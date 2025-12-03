ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

งามหน้าไม่น้อย เมื่อฝ่ายจัดการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ใส่ธงชาติผิด ไทย เป็น เวียดนาม ส่วน อินโดนีเซีย เป็น สปป.ลาว ในโปรแกรมการแข่งขัน
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่้างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ แต่ดูเหมือนว่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไร แถมยังมีประเด็นดราม่าออกมาได้ไม่เว้นแต่ละวัน ทั้ง AC Card ของนักข่าวที่ยังไม่เรียบร้อย เช่นเดียวกับสนามการแข่งขันบางกีฬาที่ยังไม่แล้วเสร็จ อีกทั้งยังมีเรื่องผู้ออกแบบพิธีเปิด-ปิด ที่โดนยกเลิกไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยตลอด 7 เดือน
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025 ที่เป็นเพจของการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 อย่างเป็นทางการ ได้มีการโพสต์โปรแกรมการแข่งขันของกีฬาชนิดต่างๆ แต่จุดสนใจดันไปอยู่ที่โปรแกรมแข่งขันฟุตบอลหญิงที่ อินโดนีเวีย พบ ทีมชาติไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม เนื่องจากฝ่ายจัดฯใส่ธงชาติของทั้งสองทีมผิด โดยธงชาติอินโดนีเซีย ใส่เป็นธงชาติสปป.ลาว ขณะที่ ธงชาติไทย ที่เป็นเจ้าภาพเองนั้น ก็ถูกแทนที่ด้วยธงชาติเวียดนาม
แน่นอนว่าภาพดังกล่าวกลายเป็นประเด็นให้เหล่าแฟนกีฬาเข้าไปโจมตีฝ่ายจัดการแข่งขันที่ดูไม่มีความพร้อมและความละเอียดรอบคอบสักเท่าไร และล่าสุดวันนี้ (3 ธันวาคม) ดูเหมือนว่าภาพโปรแกรมการแข่งขันดังกล่าวได้ถูกนำออกไปจากเพจแล้ว
อ้างอิง : SEA GAMES Thailand 2025
