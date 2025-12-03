นานา ปฏิเสธข้อกล่าวหา พบลวงลงทุน 4 รูปแบบ เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เอี่ยวหรือไม่
ตร.แฉพฤติการณ์ นานา ไรบีนา ลวงลงทุน 4 รูปแบบ เจนี่ เหยื่อทำร้านอาหารทิพ เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เอี่ยวหรือไม่? เบื้องต้นยึดทรัพย์แล้ว 10 ล้านบาท
จากกรณีที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ CIB นำกำลังพร้อมหมายค้นและหมายจับบุกเข้าควบคุมตัวนักแสดงสาวชื่อดัง นานา ไรบีนา ที่บ้านพักย่านพระโขนง ก่อนจะนำตัวเดินทางมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ กองบังคับการสอบสวนกลาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2568
นาทีที่ นานา ไรบีนา ปรากฎตัวที่สอบสวนกลางเจ้าตัวสวมหมวกดำ แว่นดำ และแมสดำเพื่อปิดบังใบหน้า พร้อมห่มผ้าคลุมตัวเดินก้มหน้าเข้ามาภายในตึกโดยไม่ให้สัมภาษณ์ใด ๆ กับสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอทำข่าว
ต่อมา พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ได้เปิดเผยความคืบหน้าการจับกุม นานา ไรบีนา ว่า เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา กลุ่มเพื่อนสนิทของนานา ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีฐานฉ้อโกง และพ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นฉ้อโกงประชาชน หลังจากเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐาน สอบเส้นทางการเงิน และสอบสวนผู้เสียหายรวม 17 ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ 195 ล้านบาท จากนั้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ เจ้าหน้าที่จึงไปขอศาลอนุมัติหมายจับ
พฤติการณ์ของนานา พบว่า
- มีการปล่อยกู้สินเชื่อโดยให้ค่าตอบแทนต่อเดือน 4-7%
- มีการอุปโลกน์คนขึ้นมาเทรดหุ้น
- อ้างทำธุรกิจสนามบาส
- อ้างลงทุนทำธุรกิจร้านอาหารในสหรัฐอเมริกา
“เจนี่” สูญ 3 ล้าน อดีตเพื่อนรักหลอกลงทุนร้านอาหารทิพย์ที่อเมริกา
ในบรรดาผู้เสียหายทั้งหมด มีนักแสดงสาว เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าแจ้งความ โดยเจนี่ให้การว่า ถูกนานา ไรบีนา ชักชวนให้ร่วมลงทุนทำร้านอาหารที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกลับพบว่า ไม่มีการลงทุนจริงตามที่กล่าวอ้าง ทำให้เจนี่ต้องสูญเงินไปกว่า 3 ล้านบาท
ยึดทรัพย์เบื้องต้น 10 ล้านบาท-เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เกี่ยวหรือไม่?
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินส่วนตัวของ นานา ไรบีนา ได้แก่ รถยนต์, กระเป๋าแบรนด์เนม, จิวเวอรี่, เครื่องประดับ และอาร์ตทอย รวมมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่า เวย์ ไทเทเนียม สามีของนานา มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้ถึงการกระทำความผิดด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ ในชั้นสอบสวน นานา ไรบีนา ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
สำหรับประเด็นที่ทนายสายหยุดระบุว่าได้พาผู้ต้องหามามอบตัวก่อนหน้านี้ ผบก.ปอศ. ชี้แจงว่า ทนายความเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม ซึ่งในขณะนั้นพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติหมายจับ โดยหมายจับเพิ่งได้รับการอนุมัติในช่วงบ่ายของวันที่ 2 ธันวาคม การปฏิบัติงานจึงต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
