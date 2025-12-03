กรมอุตุฯ ยืนยัน 14 ธ.ค. กทม. เย็นยะเยือก 18 องศา ลมหนาวกลับมาแน่
เตรียมตัวหนาวอีกรอบ! กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน ช่วง 3-8 ธ.ค. ลมอ่อนทำฝุ่น PM2.5 พุ่งสูง ก่อนมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จะแผ่อิทธิพลเริ่ม 9 ธ.ค. นี้ พีกสุดกลางเดือนเตรียมสั่นสู้ภัยหนาว
ข่าวดีของคนรักความหนาว! กรมอุตุนิยมวิทยา คอนเฟิร์ม มวลอากาศเย็นระลอกใหม่เตรียมคัมแบ็กช่วงกลางเดือนนี้ สอดคล้องกับข้อมูลจากเพจ พยากรณ์อากาศประเทศไทย ที่เตือนว่าก่อนจะถึงวันนั้น ช่วง 3-8 ธ.ค. 68 ต้องระวังสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วง “ลมซา” ทำให้อากาศระบายไม่ดีและฝุ่น PM2.5 สะสมตัวสูง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และเขตเมือง
นับถอยหลังหนาวรอบใหม่ เริ่ม 9 ธ.ค.
หลังจากผ่านพ้นช่วงฝุ่นหนาไปแล้ว ลมหนาวระลอกใหม่จะเริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามาอีกครั้ง โดยมีไทม์ไลน์ ดังนี้
- 9 ธันวาคม เริ่มสัมผัสลมหนาวระลอกใหม่ได้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เป็นด่านแรก
- 14-16 ธันวาคม จะเป็นช่วงที่หนาวพีคที่สุดของระลอกนี้ (เล็งพื้นที่สีน้ำเงินเข้มในแผนที่อากาศ)
- หลัง 16 ธันวาคม ความเย็นจะค่อย ๆ ซาลงอีกครั้ง
คนกรุงเตรียมตัวสั่น! อุณหภูมิดิ่งแตะ 18 องศา
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่พยากรณ์อุณหภูมิต่ำสุดของกรุงเทพมหานคร ที่คาดว่าจะลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงกลางเดือน โดยเฉพาะวันที่ 14-15 ธันวาคม ที่อุณหภูมิจะลดฮวบลงไปแตะระดับ 18 องศาเซลเซียส
คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุด กทม. (4-18 ธ.ค. 68)
- 4-8 ธ.ค. : 24.2, 24.6, 23.7, 24.9, 23.7 องศา (อากาศทรงตัว เย็นสบายตอนเช้า)
- 9-13 ธ.ค. : 22.4, 21.2, 21.1, 20.8, 21.2 องศา (เริ่มเย็นลง)
- 14 ธ.ค. : 18.2 องศา (หนาวพีค)
- 15 ธ.ค. : 18.4 องศา (หนาวพีค)
- 16-18 ธ.ค. : 19.9, 21.8, 23.8 องศา (อุณหภูมิเริ่มกลับมาสูงขึ้น)
ทั้งนี้ ข้อมูลพยากรณ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ผ่านการประมวลผลจาก Super App “ฟ้าฝน” และสถานีวัดสภาพอากาศอัจฉริยะ “FAHFON SENSE” ดังนั้นใครที่วางแผนท่องเที่ยวหรือเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวไว้ เตรียมตัวรับลมเย็นรอบใหม่ได้เลย
