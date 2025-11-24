ข่าวดาราบันเทิง

ดีเจดาด้า ร่ำไห้ หลัง ‘นานา’ พูดความจริงเรื่องหนี้ เหมือนถูกหักหลังจากเพื่อน 30 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 16:16 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 16:22 น.
131
ดีเจดาด้าร่ำไห้กลางไลฟ์ หลังรู้ความจริง นานา ไรบีนา หมุนเงินผิดวัตถุประสงค์

ดีเจดาด้า ร่ำไห้เหมือนถูกหักหลัง ปม ‘นานา ไรบีนา’ สารภาพความจริงเรื่องหนี้ธุรกิจและนำเงินลงทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เผยเสียความรู้สึกแต่ไม่ทิ้งเพื่อนที่คบกันมา 30 ปี

เคลื่อนไหวแล้ว สำหรับ ดีเจดาด้า หนึ่งในเพื่อนของ นานา ไรบีนา ที่เคยออกมาปกป้องเพื่อนสนิท หลังถูกโยงเป็นตัวแม่ น. ชวนเพื่อนทำธุรกิจมูลค่าความเสียหาย 400 ล้าน ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเผยในรายการแฉว่านานาไม่เคยยืมเงินและไม่เคยชวนระดมทุน ล่าสุด เธอออกมาเคลียร์ประเด็นที่เกิดขึ้นหลังทราบความจริง ยืนยันไม่ได้เกลียด-ไม่ได้โกรธ แต่ยอมรับว่าเสียใจกับกับสิ่งที่เพื่อนทำ

“ข่าวที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นด้ายังไม่รู้ หลังจากจบรายการแฉก็ยังไม่รู้ จากนั้นทั้งคู่ก็คุยกันนิดหน่อยเพราะด้างานยุ่ง ไม่มีเวลาคุย ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาว่างจึงมานั่งคุยเคลียร์ใจกับเพื่อนเพราะข่าวออกมาเยอะ เช้าวันเสาร์ก็ได้มีการไปที่บ้านนานาเพื่อเคลียร์ใจ เพื่อนก็เล่าความจริงทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นแบบไม่โกหก เล่าความจริงทั้งหมดว่ามีหนี้สินยังไง ด้าได้รู้ก่อนที่นานาจะขึ้นไลฟ์ นานาก็เล่าว่าเป็นหนี้ใครบ้าง วิธีการในการแก้ปัญหาของนานาคือไปกู้เงินตามที่เป็นข่าวทุกคน ทำให้ด้าตกใจแต่ก็ได้มีการเคลียร์กัน นานาก็ขอโทษ ที่ผ่านมาเป็นการพูดคนละแบบกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้น ระหว่างปีกว่า ๆ ที่นานาเขามีปัญหาเรื่องหนี้สิน 1 – 2 ปี เราเข้าใจคนละแบบกับความเป็นจริง

เพื่อนรอบข้างนานาที่มีปัญหากันก็ไม่มีใครเล่าให้ด้าฟังหรือพูดถึงหูด้าเลย ทำให้เราไม่เคยระแคระระคายเรื่องนี้ กระทั่งวันที่ใกล้จะเป็นข่าว ด้าคุยกับนานาเพราะว่าตอนนั้นข่าวมันมาเป็นระยะ ๆ เราคุยกันว่ามันเริ่มมีข่าวลือแบบนี้ ด้ายังคุยกับนานาเลยบอกว่าไม่มีใครมาถามด้าเลยว่านานาไปยืมเงินคนนู้นคนนี้ ไม่เคยมีข่าวเรื่องนี้มาถึงหู แล้วยังพูดกันเล่น ๆ ว่าใครจะให้นานาได้ยืมเงิน 300 – 400 ล้าน เราพูดเล่นกัน มันเลยเป็นที่มาว่าทำไมวันนั้นด้าถึงมั่นใจแล้วก็ออกมาปกป้องเพื่อน

ดีเจดาด้าเปิดใจเรื่อง นานา ไรบีนา
ภาพจาก TikTok : djdada

ตัดกลับมาเช้าวันเสาร์ที่มีการเคลียร์ใจกับเพื่อนก็ได้รู้ความจริงทุกอย่าง ยอมรับว่าตกใจ นานาก็เลยออกมาขอโทษ ซึ่งเราก็เคลียร์ใจกันและให้อภัยเพื่อนกับสิ่งที่เพื่อนไม่กล้าที่จะพูดความจริงกับเราว่านานาไปทำอะไรบ้าง

หลังจากนี้ มีคนถามว่าแล้วด้าจะอันฟอลโลว์นานาหรือจะทิ้งเพื่อนไหม ตอนนี้ยอมรับว่าเสียความรู้สึกกับสิ่งที่นานาทำ ไม่ได้มองนานาเป็นเพื่อน ด้ามองว่านานาเหมือนครอบครัว รู้จักกันมา 30 ปี สมัยก่อนแม่ด้ากับแม่นานาก็รู้จักกันเหมือนสนิทกันทั้งครอบครัว ไม่ได้เกลียดนานาและไม่ได้โกรธ แต่ยอมรับว่าเสียใจกับกับสิ่งที่เพื่อนทำกับเรา

อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกตกใจก็คือการตัดสินใจของเพื่อน ความรู้สึกตอนนี้เหมือนคนอกหัก”

นอกจากนี้ ดาด้าเผยว่ามีโปรเจ็คที่ต้องลงทุนด้วยกัน แต่นานาสารภาพว่าเอาเงินไปใช้แล้วแบบผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งเพื่อนก็ขอโทษและจะใช้เงินคืนภายหลัง ตนเองก็ให้อภัย พร้อมบอกกับเพื่อนว่าต้องยอมรับผลที่ตามมา เพราะสิ่งที่นานาทำตลอด 2 – 3 ปีที่ผ่านมา มันไม่ถูกต้องมันเป็นการดูถูกความไว้ใจของเพื่อน ฝั่งนานา บอกว่า ถึงแม้จะไม่เหลือใครคบสักคนก็จะพยายามหาเงินมาใช้

ทั้งนี้ ดาด้าเผยว่าเข้มแข็งมาตลอดดราม่าอะไรมาก็ไม่หวั่นแต่ครั้งนี้ไม่ไหวจริง ๆ เหมือนถูกหักหลัง และตนอยากให้นานาคนเดิมกลับมาเป็นคนเดิมที่ด้าเคยรู้จัก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า คู่เกย์ไต้หวันรับเด็กอุ้มบุญ 4 คนมาจากเม็กซิโก ถูกชาวเน็ตถล่ม “เห็นแก่ตัว-ซื้อเด็ก”

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่สุดแหวะ สาวอังกฤษแห่ฉีด “สเปิร์มปลา” เข้าใบหน้า เชื่อแทนฟิลเลอร์ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤต &#039;โรคไตเรื้อรัง&#039; พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ &#039;ฆาตกรเงียบ&#039; คนไทยเป็นเยอะมาก สุขภาพและการแพทย์

วิกฤต ‘โรคไตเรื้อรัง’ พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ ‘ฆาตกรเงียบ’ คนไทยเป็นเยอะมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

สงขลา ระทึกซ้ำ! คลิปนาทีพายุหมุน ถล่มตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจสลาย อ้างพบศพลูกชายถูกถลกหนัง นำมาจัดแสดงในนิทรรศการที่ลาสเวกัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจเพชรจ้า และ เนปจูน เลิกรากันแล้ว เพราะเลือกเติบโตคนละทาง บันเทิง

ดีเจเพชรจ้า เลิกแฟนสาว ‘น้องเนปจูน’ เผยจบด้วยดี-ไม่มีทะเลาะ แยกย้ายกันไปเติบโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย ดูดวง

อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่วันนี้ บันเทิง

“เล็ก ฝันเด่น” ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยคนยืนแช่น้ำมิดคอ-น้ำแรงเจอเจ๊ตสกีล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไม่ถึงฝัน “หมอนทองวิทยา” โดนราชวินิตบางแก้วพลิกแซง ตกรอบรองฯ ทวารวดีเกมส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย อัปเดตเรื่อง นานา ไรบีนา เชื่อมโยงสตอรี่ไอจีเจนี่ บันเทิง

กรรชัย ทิ้งบอมบ์ ‘นานา’ มีข่าวรูปธรรมรออยู่ วิเคราะห์สตอรี่ ‘เจนี่’ คาดมีส่วนเกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ลูกทิ้งข้อความจุกอก! อยู่กับพ่อติดเตียง 2 คน “16 ฉัยยากุลอุทิศ อ.หาดใหญ่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โตเกียว รถพุ่งชนคน ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึกกลางโตเกียว! เก๋งพุ่งกวาดฝูงชนดับ 1 เจ็บนับ 10 ราย คนขับทิ้งรถหนี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; รับตกใจ &quot;เท้ง&quot; หลุดปากความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” รับตกใจ “เท้ง” หลุดความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจดาด้าร่ำไห้กลางไลฟ์ หลังรู้ความจริง นานา ไรบีนา หมุนเงินผิดวัตถุประสงค์ บันเทิง

ดีเจดาด้า ร่ำไห้ หลัง ‘นานา’ พูดความจริงเรื่องหนี้ เหมือนถูกหักหลังจากเพื่อน 30 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม เศรษฐกิจ

แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คลิป โรนัลโด้ จักรยานอากาศงามหยด กดตุงที่ 954 บนวัย 40 กะรัต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนเกมอาลัย Udo Kier นักแสดงต้นแบบตัวละคร Yuri จากเกม Red Alert 2 เสียชีวิตในวัย 81 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ประกาศขายบ้าน หลังยอมรับทำธุรกิจเกินตัว บันเทิง

นานา ขายบ้านหรู 69 ล้าน รับทำธุรกิจเกินตัวจนพัง ขอโอกาสจากสิ่งที่ผิดพลาดไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาคใต้อ่วม น้ำท่วมหนัก 9 จังหวัด &quot;นครศรีฯ-สงขลา&quot; วิกฤตสุด เร่งระบายลงทะเล ข่าว

ภาคใต้อ่วม น้ำท่วมหนัก 9 จังหวัด “นครศรีฯ-สงขลา” วิกฤตสุด เร่งระบายลงทะเล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” เซ็นตั้ง “ธรรมนัส” เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการน้ำภัยพิบัติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กปภ.หาดใหญ่ จมบาดาล ท่วมโรงกรองน้ำสูงกว่า 3 เมตร ไม่สามารถเดินเครื่อง-จ่ายน้ำได้ ข่าว

กปภ.หาดใหญ่ จมบาดาล ท่วมโรงกรองน้ำสูง 3 เมตร เดินเครื่องผลิต-จ่ายน้ำไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนายกฯ อังกฤษ &quot;เดวิด คาเมรอน&quot; ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจ ข่าวต่างประเทศ

อดีตนายกฯ อังกฤษ “เดวิด คาเมรอน” ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ปชป เตือนนายก รักประชาชนจริง ต้องรีบสั่งการ ไม่ใช่ผัดข้าว ข่าวการเมือง

สส.ปชป เตือนนายก รักประชาชนจริง ต้องรีบสั่งการ ไม่ใช่ผัดข้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจตั้งข้อหา 3 ชายมะกัน ก่อกวนนักศึกษามุสลิม ตะโกนด่า-โบกเบค่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 16:16 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 16:22 น.
131
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า คู่เกย์ไต้หวันรับเด็กอุ้มบุญ 4 คนมาจากเม็กซิโก ถูกชาวเน็ตถล่ม “เห็นแก่ตัว-ซื้อเด็ก”

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568

เทรนด์ใหม่สุดแหวะ สาวอังกฤษแห่ฉีด “สเปิร์มปลา” เข้าใบหน้า เชื่อแทนฟิลเลอร์ได้

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568
วิกฤต &#039;โรคไตเรื้อรัง&#039; พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ &#039;ฆาตกรเงียบ&#039; คนไทยเป็นเยอะมาก

วิกฤต ‘โรคไตเรื้อรัง’ พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ ‘ฆาตกรเงียบ’ คนไทยเป็นเยอะมาก

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568

สงขลา ระทึกซ้ำ! คลิปนาทีพายุหมุน ถล่มตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568
Back to top button