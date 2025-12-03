ข่าว
ด่วน! ตำรวจบุกบ้านจับ “นานา ไรบีนา” ข้อหากู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางบุกบ้านจับ นานา ไรบีนา ข้อหากู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หลังมีผู้เสียหายแจ้งความหลายราย
เพจเฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง ได้โพสต์ข้อความว่า “ด่วน !! CIB จับดาราสาว น.น. ร.บ.น. เช้านี้ ข้อหา กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ปชช.”
โดย พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4.บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นานา ไรบีนา อายุ 45 ปี ตามหมายจับข้อหาฉ้อโกง และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยจับกุมได้ที่บ้านพักย่านพระโขนง หลังมีกลุ่มผู้เสียหายหลายรายแจ้งความ กก.4.บก.ปอศ.ให้ดำเนินคดี
เปิดข้อหาหนัก นานา ไรบีนา โดนจับ โทษอาญาถึงคุก กู้ยืมเงินฯ ฉ้อโกงประชาชน
