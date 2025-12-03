ข่าวดาราบันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 12:18 น.
ต้นเรื่อง ข่าวลือ “ดาราตัวแม่ – ดารา น.หนู” หนี้เพื่อนร้อยล้าน

  • เพจท่านเปา เปิดข่าวเมาท์ในวงการว่า ดาราระดับตัวแม่ คนหนึ่งในแก๊งนางฟ้า ยืมเงินเพื่อน ๆ ไปลงทุนธุรกิจ อ้างว่าจะมีปันผลรายเดือน แต่สุดท้ายไม่มีเงินคืน ทำให้ยอดเงินที่เพื่อน ๆ และคนรู้จักสูญไปรวม ๆ ประมาณ 400 ล้านบาท

  • อย่างไรก็ดี ทนายของนานาออกมาแก้ในภายหลังว่า ยอดจริงไม่ถึง 400 ล้าน

  • ตอนแรกสื่อใช้แค่ตัวย่อ “ดารา น.” หรือ “น.หนู” เลยมีการเดากันหนักว่าคือใคร

นานาออกมารับว่า “ดารา น.หนู” คือตนเอง

  • เพื่อนแก๊งนางฟ้า อันฟอลโลว์ ได้แก่ เจนสุดา พอลล่า เทเลอร์ คริส หอวัง เอมมี่ มรกต แอน-อลิชา ให้สัมภาษณ์ว่า “ต้องมีผู้เสียหายถึงเป็นข่าว” และห่วงหลานมากที่สุด

  • ต่อมานานาออกมายอมรับเองผ่านไลฟ์และสื่อว่า “ดารา น. ที่เป็นข่าวคือเธอจริง”

  • นานาอธิบายว่า ไปทำธุรกิจหลายอย่างเกินตัว ใช้วิธีหมุนเงินจากการยืมเพื่อน คนใกล้ชิด และคนรู้จัก มาลงทุนต่อ แต่ธุรกิจไม่เวิร์ก พอถึงจุดหนึ่งก็ไม่มีเงินพอจะจ่ายคืน ทำให้กลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ รวมแล้วราว ๆ 400 ล้าน ตามที่เป็นข่าว

  • นานายืนยันว่า สามี (เวย์ ไทยเทเนี่ยม) ไม่ได้รู้รายละเอียดทั้งหมด ตั้งแต่แรกเธอจัดการเรื่องเงินเองคนเดียว

แก๊งนางฟ้า สมัยหวานชื่น

เพื่อนในแก๊งนางฟ้าออกมาเล่าบ้าง

  • ฝั่งเพื่อน ๆ เริ่มออกมาพูด เฉพาะ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เล่าในรายการหนึ่งว่า เธอถูกชวนไปลงทุนร้านอาหารกับเพื่อนรัก แล้วมารู้ทีหลังว่าเงินไม่กลับมา รู้สึกช็อกมาก เพราะเชื่อใจกันมานานกว่า 30 ปี และบอกว่ากลุ่มเพื่อน ๆ รวม ๆ แล้วเสียหายราว 400 ล้าน ส่วนตัวเจนี่เองประมาณ 5 ล้าน

อ่านข่าว : เจนี่ ร้องไห้หนัก เพื่อนรัก 30 ปีโกงเงิน รู้สึกเหมือนกินหญ้า ทั้งกลุ่มโดน 400 ล้าน

  • คนอื่นอย่าง ข้าวโพด สมิทธินันท์ ก็เล่าว่าถูกยืมเงินหลักสิบล้านเหมือนกัน และเล่าวิธีการยืมเงิน/สัญญาปันผลในไลฟ์ขายของของตัวเอง

  • มีเคสที่โชว์ เช็คดอกเบี้ยหลายล้านที่เด้ง คือเขียนเช็คให้เพื่อนในส่วนดอกเบี้ย แต่ธนาคารไม่จ่าย เพราะเงินไม่พอ ซึ่งถูกใช้เป็นหนึ่งในหลักฐานที่สื่อหยิบมาพูดถึง

  • ฝั่งดีเจดาด้า ที่เป็นเพื่อนนานามาหลายสิบปี ตอนแรกก็ออกตัวปกป้องว่าไม่ใช่นานา แต่สุดท้ายได้มายอมรับว่าไม่รู้ความจริงทั้งหมด พร้อมกับเสียน้ำตา ว่าตนก็ตกเป็นผู้เสียหายเหมือนกัน แต่ตนไม่ขอเอาเรื่องเพราะเห็นแก่หลาน

ฝั่งนานา ไลฟ์ทั้งน้ำตา – ยอมรับ หนี้มีจริง แต่ไม่ได้ตั้งใจโกง

  • นานาไลฟ์สดร้องไห้ยอมรับว่า เป็นหนี้จำนวนมากจริง เกิดจากการทำธุรกิจเกินตัวและบริหารเงินผิดพลาด

  • นานาบอกว่า ไม่ได้คิดจะหนี กำลังทยอยขายทรัพย์สิน เช่น บ้านหรู 60–70 ล้าน เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ และขอโทษทุกคนที่เดือดร้อน ทั้งเพื่อนในวงการและคนที่ให้ความไว้ใจ

อ่านข่าว : เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

  • ย้ำว่าตัวเองมองมันเป็น “หนี้ที่ต้องใช้คืน” ไม่ใช่ตั้งใจไปตั้งแชร์ลูกโซ่โกงใคร แต่ยอมรับว่าการจัดการเงินตัวเองพังมาก และเข้าใจว่าในมุมผู้เสียหายมันคือการโดนหลอกเหมือนกัน

นานาไลฟ์สด ชี้แจงเรื่องยืมเงินเพื่อน

ล่าสุด มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ – ตำรวจบุกจับที่บ้าน

  • เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีรายงานข่าวว่า ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งไปแจ้งความดำเนินคดี กับนานาในข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกง และการกู้ยืมเงินที่เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน

  • เช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ตำรวจ ปอศ. (กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ) จึงเข้าจับกุมนานาที่บ้านพักย่านพระโขนง เพื่อนำตัวไปสอบสวนต่อ ตามข่าวระบุว่าเป็นผลจากหลายคดีร้องเรียนเรื่องโดนโกงเงินลงทุน

  • ตอนนี้เรื่องยังอยู่ในกระบวนการสืบสวน–สอบสวนของตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ยัง ไม่มีคำพิพากษาศาล ว่านานามีความผิดตามข้อหาฉ้อโกงหรือไม่ ต้องรอดูผลทางคดีต่อไป

