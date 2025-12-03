สรุปไทม์ไลน์ นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน

ต้นเรื่อง ข่าวลือ “ดาราตัวแม่ – ดารา น.หนู” หนี้เพื่อนร้อยล้าน
เพจท่านเปา เปิดข่าวเมาท์ในวงการว่า ดาราระดับตัวแม่ คนหนึ่งในแก๊งนางฟ้า ยืมเงินเพื่อน ๆ ไปลงทุนธุรกิจ อ้างว่าจะมีปันผลรายเดือน แต่สุดท้ายไม่มีเงินคืน ทำให้ยอดเงินที่เพื่อน ๆ และคนรู้จักสูญไปรวม ๆ ประมาณ 400 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี ทนายของนานาออกมาแก้ในภายหลังว่า ยอดจริงไม่ถึง 400 ล้าน
ตอนแรกสื่อใช้แค่ตัวย่อ “ดารา น.” หรือ “น.หนู” เลยมีการเดากันหนักว่าคือใคร
นานาออกมารับว่า “ดารา น.หนู” คือตนเอง
- เพื่อนแก๊งนางฟ้า อันฟอลโลว์ ได้แก่ เจนสุดา พอลล่า เทเลอร์ คริส หอวัง เอมมี่ มรกต แอน-อลิชา ให้สัมภาษณ์ว่า “ต้องมีผู้เสียหายถึงเป็นข่าว” และห่วงหลานมากที่สุด
ต่อมานานาออกมายอมรับเองผ่านไลฟ์และสื่อว่า “ดารา น. ที่เป็นข่าวคือเธอจริง”
นานาอธิบายว่า ไปทำธุรกิจหลายอย่างเกินตัว ใช้วิธีหมุนเงินจากการยืมเพื่อน คนใกล้ชิด และคนรู้จัก มาลงทุนต่อ แต่ธุรกิจไม่เวิร์ก พอถึงจุดหนึ่งก็ไม่มีเงินพอจะจ่ายคืน ทำให้กลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ รวมแล้วราว ๆ 400 ล้าน ตามที่เป็นข่าว
นานายืนยันว่า สามี (เวย์ ไทยเทเนี่ยม) ไม่ได้รู้รายละเอียดทั้งหมด ตั้งแต่แรกเธอจัดการเรื่องเงินเองคนเดียว
เพื่อนในแก๊งนางฟ้าออกมาเล่าบ้าง
ฝั่งเพื่อน ๆ เริ่มออกมาพูด เฉพาะ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เล่าในรายการหนึ่งว่า เธอถูกชวนไปลงทุนร้านอาหารกับเพื่อนรัก แล้วมารู้ทีหลังว่าเงินไม่กลับมา รู้สึกช็อกมาก เพราะเชื่อใจกันมานานกว่า 30 ปี และบอกว่ากลุ่มเพื่อน ๆ รวม ๆ แล้วเสียหายราว 400 ล้าน ส่วนตัวเจนี่เองประมาณ 5 ล้าน
คนอื่นอย่าง “ข้าวโพด สมิทธินันท์” ก็เล่าว่าถูกยืมเงินหลักสิบล้านเหมือนกัน และเล่าวิธีการยืมเงิน/สัญญาปันผลในไลฟ์ขายของของตัวเอง
มีเคสที่โชว์ เช็คดอกเบี้ยหลายล้านที่เด้ง คือเขียนเช็คให้เพื่อนในส่วนดอกเบี้ย แต่ธนาคารไม่จ่าย เพราะเงินไม่พอ ซึ่งถูกใช้เป็นหนึ่งในหลักฐานที่สื่อหยิบมาพูดถึง
- ฝั่งดีเจดาด้า ที่เป็นเพื่อนนานามาหลายสิบปี ตอนแรกก็ออกตัวปกป้องว่าไม่ใช่นานา แต่สุดท้ายได้มายอมรับว่าไม่รู้ความจริงทั้งหมด พร้อมกับเสียน้ำตา ว่าตนก็ตกเป็นผู้เสียหายเหมือนกัน แต่ตนไม่ขอเอาเรื่องเพราะเห็นแก่หลาน
ฝั่งนานา ไลฟ์ทั้งน้ำตา – ยอมรับ หนี้มีจริง แต่ไม่ได้ตั้งใจโกง
นานาไลฟ์สดร้องไห้ยอมรับว่า เป็นหนี้จำนวนมากจริง เกิดจากการทำธุรกิจเกินตัวและบริหารเงินผิดพลาด
นานาบอกว่า ไม่ได้คิดจะหนี กำลังทยอยขายทรัพย์สิน เช่น บ้านหรู 60–70 ล้าน เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ และขอโทษทุกคนที่เดือดร้อน ทั้งเพื่อนในวงการและคนที่ให้ความไว้ใจ
ย้ำว่าตัวเองมองมันเป็น “หนี้ที่ต้องใช้คืน” ไม่ใช่ตั้งใจไปตั้งแชร์ลูกโซ่โกงใคร แต่ยอมรับว่าการจัดการเงินตัวเองพังมาก และเข้าใจว่าในมุมผู้เสียหายมันคือการโดนหลอกเหมือนกัน
ล่าสุด มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ – ตำรวจบุกจับที่บ้าน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีรายงานข่าวว่า ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งไปแจ้งความดำเนินคดี กับนานาในข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกง และการกู้ยืมเงินที่เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน
เช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ตำรวจ ปอศ. (กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ) จึงเข้าจับกุมนานาที่บ้านพักย่านพระโขนง เพื่อนำตัวไปสอบสวนต่อ ตามข่าวระบุว่าเป็นผลจากหลายคดีร้องเรียนเรื่องโดนโกงเงินลงทุน
ตอนนี้เรื่องยังอยู่ในกระบวนการสืบสวน–สอบสวนของตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ยัง ไม่มีคำพิพากษาศาล ว่านานามีความผิดตามข้อหาฉ้อโกงหรือไม่ ต้องรอดูผลทางคดีต่อไป
