกผู้เสียหายได้รับผลตอบแทนจริง ลักษณะนำเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่า จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2568 นานาเริ่มบ่ายเบี่ยงการจ่ายเงิน อ้างว่าบัญชีถูกรัฐตรวจสอบและระงับธุรกรรม เมื่อถูกกดดันหนักเข้าจึงจ่ายเป็นเช็คเงินสด แต่เมื่อนำไปขึ้นเงินกลับถูกปฏิเสธ (เช็คเด้ง) เนื่องจากไม่มีเงินในบัญชี ทำให้ผู้เสียหายรวม 17 ราย ตัดสินใจเข้าแจ้งความ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 195 ล้านบาท
หลังจากจากเข้าตรวจค้นบ้านพัก เจ้าหน้าที่สามารถยึดของหรูมูลค่าสูงได้จำนวนมาก อาทิ รถยนต์ Mini Cooper รุ่น Aceman, กระเป๋าแบรนด์เนม Hermes และ Louis Vuitton, เครื่องประดับจิวเวลรี่กว่า 50 ชิ้น, อาร์ตทอย Bearbrick, Hardware Wallet และโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังพบเอกสารการครอบครองที่ดินใน กทม. และ จ.อ่างทอง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเส้นทางการได้มาต่อไป
เบื้องต้น ในชั้นจับกุม นานา ไรบีนา ให้การ “ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา” เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงเกินจริงและการแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียง
