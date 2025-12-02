ข่าวดาราบันเทิง

ใครกัน? บอย ปกรณ์ โพสต์ทวงเงิน 8 หลัก รีบติดต่อด่วน ทุกอย่างมีขีดจำกัด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 10:48 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 11:00 น.
58
บอย ปกรณ์ โพสต์ตามล่าลูกหนี้ยังไม่คืนเงิน 8 หลัก

บอย ปกรณ์ ประกาศตามหาลูกหนี้ ยังไม่คืนเงิน 8 หลัก ลั่นประโยคจี๊ด เจ้าหนี้ที่ฟีลเหมือนลูกหนี้ หลังคู่กรณีธุรกิจเงียบหายไม่ตอบแชท ย้ำให้รีบติดต่อกลับมาทำตามข้อตกลงด่วน

ต่อมเผือกชาวเน็ตทำงานหนักอีกครั้ง หลัง บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ พระเอกหนุ่มอารมณ์ดีที่ปกติจะใจเย็นสุดๆ ต้องออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ด้วยพื้นหลังสีแดงฉานเป็นครั้งที่สอง เพื่อทวงถามความรับผิดชอบจากคู่กรณี หลังถูกเบี้ยวหนี้ก้อนโตจนต้องออกมาใช้พื้นที่สื่อเรียกร้อง

ล่าสุด บอย ปกรณ์ โพสต์เดือด ขอหลักฐานผ่านแชท หลังจากที่เคยโพสต์เกริ่นไปแล้วรอบหนึ่ง ระบุว่า “พี่ครับ รบกวนมาตอบรับทราบในแชท Line หน่อยนะครับ เพื่อเป็นหลักฐานว่าพี่จะทำตามข้อตกลงที่ได้คุยกันไว้ ให้ผมรออีกแล้ว ทำไมต้องให้มาตามกันในนี้ด้วย ไม่เข้าใจเลยจริงๆ เจ้าหนี้ที่ feel like ลูกหนี้ว่ะ”

ก่อนหน้านี้ เจ้าตัวเคยออกมาโพสต์สตอรี่แดงเถือกถึงบุคคลดังกล่าวแล้วรอบหนึ่ง เผยว่า “ไม่ได้อยากทวงเงินออกสื่อเลยครับ แต่คงจำเป็นแล้วมั้ง รีบ ๆ ติดต่อกลับมานะครับ ผมรออยู่ รอมานานแล้ว ขอบคุณครับ”

บอย ปกรณ์ ทวงเงินทำธุรกิจ
ภาพจาก Instagram : boy_pakorn

อย่างไรก็ดี หนุ่มบอยเคยได้ให้สัมภาษณ์กับ ห้องข่าวบันเทิง Workpoint เกี่ยวกับการออกมาโพสต์สตอรี่บุคคลดังกล่าว อธิบายว่า “ช่วงนี้เรื่องเงินเรื่องทองกำลังร้อนแรงด้วย เราตามเงินที่ควรจะต้องกลับมาเป็นของเราแต่มันยังไม่กลับมา มันเป็นเงินที่ผมทำธุรกิจ เป็นเงินส่วนที่ถึงกำหนดต้องชำระ แต่มันก็ล่วงเลยเวลามานาน ยืนยันไม่ใช่เคสนักแสดง ไม่ได้เป็นดาราหรือคนในวงการ เป็นเรื่องของการทำธุรกิจ จำนวนเงินเยอะอยู่ 8 หลัก

ยอมรับว่าเครียด เขาไม่ได้หายไปเลย แต่มันถูกถ่วงออกมาเรื่อย ๆ ปกติผมจะไม่ค่อยใช้โลกโซเชียลในการออกมาเรียกร้องหรือทวงอะไร เพราะไม่ได้ชอบที่ต้องออกมาพูดหน้าสื่อ โดยเฉพาะเรื่องทวงเงิน แต่ล่าสุดติดต่อไม่ได้ โทรไปไม่รับ อ่านไม่ตอบ ไม่รู้จะทำยังไงให้เขาได้เห็นว่าผมก็รอมานานแล้วนะ ผมก็ยืดหยุ่นและอะลุ่มอล่วยมาให้ ทุกอย่างมันมีขีดจำกัด ติดต่อกลับมาหน่อยครับ

บอย ปกรณ์ ทวงเงินทำธุรกิจ-2
ภาพจาก Instagram : boy_pakorn
บอย ปกรณ์
ภาพจาก Instagram : boy_pakorn

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สูญหาย 800 ราย สื่อนอกตีน้ำท่วมใหญ่ “อินโด-ศรีลังกา-ไทย” สังเวยทะลุ 1000 ศพ

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ญี่ปุ่น เข้าพบ “อนุทิน” มอบสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม ให้กำลังใจผู้ประสบภัย

7 นาที ที่แล้ว
ไม่อยาก &quot;ไหลตาย&quot; ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ สุขภาพและการแพทย์

ไม่อยาก “ไหลตาย” ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ

9 นาที ที่แล้ว
บอย ปกรณ์ โพสต์ตามล่าลูกหนี้ยังไม่คืนเงิน 8 หลัก บันเทิง

ใครกัน? บอย ปกรณ์ โพสต์ทวงเงิน 8 หลัก รีบติดต่อด่วน ทุกอย่างมีขีดจำกัด

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต. สวนภาคเอกชนสหรัฐฯ ย้ำเขมรเป็นฝ่ายไม่เคารพสัญญา จี้กดดันให้ทำตาม

22 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดคลิป พุทธ อภิวรรณ ร่วมอาลัย “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” จิตดีร้องไห้หนัก! พิธีฌาปนกิจ 6 ธ.ค.

28 นาที ที่แล้ว
ชาดา ไทยเศรษฐ์ วิพากษ์การทำงานของรัฐในพื้นที่น้ำท่วมใต้ ข่าว

ชาดา เดือด น้ำท่วมใต้ ซัด กลไกรัฐล้มเหลว จี้ นายกฯ แป้น ลาออก

36 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

แอปฯ ขายหวยเจ้าดัง ประกาศปิดตัว หลังให้บริการสลากออนไลน์มานานกว่า 5 ปี

38 นาที ที่แล้ว
แจกเทคนิค เขียนเรียงความ วันพ่อแห่งชาติ ให้ &#039;โดนใจ&#039; กรรมการ (ฉบับเด็กมัธยม) ไลฟ์สไตล์

แจกเทคนิค เขียนเรียงความ วันพ่อแห่งชาติ ให้ ‘โดนใจ’ ครู (ฉบับเด็กมัธยม)

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเปิดข้อสอบแข่งขัน ป.5 แต่ใช้เนื้อหา ม.4 ซัดออกข้อสอบมักง่าย

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สายฟิตเนสไหลตาย หลังกิน 10,000 แคลอรี่/วัน หวังพิสูจน์การลดน้ำหนักแบบสุดโต่ง

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลคูเวตลงโทษแรง จำคุก 5 ปี ปรับ 30 ล้าน ขรก.ไม่ทำงานกินเงินเดือน 10 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อย ทาริกา โพสต์ทวงค่าตัวผู้จัดซีรีส์ เตรียมดำเนินคดี หากไม่รีบชำระตามกำหนด ข่าวดารา

ก้อย ทาริกา สุดทน ทวงเงินผู้จัดซีรีส์ดัง จ่ายเช็คเด้ง ยืดเยื้อ 6 เดือน เตรียมดำเนินคดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมคำกล่าวรายงานและถวายราชสดุดี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568 สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข่าว

คำกล่าวรายงานวันพ่อแห่งชาติ 2568 ในโรงเรียน-หน่วยงานราชการ เอกชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอช ทราวิส ผู้รักษาประตู อายุ 14 ข่าวกีฬา

ช็อกแฟนบอล! นักบอลดาวรุ่งวัย 14 ถูกรถไฟชนดับ ก่อนปิดจุดเสี่ยงมรณะ 1 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.พรรคส้ม” สับ รัฐบาล นิ่งปัญหา PM 2.5 ทำ ปชช. เสี่ยงมะเร็งปอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สาเหตุ โรงเรียนดังย่านบางเขน เลิกกิจการ หลังเปิดทำการเรียนการสอนมากว่า 55 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โต๊ะหมู่บูชาที่จัดเตรียมสำหรับวันพ่อแห่งชาติ 2568 พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ไลฟ์สไตล์

วิธีจัดโต๊ะหมู่บูชา ร.9 ที่ถูกต้อง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2568

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เติ้น ทัศนพล F2 เดบิวต์สุดสัปดาห์นี้ ข่าวกีฬา

“เติ้น ทัศนพล” ไม่ต้องรอถึงฤดูกาลหน้า เตรียมเดบิวต์ F2 สัปดาห์นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โดนอีกหนึ่ง ซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตแบบไม่มีคนดู หลังถูกทางการจีนสั่งระงับล่วงหน้าแค่วันเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบพร้อมเพย์ ข่าว

เช็กเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท วิธีลงทะเบียน-ตรวจสถานะออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่ายับ สส.ญี่ปุ่น อ้าง &#039;พระราชดำรัส&#039; กดดันรัฐบาลห้ามฝังศพอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

ดราม่ายับ สส.ญี่ปุ่น อ้าง ‘พระราชดำรัส’ กดดันรัฐบาลห้ามฝังศพอิสลาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจกับข้าวกับปลาโอ ถูกหวย 2 ตัวท้าย งวด 1 ธ.ค. 68 ข่าว

5 ปีที่รอคอย! เพจดังเฮลั่น ถูกเลขท้าย 22 ชุดใหญ่ รับทรัพย์ก้อนโต สมใจกองเชียร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกสมาคมกฎหมาย ชักปืนยิงไรเดอร์เจ็บ โมโหถูกขับปาดหน้า ชูนิ้วกลางใส่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 กทม. แดงเถือก 50 เขต หนองแขมแชมป์ทะลุ 100 ไมโครกรัม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 10:48 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 11:00 น.
58
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สูญหาย 800 ราย สื่อนอกตีน้ำท่วมใหญ่ “อินโด-ศรีลังกา-ไทย” สังเวยทะลุ 1000 ศพ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

ญี่ปุ่น เข้าพบ “อนุทิน” มอบสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม ให้กำลังใจผู้ประสบภัย

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
ไม่อยาก &quot;ไหลตาย&quot; ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ

ไม่อยาก “ไหลตาย” ต้องใช้ชีวิตอย่างไร รู้ทันภัยเงียบตอนนอนหลับ

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568

กต. สวนภาคเอกชนสหรัฐฯ ย้ำเขมรเป็นฝ่ายไม่เคารพสัญญา จี้กดดันให้ทำตาม

เผยแพร่: 2 ธันวาคม 2568
Back to top button