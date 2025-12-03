ลิเวอร์พูล พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 3 ธ.ค. 68
3 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ ซันเดอร์แลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS ซันเดอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS ซันเดอร์แลนด์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 03.15 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : แอนฟิลด์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – ซันเดอร์แลนด์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ เจเรมี่ ฟริมปง, โจวานนี่ เลโอนี่ และ สเตฟาน บายไซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อเล็กซานเดอร์ อิซัค
ซันเดอร์แลนด์
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพแมวดำ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เรจิส เด บริส จะยังไม่มีชื่อของ ฮาบิบ ดิยาร์ร่า กับ อายี อเลเซ่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 5-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรบิน รูฟส์ พร้อมแนวรับ 5 คน ไตร ฮูม, นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, ลุตชาเรล เกียทรุยด้า, เรนิลโด้ มันดาว่า แดนกลางเป็น เบอทรานด์ ตราโอเร่, กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี้, เอ็นโซ่ เลอ เฟ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิลสัน อิซิดอร์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS ซันเดอร์แลนด์
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 02/01/17 ซันเดอร์แลนด์ 2-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 26/11/16 ลิเวอร์พูล 2-0 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
- 06/02/16 ลิเวอร์พูล 2-2 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/15 ซันเดอร์แลนด์ 0-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 10/01/15 ซันเดอร์แลนด์ 0-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
- 30/11/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/11/25 แพ้ พีเอสวี 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/11/25 ชนะ เรอัล มาดริด 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
ซันเดอร์แลนด์
- 29/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 เสมอ อาร์เซนอล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/11/25 เสมอ เอฟเวอร์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/10/25 ชนะ เชลซี 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – โดมินิค โซบอสไล, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป – อเล็กซานเดอร์ อิซัค
ซันเดอร์แลนด์ (5-4-1) : โรบิน รูฟส์ (GK) – ไตร ฮูม, นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, ลุตชาเรล เกียทรุยด้า, เรนิลโด้ มันดาว่า – เบอทรานด์ ตราโอเร่, กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี้, เอ็นโซ่ เลอ เฟ – วิลสัน อิซิดอร์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล 2-1 ซันเดอร์แลนด์
