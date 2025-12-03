UN ชี้พิกัด แหล่ง “สแกมเมอร์” ตั้งฐานฟอกเงิน อยู่หลังบ้าน “ฮุน เซน”
เพจดังแชร์โพสต์ผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา กางแผนที่แฉยับ แหล่งฟอกเงิน-สแกมเมอร์ อยู่ใกล้พระราชวังและบ้านอดีตนายกฯ แค่เอื้อม
เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้รายงานประเด็นร้อนจากประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อ นายสมรังสี (Sam Rainsy) ผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานล่าสุดของสหประชาชาติ (UN) ที่ระบุว่า แหล่งฟอกเงินและแก๊งต้มตุ๋นขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ถัดจากบ้านพักของฮุน เซน ไปไม่ไกล!
“របាយការណ៍របស់ UN ថា កន្លែងឆបោកដ៏ធំត្រូវបានរកឃើញនៅពីក្រោយផ្ទះរបស់លោក ហ៊ុន សែន ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ៕”
แปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่า “รายงานของ UN ระบุว่า สถานที่ต้มตุ๋นขนาดใหญ่ถูกค้นพบอยู่หลังบ้านของนายฮุน เซน ในกรุงพนมเปญ”
โพสต์ดังกล่าวของนายสมรังสี ได้แนบภาพแผนที่กรุงพนมเปญ ซึ่งมีการปักหมุดสถานที่สำคัญ 3 จุด ได้แก่
- บ้านพักของสมเด็จฯ ฮุน เซน (Hun Sen’s Residence) อยู่ด้านล่าง
- พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (Royal Palace of Cambodia) อยู่ถัดไปด้านบนเยื้องขวา
- จุดสีแดง ที่ระบุข้อความว่า “Major scam money-laundering site” (แหล่งฟอกเงินและแก๊งต้มตุ๋นขนาดใหญ่) ซึ่งปักหมุดอยู่ด้านบนถัดจากบ้านพักของฮุน เซน ไปไม่ไกล
การออกมาเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ของนายสมรังสี ถือเป็นการกล่าวหาที่รุนแรง โดยพยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่าธุรกิจสีเทา แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และขบวนการฟอกเงินระดับชาติ อาจตั้งอยู่ใกล้ชิดกับศูนย์กลางอำนาจของกัมพูชาอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางกระแสข่าวตลอดหลายปีที่ผ่านมาว่ากัมพูชาเป็นฐานที่มั่นสำคัญของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงประชาชนทั่วภูมิภาค รวมถึงคนไทย
อย่างไรก็ตาม ต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า รายงานฉบับดังกล่าวของ UN ที่นายสมรังสีกล่าวอ้างนั้นมีรายละเอียดระบุพิกัดที่ตั้งตามที่กล่าวหาจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงการตีความทางการเมืองของผู้นำฝ่ายค้านเพื่อโจมตีรัฐบาลฮุน มาเนต และอดีตนายกฯ ฮุน เซน
