ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้าน ถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล

ชุลมุน ญาติรุมล้อม ‘ลุงแจ้’ อดีตคนไร้บ้านถูกหวย 18 ล้าน เสนอตัวดูแล-ขัดแย้งเรื่องฝากเงิน
เกิดเหตุการณ์วุ่นวายที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลัง นายสุทน หรือ “ลุงแจ้” ชายวัย 68 ปี ผู้มีรายได้น้อย เช่าห้องพักอยู่เพียงลำพัง ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2568 รับเงินรางวัลรวม 18 ล้านบาท ปรากฎว่าจู่ๆ มีญาติพี่น้องเดินทางมาหาจำนวนมากเพื่ออาสาพาไปดูแล
ลุงแจ้ เดิมมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้วันละ 350 บาท เช่าห้องพักสภาพเก่าทรุดโทรมในราคาเดือนละ 1,500 บาท แต่โชคชะตาพลิกผันเมื่อเจ้าตัวถูกรางวัลที่ 1 หมายเลข 641252 จำนวน 3 ใบ กลายเป็นเศรษฐีใหม่รับเงิน 18 ล้านบาท
หลังจากข่าวออกไป มีญาติพี่น้องจากหลายอำเภอเดินทางมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสาย โดยต่างเสนอตัวอาสาพาลุงแจ้ไปอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะให้ลุงแจ้ไปพักอาศัยกับใคร
นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องการนำเงินไปขึ้นรางวัล ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคาร 2 แห่งเข้ามาติดต่อถึงที่พักเพื่อให้ลุงแจ้นำสลากไปขึ้นเงินกับฝากเงินกับธนาคารของตน แต่ทางกลุ่มญาติมีความเห็นไม่ตรงกัน ส่งผลให้ท้ายที่สุดต้องพาลุงแจ้เดินทางไปขึ้นเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดลำพูนแทน
นายไชยเวช บุญธิมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านเปียง เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (พม.เชียงใหม่) ได้อนุมัติงบประมาณ 40,000 บาท เพื่อใช้สร้างบ้านขนาดเล็กให้ลุงแจ้บนที่ดินของญาติ แต่เมื่อลุงแจ้ได้รับโชคก้อนใหญ่ ทางหน่วยงานจึงจำเป็นต้องนำงบประมาณส่วนนี้ไปจัดสรรให้กับคนไร้บ้านรายอื่นที่เดือดร้อนกว่าแทน
ในส่วนของการวางแผนชีวิต นายไชยเวชแนะนำว่า เจ้าของบ้านเช่าเดิมที่ลุงแจ้อาศัยอยู่ได้เสนอขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในราคากว่า 2 ล้านบาท ซึ่งมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีหากลุงแจ้จะซื้อไว้ เพราะจะได้ทั้งที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองกับมีรายได้จากการเก็บค่าเช่าห้องพักรายเดือน สร้างความมั่นคงในระยะยาว ดีกว่าการนำเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่แต่ไม่มีรายได้หมุนเวียน พร้อมเตือนให้ลุงแจ้ใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง
