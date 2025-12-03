ข่าว

นานา ปฏิเสธข้อกล่าวหา พบลวงลงทุน 4 รูปแบบ เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เอี่ยวหรือไม่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 13:15 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 13:15 น.
83

ตร.แฉพฤติการณ์ นานา ไรบีนา ลวงลงทุน 4 รูปแบบ เจนี่ เหยื่อทำร้านอาหารทิพ เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เอี่ยวหรือไม่? เบื้องต้นยึดทรัพย์แล้ว 10 ล้านบาท

จากกรณีที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ CIB นำกำลังพร้อมหมายค้นและหมายจับบุกเข้าควบคุมตัวนักแสดงสาวชื่อดัง นานา ไรบีนา ที่บ้านพักย่านพระโขนง ก่อนจะนำตัวเดินทางมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ กองบังคับการสอบสวนกลาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2568

นาทีที่ นานา ไรบีนา ปรากฎตัวที่สอบสวนกลางเจ้าตัวสวมหมวกดำ แว่นดำ และแมสดำเพื่อปิดบังใบหน้า พร้อมห่มผ้าคลุมตัวเดินก้มหน้าเข้ามาภายในตึกโดยไม่ให้สัมภาษณ์ใด ๆ กับสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอทำข่าว

เปิดภาพนาทีตร.คุมตัว นานา ไรบีนา เข้าสอบปากคำ ตามหมายจับ-1

ต่อมา พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ได้เปิดเผยความคืบหน้าการจับกุม นานา ไรบีนา ว่า เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา กลุ่มเพื่อนสนิทของนานา ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีฐานฉ้อโกง และพ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นฉ้อโกงประชาชน หลังจากเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐาน สอบเส้นทางการเงิน และสอบสวนผู้เสียหายรวม 17 ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ 195 ล้านบาท จากนั้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ เจ้าหน้าที่จึงไปขอศาลอนุมัติหมายจับ

พฤติการณ์ของนานา พบว่า

  1. มีการปล่อยกู้สินเชื่อโดยให้ค่าตอบแทนต่อเดือน 4-7%
  2. มีการอุปโลกน์คนขึ้นมาเทรดหุ้น
  3. อ้างทำธุรกิจสนามบาส
  4. อ้างลงทุนทำธุรกิจร้านอาหารในสหรัฐอเมริกา

“เจนี่” สูญ 3 ล้าน อดีตเพื่อนรักหลอกลงทุนร้านอาหารทิพย์ที่อเมริกา

ในบรรดาผู้เสียหายทั้งหมด มีนักแสดงสาว เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าแจ้งความ โดยเจนี่ให้การว่า ถูกนานา ไรบีนา ชักชวนให้ร่วมลงทุนทำร้านอาหารที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกลับพบว่า ไม่มีการลงทุนจริงตามที่กล่าวอ้าง ทำให้เจนี่ต้องสูญเงินไปกว่า 3 ล้านบาท

ยึดทรัพย์เบื้องต้น 10 ล้านบาท-เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เกี่ยวหรือไม่?

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินส่วนตัวของ นานา ไรบีนา ได้แก่ รถยนต์, กระเป๋าแบรนด์เนม, จิวเวอรี่, เครื่องประดับ และอาร์ตทอย รวมมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่า เวย์ ไทเทเนียม สามีของนานา มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้ถึงการกระทำความผิดด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ ในชั้นสอบสวน นานา ไรบีนา ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

IG/ @daboyway

สำหรับประเด็นที่ทนายสายหยุดระบุว่าได้พาผู้ต้องหามามอบตัวก่อนหน้านี้ ผบก.ปอศ. ชี้แจงว่า ทนายความเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม ซึ่งในขณะนั้นพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติหมายจับ โดยหมายจับเพิ่งได้รับการอนุมัติในช่วงบ่ายของวันที่ 2 ธันวาคม การปฏิบัติงานจึงต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : เรื่องเล่าเช้านี้

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กรมอุตุฯ ประกาศลมหนาวระลอกใหม่เข้ามาในวันที่ 9 ธันวาคม ข่าว

กรมอุตุฯ ยืนยัน 14 ธ.ค. กทม. เย็นยะเยือก 18 องศา ลมหนาวกลับมาแน่

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายแก้ว เตือน เจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ อาจมีความผิด แม้ตั้งส่วนตัวก็ไม่รอด

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย โดนจับโป๊ะ ใช้ AI ทำภาพยืนอยู่กลางน้ำท่วมหาดใหญ่

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กกต. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2568

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นานา ปฏิเสธข้อกล่าวหา พบลวงลงทุน 4 รูปแบบ เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เอี่ยวหรือไม่

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กป้อม” แง้ม “เฉลิม อยู่บำรุง” เตรียมสมัครสมาชิก พปชร. 12 ธ.ค. นี้

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรู้แล้ว ผู้เสียชีวิตในรถฟอร์จูนเนอร์ 9 ศพ คือใคร เร่งตามตัวคนขับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล ข่าว

ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน บันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง ข่าว

นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ยันขายทรัพย์สินช้หนี้ ขอโอกาสในการทำงาน ข่าวดารา

เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ขายของ-ขอโอกาสทำงานใช้หนี้ เรื่องเข้าสู่ขั้นตอนกฎหมายแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดพฤติการณ์ “นานา ไรบีนา” ผู้เสียหายแจ้งความ 17 ราย เสียหายรวม 190 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กิ่งแก้ว ลอสูงเนิน ตัวจริง ตำนานนักโทษประหารหญิง สู่หนังผีสุดสยอง ข่าว

ประวัติ กิ่งแก้ว ลอสูงเนิน ตัวจริง ตำนานนักโทษประหารหญิง สู่หนังผีสุดสยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผย ปชช. ร้อยละ 92 มองรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่มาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนี่ยม ไม่เคลื่อนไหวหลังภรรยา นานา ถูกจับในคดีฉ้อโกง บันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม อยู่ไหน? หลังภรรยา นานา ถูกจับคาบ้าน ปมฉ้อโกงประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอน อลิชา โพสต์สะเทือนใจ หลังเพื่อนสนิท นานา ไรบีนา ถูกจับกุมถึงบ้าน บันเทิง

แอน อลิชา เผยความรู้สึก หลัง นานา ไรบีนา ถูกบุกจับ โพสต์สั้นแต่จุกอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจคลื่นฮิต จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม บันเทิง

ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจคลื่นฮิต จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. นำร่องทดลองโครงการดาวเทียม Tomorrow.io ป้องกันภัยพิบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักบินวิงสูทดีกรีแชมป์เหรียญทองเสียชีวิต หลังพุ่งชนแลนด์มาร์กดังขณะทดสองอุปกรณ์ใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! พบ 9 ศพ ในรถฟอร์จูนเนอร์ ตกคลองชลประทาน อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ติมอร์ เลสเต พบ ไทย ดูบอลสด ซีเกมส์ 2025 วันที่ 3 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มเดินออกมาจากโรงหนังแสบจมูก เจอเครื่องทำโอโซน อันตรายเสี่ยงปอดพัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ทนายธาตรี เป็นทนายชื่อดังที่ถูกแอบอ้างในโซเชียลมีเดีย ข่าว

เปิดประวัติ “ทนายธาตรี” ผู้ถูกอวตารสวมรอย โพสต์ป่วนโซเชียลจนเสียหาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายสายหยุด เผย “นานา” เป็นห่วงลูก เตรียมหลักทรัพย์ประกัน 5 แสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 13:15 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 13:15 น.
83
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

“บิ๊กป้อม” แง้ม “เฉลิม อยู่บำรุง” เตรียมสมัครสมาชิก พปชร. 12 ธ.ค. นี้

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

ตำรวจรู้แล้ว ผู้เสียชีวิตในรถฟอร์จูนเนอร์ 9 ศพ คือใคร เร่งตามตัวคนขับ

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล

ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
Back to top button