ณวัฒน์ แจ้งความจับ ฟาติมา Miss Universe หมิ่นประมาท ยันไม่ได้ด่าโง่

MGI ร่อนแถลงการณ์ป้อง ‘บอสณวัฒน์’ ยันบริสุทธิ์ใจปมดราม่าคำศัพท์ แจ้งความเอาผิด ‘มิสยูนิเวิร์ส’ ฐานใส่ร้าย ขู่ฟ้องสื่อเอี่ยวเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ไม่ได้ด่า Dumbhead แค่เตือนเรื่อง Damage
ผุ้สื่อข่าว รายงาน บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 74 ออกประกาศแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อขัดแย้งระหว่างการประกวดกับ นางสาวฟาติมา บอช เฟอร์นันเดซ (Fatima Bosch Fernandez) ผู้ชนะตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส 2025 ยืนยันว่าได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับนางสาวฟาติมาแล้ว ฐานใส่ร้ายป้ายสีและหมิ่นประมาท
อ่านข่าว : PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025
แถลงการณ์ระบุถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง นายณวัฒน์ยืนยันว่าตนไม่เคยใช้ถ้อยคำรุนแรงว่า “Dumbhead” (โง่เง่า) ต่อว่านางสาวฟาติมาตามที่ถูกกล่าวหา ข้อเท็จจริงคือตนได้พูดคำว่า “Damage” (ความเสียหาย) ในบริบทของการตักเตือนเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อำนวยการกองประกวดระดับชาติ
ประโยคที่นายณวัฒน์ระบุว่าได้พูดจริงและมีคลิปเสียงยืนยันคือ “If you follow the order from your national director, you’re damage. If you not, you can do it. I very happy and the good report will go to organize…” (ถ้าคุณทำตามคำสั่ง National Director ของคุณ คุณจะเสียหาย แต่ถ้าไม่ทำ คุณก็ทำได้ ผมจะดีใจมากและรายงานดีๆ จะถูกส่งไปที่กองประกวด)
ทางฝั่งนายณวัฒน์ระบุว่า หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว นางสาวฟาติมาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ใส่ร้ายตนต่อหน้าสื่อมวลชนและสาธารณะ แม้ภายหลังจะทราบข้อเท็จจริงแล้วแต่ก็ไม่มีการขอโทษ ซ้ำยังให้สัมภาษณ์พาดพิงในเชิงลบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตนเองในการประกวดจนกระทั่งได้รับตำแหน่ง
ด้วยเหตุนี้ นายณวัฒน์จึงได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีในประเทศไทยกับนางสาวฟาติมา บอช เฟอร์นันเดซ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 และประกาศว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดหากยังพบการกระทำผิดซ้ำอีก
ในตอนท้ายของแถลงการณ์ยังได้ฝากคำเตือนไปยังสื่อมวลชนทุกสำนัก ให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ หากพบว่าสื่อใดร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นการใส่ร้ายป้ายสี ทางกองประกวดจะดำเนินการฟ้องร้องสื่อนั้นในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดในการหมิ่นประมาทด้วยเช่นกัน
