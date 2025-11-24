ดีเจดาด้า ร่ำไห้ หลัง ‘นานา’ พูดความจริงเรื่องหนี้ เหมือนถูกหักหลังจากเพื่อน 30 ปี

ดีเจดาด้า ร่ำไห้เหมือนถูกหักหลัง ปม ‘นานา ไรบีนา’ สารภาพความจริงเรื่องหนี้ธุรกิจและนำเงินลงทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เผยเสียความรู้สึกแต่ไม่ทิ้งเพื่อนที่คบกันมา 30 ปี
เคลื่อนไหวแล้ว สำหรับ ดีเจดาด้า หนึ่งในเพื่อนของ นานา ไรบีนา ที่เคยออกมาปกป้องเพื่อนสนิท หลังถูกโยงเป็นตัวแม่ น. ชวนเพื่อนทำธุรกิจมูลค่าความเสียหาย 400 ล้าน ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเผยในรายการแฉว่านานาไม่เคยยืมเงินและไม่เคยชวนระดมทุน ล่าสุด เธอออกมาเคลียร์ประเด็นที่เกิดขึ้นหลังทราบความจริง ยืนยันไม่ได้เกลียด-ไม่ได้โกรธ แต่ยอมรับว่าเสียใจกับกับสิ่งที่เพื่อนทำ
“ข่าวที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นด้ายังไม่รู้ หลังจากจบรายการแฉก็ยังไม่รู้ จากนั้นทั้งคู่ก็คุยกันนิดหน่อยเพราะด้างานยุ่ง ไม่มีเวลาคุย ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาว่างจึงมานั่งคุยเคลียร์ใจกับเพื่อนเพราะข่าวออกมาเยอะ เช้าวันเสาร์ก็ได้มีการไปที่บ้านนานาเพื่อเคลียร์ใจ เพื่อนก็เล่าความจริงทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นแบบไม่โกหก เล่าความจริงทั้งหมดว่ามีหนี้สินยังไง ด้าได้รู้ก่อนที่นานาจะขึ้นไลฟ์ นานาก็เล่าว่าเป็นหนี้ใครบ้าง วิธีการในการแก้ปัญหาของนานาคือไปกู้เงินตามที่เป็นข่าวทุกคน ทำให้ด้าตกใจแต่ก็ได้มีการเคลียร์กัน นานาก็ขอโทษ ที่ผ่านมาเป็นการพูดคนละแบบกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้น ระหว่างปีกว่า ๆ ที่นานาเขามีปัญหาเรื่องหนี้สิน 1 – 2 ปี เราเข้าใจคนละแบบกับความเป็นจริง
เพื่อนรอบข้างนานาที่มีปัญหากันก็ไม่มีใครเล่าให้ด้าฟังหรือพูดถึงหูด้าเลย ทำให้เราไม่เคยระแคระระคายเรื่องนี้ กระทั่งวันที่ใกล้จะเป็นข่าว ด้าคุยกับนานาเพราะว่าตอนนั้นข่าวมันมาเป็นระยะ ๆ เราคุยกันว่ามันเริ่มมีข่าวลือแบบนี้ ด้ายังคุยกับนานาเลยบอกว่าไม่มีใครมาถามด้าเลยว่านานาไปยืมเงินคนนู้นคนนี้ ไม่เคยมีข่าวเรื่องนี้มาถึงหู แล้วยังพูดกันเล่น ๆ ว่าใครจะให้นานาได้ยืมเงิน 300 – 400 ล้าน เราพูดเล่นกัน มันเลยเป็นที่มาว่าทำไมวันนั้นด้าถึงมั่นใจแล้วก็ออกมาปกป้องเพื่อน
ตัดกลับมาเช้าวันเสาร์ที่มีการเคลียร์ใจกับเพื่อนก็ได้รู้ความจริงทุกอย่าง ยอมรับว่าตกใจ นานาก็เลยออกมาขอโทษ ซึ่งเราก็เคลียร์ใจกันและให้อภัยเพื่อนกับสิ่งที่เพื่อนไม่กล้าที่จะพูดความจริงกับเราว่านานาไปทำอะไรบ้าง
หลังจากนี้ มีคนถามว่าแล้วด้าจะอันฟอลโลว์นานาหรือจะทิ้งเพื่อนไหม ตอนนี้ยอมรับว่าเสียความรู้สึกกับสิ่งที่นานาทำ ไม่ได้มองนานาเป็นเพื่อน ด้ามองว่านานาเหมือนครอบครัว รู้จักกันมา 30 ปี สมัยก่อนแม่ด้ากับแม่นานาก็รู้จักกันเหมือนสนิทกันทั้งครอบครัว ไม่ได้เกลียดนานาและไม่ได้โกรธ แต่ยอมรับว่าเสียใจกับกับสิ่งที่เพื่อนทำกับเรา
อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกตกใจก็คือการตัดสินใจของเพื่อน ความรู้สึกตอนนี้เหมือนคนอกหัก”
นอกจากนี้ ดาด้าเผยว่ามีโปรเจ็คที่ต้องลงทุนด้วยกัน แต่นานาสารภาพว่าเอาเงินไปใช้แล้วแบบผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งเพื่อนก็ขอโทษและจะใช้เงินคืนภายหลัง ตนเองก็ให้อภัย พร้อมบอกกับเพื่อนว่าต้องยอมรับผลที่ตามมา เพราะสิ่งที่นานาทำตลอด 2 – 3 ปีที่ผ่านมา มันไม่ถูกต้องมันเป็นการดูถูกความไว้ใจของเพื่อน ฝั่งนานา บอกว่า ถึงแม้จะไม่เหลือใครคบสักคนก็จะพยายามหาเงินมาใช้
ทั้งนี้ ดาด้าเผยว่าเข้มแข็งมาตลอดดราม่าอะไรมาก็ไม่หวั่นแต่ครั้งนี้ไม่ไหวจริง ๆ เหมือนถูกหักหลัง และตนอยากให้นานาคนเดิมกลับมาเป็นคนเดิมที่ด้าเคยรู้จัก
