เปิดภาพนาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำกำลังเข้าจับกุม นานา ไรบีนา ที่บ้านพักย่านพระโขนง
เปิดภาพนาที เจ้าหน้าที่ตำรวจ CIB นำกำลังเข้าจับกุม “นานา ไรบีนา” ที่บ้านพักย่านพระโขนง ข้อหากู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา 3 ธันวาคม 2568 มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นานา ไรบีนา อายุ 45 ปี นักแสดงสาวชื่อดัง ตามหมายจับข้อหาฉ้อโกง และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยจับกุมได้ที่บ้านพักย่านพระโขนง หลังมีกลุ่มผู้เสียหายหลายรายแจ้งความ กก.4.บก.ปอศ.ให้ดำเนินคดี ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง หรือ CIB ได้เผยภาพนาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าจับกุม “นานา ไรบีนา” ที่บ้านพักย่านพระโขนง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา หลังจากนี้จะมีการคุมตัวไปสอบปากคำ และฝากขังต่อศาลในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้จะมีไลฟ์แถลงความคืบหน้าของคดีนี้ในเวลา 10.30 น. ที่หน้าเพจเฟซบุ๊ก CIBTHAILAND
เบื้องต้น ทนายสายหยุด ทนายความของนานา ไรบีนา ได้เตรียมหลักทรัพย์ 5 แสนบาท เพื่อไปยื่นต่อศาลใช้ประกันตัว ส่วนความกังวลของ นานา ขณะนี้หลังถูกจับกุมตัว ทนายสายหยุด เผยว่า “ยังคงมีความกังวล เรื่องลูก เรื่องประกันตัว เรื่องงาน ตามประสาคนที่ไม่เคยถูกดำเนินคดี”
อ้างอิงจาก : FB ตำรวจสอบสวนกลาง
