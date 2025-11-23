บันเทิง

เปิดวาร์ป “ข้าวโพด สมิทธินันท์” CEO สาวแบรนด์ดัง โปรไฟล์หรู เพื่อนซี้แก๊งนางฟ้า

เผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 15:56 น.| อัปเดต: 23 พ.ย. 2568 15:56 น.
เปิดวาร์ป "ข้าวโพด สมิทธินันท์" CEO สาวแบรนด์ดัง โปรไฟล์หรู เพื่อนซี้แก๊งนางฟ้า

เปิดประวัติ ข้าวโพด สมิทธินันท์ นักธุรกิจสาวเก่ง เพื่อนสนิทแก๊งนางฟ้า เจาะลึกบทบาท CEO แบรนด์ดัง พร้อมส่องชีวิตครอบครัวสุดอบอุ่นและไลฟ์สไตล์หรูหรา

ข้าวโพด สมิทธินันท์ หรือที่รู้จักกันในนาม “ไฮโซข้าวโพด” กลายเป็นที่จับตามองในโลกโซเชียลมีเดียทันที เมื่อปรากฏตัวร่วมเฟรมกับดาราระดับนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยและสมาชิกแก๊งนางฟ้าอยู่บ่อยครั้ง หลายคนตั้งคำถามว่าสาวสวยมาดมั่นคนนี้คือใคร แท้จริงแล้วข้าวโพดคือนักธุรกิจหญิงมากความสามารถที่มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดา ทั้งเรื่องงานและไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา

เส้นทางธุรกิจและการทำงานระดับผู้บริหาร

ข้าวโพด สมิทธินันท์ ไม่ได้มีดีแค่ไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น แต่ยังเป็น Working Woman ตัวจริงในวงการธุรกิจความงาม ปัจจุบันนั่งแท่นบริหารงานสำคัญ ดังนี้

  • ผู้บริหาร บริษัท ริช เกิร์ลส์ จำกัด (Rich Girls Co., Ltd.) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางที่กำลังเติบโตในท้องตลาด
  • CEO แบรนด์ Liv White Diamond ดูแลผลิตภัณฑ์ความงาม โดยมีสินค้ายอดนิยมอย่าง “น้ำหอม” ที่สะท้อนรสนิยมความหรูหรา ซึ่งเป็นไอเทมที่สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์เป็นอย่างมาก
ข้าวโพด สมิทธินันท์
IG/ @khaopod

ไลฟ์สไตล์และมิตรภาพในวงการบันเทิง

ภาพลักษณ์ที่เห็นผ่านสื่อโซเชียล ข้าวโพดคือสาวอารมณ์ดีที่มักสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างเสมอ บุคลิกที่เข้าถึงง่ายและจริงใจทำให้ข้าวโพดกลายเป็นที่รักของเพื่อนฝูง โดยเฉพาะในกลุ่มดาราคนดังที่มักนัดรวมตัวทำกิจกรรมและสังสรรค์กันเป็นประจำ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยาวนาน

ชีวิตครอบครัวและทายาท

ด้านชีวิตส่วนตัว ข้าวโพด สมิทธินันท์ สมรสกับชาวต่างชาติและสร้างครอบครัวที่อบอุ่น โดยสามีชื่อ สเตฟาน คาร์ริค (Stephane Carric) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ของ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และลูกสาว 2 คน คือ น้อง Karissa และ น้อง Kassidee

ข้าวโพด สมิทธินันท์ จึงถือเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จรอบด้าน ทั้งบทบาทผู้บริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ในแวดวงสังคม และบทบาทคุณแม่ลูกสองที่ดูแลครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ

IG/ @khaopod
IG/ @khaopod
IG/ @khaopod
IG/ @khaopod
IG/ @khaopod

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

