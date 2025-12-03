ข่าว

กรมอุตุฯ ยืนยัน 14 ธ.ค. กทม. เย็นยะเยือก 18 องศา ลมหนาวกลับมาแน่

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 13:44 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 13:51 น.
53
กรมอุตุฯ ประกาศลมหนาวระลอกใหม่เข้ามาในวันที่ 9 ธันวาคม

เตรียมตัวหนาวอีกรอบ! กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ช่วง 3-8 ธ.ค. ลมอ่อนทำฝุ่น PM2.5 พุ่งสูง ก่อนมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จะแผ่อิทธิพลเริ่ม 9 ธ.ค. นี้ พีกสุดกลางเดือนเตรียมสั่นสู้ภัยหนาว

ข่าวดีของคนรักความหนาว! กรมอุตุนิยมวิทยา คอนเฟิร์ม มวลอากาศเย็นระลอกใหม่เตรียมคัมแบ็กช่วงกลางเดือนนี้ สอดคล้องกับข้อมูลจากเพจ พยากรณ์อากาศประเทศไทย ที่เตือนว่าก่อนจะถึงวันนั้น ช่วง 3-8 ธ.ค. 68 ต้องระวังสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วง “ลมซา” ทำให้อากาศระบายไม่ดีและฝุ่น PM2.5 สะสมตัวสูง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และเขตเมือง

นับถอยหลังหนาวรอบใหม่ เริ่ม 9 ธ.ค.

หลังจากผ่านพ้นช่วงฝุ่นหนาไปแล้ว ลมหนาวระลอกใหม่จะเริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามาอีกครั้ง โดยมีไทม์ไลน์ ดังนี้

  • 9 ธันวาคม เริ่มสัมผัสลมหนาวระลอกใหม่ได้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เป็นด่านแรก
  • 14-16 ธันวาคม จะเป็นช่วงที่หนาวพีคที่สุดของระลอกนี้ (เล็งพื้นที่สีน้ำเงินเข้มในแผนที่อากาศ)
  • หลัง 16 ธันวาคม ความเย็นจะค่อย ๆ ซาลงอีกครั้ง
อุณหภูมิในกรุงเทพฯ คาดว่าจะลดลงเหลือ 18 องศาในวันที่ 14 ธันวาคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

คนกรุงเตรียมตัวสั่น! อุณหภูมิดิ่งแตะ 18 องศา

ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่พยากรณ์อุณหภูมิต่ำสุดของกรุงเทพมหานคร ที่คาดว่าจะลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงกลางเดือน โดยเฉพาะวันที่ 14-15 ธันวาคม ที่อุณหภูมิจะลดฮวบลงไปแตะระดับ 18 องศาเซลเซียส

คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุด กทม. (4-18 ธ.ค. 68)

  • 4-8 ธ.ค. : 24.2, 24.6, 23.7, 24.9, 23.7 องศา (อากาศทรงตัว เย็นสบายตอนเช้า)
  • 9-13 ธ.ค. : 22.4, 21.2, 21.1, 20.8, 21.2 องศา (เริ่มเย็นลง)
  • 14 ธ.ค. : 18.2 องศา (หนาวพีค)
  • 15 ธ.ค. : 18.4 องศา (หนาวพีค)
  • 16-18 ธ.ค. : 19.9, 21.8, 23.8 องศา (อุณหภูมิเริ่มกลับมาสูงขึ้น)

ทั้งนี้ ข้อมูลพยากรณ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ผ่านการประมวลผลจาก Super App “ฟ้าฝน” และสถานีวัดสภาพอากาศอัจฉริยะ “FAHFON SENSE” ดังนั้นใครที่วางแผนท่องเที่ยวหรือเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวไว้ เตรียมตัวรับลมเย็นรอบใหม่ได้เลย

หลังวันที่ 16 ธันวาคม อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง
พยากรณ์อากาศประเทศไทย

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 13:44 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 13:51 น.
53
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

