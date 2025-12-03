ข่าวต่างประเทศ

UN ชี้พิกัด แหล่ง “สแกมเมอร์” ตั้งฐานฟอกเงิน อยู่หลังบ้าน “ฮุน เซน”

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 15:24 น.

แผนที่กรุงพนมเปญแสดงที่ตั้งบ้านฮุนเซนและแหล่งสแกมเมอร์.

เพจดังแชร์โพสต์ผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา กางแผนที่แฉยับ แหล่งฟอกเงิน-สแกมเมอร์ อยู่ใกล้พระราชวังและบ้านอดีตนายกฯ แค่เอื้อม

เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้รายงานประเด็นร้อนจากประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อ นายสมรังสี (Sam Rainsy) ผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานล่าสุดของสหประชาชาติ (UN) ที่ระบุว่า แหล่งฟอกเงินและแก๊งต้มตุ๋นขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ถัดจากบ้านพักของฮุน เซน ไปไม่ไกล!

“របាយការណ៍របស់ UN ថា កន្លែងឆបោកដ៏ធំត្រូវបានរកឃើញនៅពីក្រោយផ្ទះរបស់លោក ហ៊ុន សែន ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ៕”

แปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่า “รายงานของ UN ระบุว่า สถานที่ต้มตุ๋นขนาดใหญ่ถูกค้นพบอยู่หลังบ้านของนายฮุน เซน ในกรุงพนมเปญ”

โพสต์ดังกล่าวของนายสมรังสี ได้แนบภาพแผนที่กรุงพนมเปญ ซึ่งมีการปักหมุดสถานที่สำคัญ 3 จุด ได้แก่

  1. บ้านพักของสมเด็จฯ ฮุน เซน (Hun Sen’s Residence) อยู่ด้านล่าง
  2. พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (Royal Palace of Cambodia) อยู่ถัดไปด้านบนเยื้องขวา
  3. จุดสีแดง ที่ระบุข้อความว่า “Major scam money-laundering site” (แหล่งฟอกเงินและแก๊งต้มตุ๋นขนาดใหญ่) ซึ่งปักหมุดอยู่ด้านบนถัดจากบ้านพักของฮุน เซน ไปไม่ไกล
จุดสีแดงบนแผนที่ระบุแหล่งฟอกเงินใกล้บ้านฮุนเซน.
Drama-addict

การออกมาเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ของนายสมรังสี ถือเป็นการกล่าวหาที่รุนแรง โดยพยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่าธุรกิจสีเทา แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และขบวนการฟอกเงินระดับชาติ อาจตั้งอยู่ใกล้ชิดกับศูนย์กลางอำนาจของกัมพูชาอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางกระแสข่าวตลอดหลายปีที่ผ่านมาว่ากัมพูชาเป็นฐานที่มั่นสำคัญของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงประชาชนทั่วภูมิภาค รวมถึงคนไทย

อย่างไรก็ตาม ต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า รายงานฉบับดังกล่าวของ UN ที่นายสมรังสีกล่าวอ้างนั้นมีรายละเอียดระบุพิกัดที่ตั้งตามที่กล่าวหาจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงการตีความทางการเมืองของผู้นำฝ่ายค้านเพื่อโจมตีรัฐบาลฮุน มาเนต และอดีตนายกฯ ฮุน เซน

