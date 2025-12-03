ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ลิเวอร์พูล พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 11:44 น.
55

3 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ ซันเดอร์แลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS ซันเดอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS ซันเดอร์แลนด์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : แอนฟิลด์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Liverpool FC

วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – ซันเดอร์แลนด์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ เจเรมี่ ฟริมปง, โจวานนี่ เลโอนี่ และ สเตฟาน บายไซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อเล็กซานเดอร์ อิซัค

Credit : Liverpool FC

ซันเดอร์แลนด์

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพแมวดำ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เรจิส เด บริส จะยังไม่มีชื่อของ ฮาบิบ ดิยาร์ร่า กับ อายี อเลเซ่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 5-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรบิน รูฟส์ พร้อมแนวรับ 5 คน ไตร ฮูม, นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, ลุตชาเรล เกียทรุยด้า, เรนิลโด้ มันดาว่า แดนกลางเป็น เบอทรานด์ ตราโอเร่, กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี้, เอ็นโซ่ เลอ เฟ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิลสัน อิซิดอร์

Credit : Sunderland AFC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS ซันเดอร์แลนด์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 02/01/17 ซันเดอร์แลนด์ 2-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/11/16 ลิเวอร์พูล 2-0 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/02/16 ลิเวอร์พูล 2-2 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/15 ซันเดอร์แลนด์ 0-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/01/15 ซันเดอร์แลนด์ 0-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

  • 30/11/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/11/25 แพ้ พีเอสวี 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/11/25 ชนะ เรอัล มาดริด 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

ซันเดอร์แลนด์

  • 29/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 เสมอ อาร์เซนอล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/11/25 เสมอ เอฟเวอร์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/10/25 ชนะ เชลซี 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Liverpool FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป – อเล็กซานเดอร์ อิซัค

ซันเดอร์แลนด์ (5-4-1) : โรบิน รูฟส์ (GK) – ไตร ฮูม, นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, ลุตชาเรล เกียทรุยด้า, เรนิลโด้ มันดาว่า – เบอทรานด์ ตราโอเร่, กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี้, เอ็นโซ่ เลอ เฟ – วิลสัน อิซิดอร์

Credit : Sunderland AFC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลิเวอร์พูล 2-1 ซันเดอร์แลนด์

 

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 11:44 น.
55
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

