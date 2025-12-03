ข่าว

ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 12:40 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 11:46 น.
67
ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล

ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้านถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล-ขัดแย้งเรื่องฝากเงิน

เกิดเหตุการณ์วุ่นวายที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลัง นายสุทน หรือ “ลุงแจ้” ชายวัย 68 ปี ผู้มีรายได้น้อย เช่าห้องพักอยู่เพียงลำพัง ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2568 รับเงินรางวัลรวม 18 ล้านบาท ปรากฎว่าจู่ๆ มีญาติพี่น้องเดินทางมาหาจำนวนมากเพื่ออาสาพาไปดูแล

ลุงแจ้ เดิมมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้วันละ 350 บาท เช่าห้องพักสภาพเก่าทรุดโทรมในราคาเดือนละ 1,500 บาท แต่โชคชะตาพลิกผันเมื่อเจ้าตัวถูกรางวัลที่ 1 หมายเลข 641252 จำนวน 3 ใบ กลายเป็นเศรษฐีใหม่รับเงิน 18 ล้านบาท

หลังจากข่าวออกไป มีญาติพี่น้องจากหลายอำเภอเดินทางมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสาย โดยต่างเสนอตัวอาสาพาลุงแจ้ไปอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะให้ลุงแจ้ไปพักอาศัยกับใคร

นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องการนำเงินไปขึ้นรางวัล ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคาร 2 แห่งเข้ามาติดต่อถึงที่พักเพื่อให้ลุงแจ้นำสลากไปขึ้นเงินกับฝากเงินกับธนาคารของตน แต่ทางกลุ่มญาติมีความเห็นไม่ตรงกัน ส่งผลให้ท้ายที่สุดต้องพาลุงแจ้เดินทางไปขึ้นเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดลำพูนแทน

นายไชยเวช บุญธิมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านเปียง เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (พม.เชียงใหม่) ได้อนุมัติงบประมาณ 40,000 บาท เพื่อใช้สร้างบ้านขนาดเล็กให้ลุงแจ้บนที่ดินของญาติ แต่เมื่อลุงแจ้ได้รับโชคก้อนใหญ่ ทางหน่วยงานจึงจำเป็นต้องนำงบประมาณส่วนนี้ไปจัดสรรให้กับคนไร้บ้านรายอื่นที่เดือดร้อนกว่าแทน

ในส่วนของการวางแผนชีวิต นายไชยเวชแนะนำว่า เจ้าของบ้านเช่าเดิมที่ลุงแจ้อาศัยอยู่ได้เสนอขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในราคากว่า 2 ล้านบาท ซึ่งมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีหากลุงแจ้จะซื้อไว้ เพราะจะได้ทั้งที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองกับมีรายได้จากการเก็บค่าเช่าห้องพักรายเดือน สร้างความมั่นคงในระยะยาว ดีกว่าการนำเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่แต่ไม่มีรายได้หมุนเวียน พร้อมเตือนให้ลุงแจ้ใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
กรมอุตุฯ ประกาศลมหนาวระลอกใหม่เข้ามาในวันที่ 9 ธันวาคม ข่าว

กรมอุตุฯ ยืนยัน 14 ธ.ค. กทม. เย็นยะเยือก 18 องศา ลมหนาวกลับมาแน่

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทนายแก้ว เตือน เจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ อาจมีความผิด แม้ตั้งส่วนตัวก็ไม่รอด

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ช่วย สส.เพื่อไทย โดนจับโป๊ะ ใช้ AI ทำภาพยืนอยู่กลางน้ำท่วมหาดใหญ่

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กกต. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2568

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นานา ปฏิเสธข้อกล่าวหา พบลวงลงทุน 4 รูปแบบ เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เอี่ยวหรือไม่

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กป้อม” แง้ม “เฉลิม อยู่บำรุง” เตรียมสมัครสมาชิก พปชร. 12 ธ.ค. นี้

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรู้แล้ว ผู้เสียชีวิตในรถฟอร์จูนเนอร์ 9 ศพ คือใคร เร่งตามตัวคนขับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล ข่าว

ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน บันเทิง

สรุปไทม์ไลน์ นานา ไรบีนา วันโดนแฉ จนถึงโดนจับ คดีฉ้อโกง ปมยืนเงินเพื่อนร้อยล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง ข่าว

นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ยันขายทรัพย์สินช้หนี้ ขอโอกาสในการทำงาน ข่าวดารา

เดอะมีน โพสต์สำนึกผิด ขายของ-ขอโอกาสทำงานใช้หนี้ เรื่องเข้าสู่ขั้นตอนกฎหมายแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดพฤติการณ์ “นานา ไรบีนา” ผู้เสียหายแจ้งความ 17 ราย เสียหายรวม 190 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กิ่งแก้ว ลอสูงเนิน ตัวจริง ตำนานนักโทษประหารหญิง สู่หนังผีสุดสยอง ข่าว

ประวัติ กิ่งแก้ว ลอสูงเนิน ตัวจริง ตำนานนักโทษประหารหญิง สู่หนังผีสุดสยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผย ปชช. ร้อยละ 92 มองรัฐบาลจัดการน้ำท่วมแย่มาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวย์ ไทเทเนี่ยม ไม่เคลื่อนไหวหลังภรรยา นานา ถูกจับในคดีฉ้อโกง บันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม อยู่ไหน? หลังภรรยา นานา ถูกจับคาบ้าน ปมฉ้อโกงประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอน อลิชา โพสต์สะเทือนใจ หลังเพื่อนสนิท นานา ไรบีนา ถูกจับกุมถึงบ้าน บันเทิง

แอน อลิชา เผยความรู้สึก หลัง นานา ไรบีนา ถูกบุกจับ โพสต์สั้นแต่จุกอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจคลื่นฮิต จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม บันเทิง

ประวัติ นานา ไรบีนา อดีตดีเจคลื่นฮิต จากแก๊งนางฟ้า ผู้ครองใจ เวย์ ไทยเทเนียม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. นำร่องทดลองโครงการดาวเทียม Tomorrow.io ป้องกันภัยพิบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักบินวิงสูทดีกรีแชมป์เหรียญทองเสียชีวิต หลังพุ่งชนแลนด์มาร์กดังขณะทดสองอุปกรณ์ใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! พบ 9 ศพ ในรถฟอร์จูนเนอร์ ตกคลองชลประทาน อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ติมอร์ เลสเต พบ ไทย ดูบอลสด ซีเกมส์ 2025 วันที่ 3 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มเดินออกมาจากโรงหนังแสบจมูก เจอเครื่องทำโอโซน อันตรายเสี่ยงปอดพัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ทนายธาตรี เป็นทนายชื่อดังที่ถูกแอบอ้างในโซเชียลมีเดีย ข่าว

เปิดประวัติ “ทนายธาตรี” ผู้ถูกอวตารสวมรอย โพสต์ป่วนโซเชียลจนเสียหาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายสายหยุด เผย “นานา” เป็นห่วงลูก เตรียมหลักทรัพย์ประกัน 5 แสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 12:40 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 11:46 น.
67
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่าไม่เว้นวัน ฝ่ายจัดฯ “ซีเกมส์ 2025” ใส่ธงชาติผิด ในโปรแกรมการแข่งขัน

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

นานา ปฏิเสธข้อกล่าวหา พบลวงลงทุน 4 รูปแบบ เร่งสอบ เวย์ ไทยเทเนี่ยม เอี่ยวหรือไม่

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

“บิ๊กป้อม” แง้ม “เฉลิม อยู่บำรุง” เตรียมสมัครสมาชิก พปชร. 12 ธ.ค. นี้

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568

ตำรวจรู้แล้ว ผู้เสียชีวิตในรถฟอร์จูนเนอร์ 9 ศพ คือใคร เร่งตามตัวคนขับ

เผยแพร่: 3 ธันวาคม 2568
Back to top button