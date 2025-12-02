ใครกัน? บอย ปกรณ์ โพสต์ทวงเงิน 8 หลัก รีบติดต่อด่วน ทุกอย่างมีขีดจำกัด

บอย ปกรณ์ ประกาศตามหาลูกหนี้ ยังไม่คืนเงิน 8 หลัก ลั่นประโยคจี๊ด เจ้าหนี้ที่ฟีลเหมือนลูกหนี้ หลังคู่กรณีธุรกิจเงียบหายไม่ตอบแชท ย้ำให้รีบติดต่อกลับมาทำตามข้อตกลงด่วน
ต่อมเผือกชาวเน็ตทำงานหนักอีกครั้ง หลัง บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ พระเอกหนุ่มอารมณ์ดีที่ปกติจะใจเย็นสุดๆ ต้องออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ด้วยพื้นหลังสีแดงฉานเป็นครั้งที่สอง เพื่อทวงถามความรับผิดชอบจากคู่กรณี หลังถูกเบี้ยวหนี้ก้อนโตจนต้องออกมาใช้พื้นที่สื่อเรียกร้อง
ล่าสุด บอย ปกรณ์ โพสต์เดือด ขอหลักฐานผ่านแชท หลังจากที่เคยโพสต์เกริ่นไปแล้วรอบหนึ่ง ระบุว่า “พี่ครับ รบกวนมาตอบรับทราบในแชท Line หน่อยนะครับ เพื่อเป็นหลักฐานว่าพี่จะทำตามข้อตกลงที่ได้คุยกันไว้ ให้ผมรออีกแล้ว ทำไมต้องให้มาตามกันในนี้ด้วย ไม่เข้าใจเลยจริงๆ เจ้าหนี้ที่ feel like ลูกหนี้ว่ะ”
ก่อนหน้านี้ เจ้าตัวเคยออกมาโพสต์สตอรี่แดงเถือกถึงบุคคลดังกล่าวแล้วรอบหนึ่ง เผยว่า “ไม่ได้อยากทวงเงินออกสื่อเลยครับ แต่คงจำเป็นแล้วมั้ง รีบ ๆ ติดต่อกลับมานะครับ ผมรออยู่ รอมานานแล้ว ขอบคุณครับ”
อย่างไรก็ดี หนุ่มบอยเคยได้ให้สัมภาษณ์กับ ห้องข่าวบันเทิง Workpoint เกี่ยวกับการออกมาโพสต์สตอรี่บุคคลดังกล่าว อธิบายว่า “ช่วงนี้เรื่องเงินเรื่องทองกำลังร้อนแรงด้วย เราตามเงินที่ควรจะต้องกลับมาเป็นของเราแต่มันยังไม่กลับมา มันเป็นเงินที่ผมทำธุรกิจ เป็นเงินส่วนที่ถึงกำหนดต้องชำระ แต่มันก็ล่วงเลยเวลามานาน ยืนยันไม่ใช่เคสนักแสดง ไม่ได้เป็นดาราหรือคนในวงการ เป็นเรื่องของการทำธุรกิจ จำนวนเงินเยอะอยู่ 8 หลัก
ยอมรับว่าเครียด เขาไม่ได้หายไปเลย แต่มันถูกถ่วงออกมาเรื่อย ๆ ปกติผมจะไม่ค่อยใช้โลกโซเชียลในการออกมาเรียกร้องหรือทวงอะไร เพราะไม่ได้ชอบที่ต้องออกมาพูดหน้าสื่อ โดยเฉพาะเรื่องทวงเงิน แต่ล่าสุดติดต่อไม่ได้ โทรไปไม่รับ อ่านไม่ตอบ ไม่รู้จะทำยังไงให้เขาได้เห็นว่าผมก็รอมานานแล้วนะ ผมก็ยืดหยุ่นและอะลุ่มอล่วยมาให้ ทุกอย่างมันมีขีดจำกัด ติดต่อกลับมาหน่อยครับ”
