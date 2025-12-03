บันเทิง

ดีเจดาด้า ช็อก! รู้ข่าว นานา ไรบีนา โดนตร.จับ รับห่วงหลาน ๆ หวั่นกระทบสภาพจิตใจ

ดีเจดาด้า ช็อก! หลังรู้ข่าวเพื่อนรัก “นานา ไรบีนา” โดนตำรวจบุกจับคาบ้าน เผยปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมาย หวั่นกระทบสภาพจิตใจหลาน ๆ ไม่อยากให้เป็นปม

หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังพร้อมหมายจับบุกไปควบคุมตัวดาราสาว นานา ไรบีนา คาบ้านพักย่านพระโขนงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (3 ธ.ค. 68) ตามหมายจับข้อหาฉ้อโกง และพ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นฉ้อโกงประชาชน ก่อนจะนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หลังพบพฤติการณ์ ลวงลงทุน 4 รูปแบบ คือ อ้างทำธุรกิจปล่อยกู้สินเชื่อโดยให้ค่าตอบแทนต่อเดือน 4-7%, มีการอุปโลกน์คนขึ้นมาเทรดหุ้น, อ้างทำธุรกิจสนามบาส และอ้างลงทุนทำธุรกิจร้านอาหารในสหรัฐอเมริกา

เบื้องต้นมีผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความทั้งสิ้น 17 ราย มูลค่าความเสียหาย 195 ล้านบาท ซึ่งเบื้องต้นเจ้าตัวได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และตำรวจได้ยึดทรัพย์ส่วนตัวเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้ว มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุด แจ็คเกอรีน ผู้สื่อข่าวบันเทิงจากไทยรัฐมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ ดีเจดาด้า วรินดา เพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของ นานา ไรบีนา หลังมีข่าวการเข้าจับกุมออกมาเมื่อช่วงเช้า แจ็คเกอรีน โพสต์คลิปลงในช่องติ๊กต็อกของเธอ ซึ่งเผยให้เห็นการสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งที่ ดีเจดาด้า พูดถึงข่าวเมื่อเช้าว่า

“ช็อก แต่หนี้ก็ส่วนหนี้เพื่อนก็ส่วนเพื่อนต้องแยก แต่ส่วนตัวไม่ได้อยากดำเนินคดีกับเขาเพราะเห็นแก่หลาน ตัวเองก็ต้องเสพข่าวตามเหมือนกันว่าจะยังไงต่อ แต่ห่วงสภาพจิตใจหลานอย่างเดียวเลยในตอนนี้ เพราะครอบครัวเรารู้จักกัน ลูกของนานาก็เหมือนหลานแท้ ๆ ของเรา ก็เลยมองว่าเรื่องของคดีก็ว่ากันไปตามกฎหมาย แต่ตอนนี้ห่วงสภาพจิตใจหลาน เพราะว่าน้องทั้งคู่ก็โต 12 ขวบแล้วก็รับรู้ต่าง ๆ ได้แล้ว มันจะกลายเป็นแผลในใจของเด็ก

เราก็รู้สึกว่า ตอนนี้หน้าที่ที่เราทำได้ ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนที่ดีที่ผ่านมา เราก็ห่วงสภาพจิตใจหลานอย่างเดียวเลยตอนนี้ กับเจนี่ ก็มีได้ส่งข้อความไปบ้าง เจนี่บอกว่าหนักมากเลย เขาร้องไห้หนักมาก ซึ่งได้คุยกันหลังจากที่เราได้รู้ความจริงกันหมดแล้ว ส่วนตัวก็ไม่ต่างกันเลยขนาดที่ว่าเข้มแข็งมากแล้วยังร้องไห้ไป 3 วัน มันช็อกตกใจจริง ๆ

เรื่องของคดีสมมติว่าวันหนึ่งจะได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย แต่เชื่อว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มาก ๆ สำหรับนานาแล้ว ก็ขอให้จำบทเรียนในครั้งนี้เอาไว้ แล้วก็จะไม่กลับไปทำอะไรแบบนี้อีก คือถ้าวันนึงได้ประกันตัวหรือออกมาก็ต้องกลับมาชดใช้หนี้ให้เพื่อน ๆ เจ้าหนี้ที่เขาเสียหาย มีหนี้ก็ต้องใช้ ครั้งนี้เขาล้มแล้วถ้าวันหนึ่งเขามีโอกาสได้ออกมาใช้ชีวิตปกติ หรือได้รับการประกันตัวก็ขอให้เขาตั้งใจชดใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้ด้วย เพราะตนก็เป็นเจ้าหนี้คนหนึ่งเหมือนกัน”

