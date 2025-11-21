ข่าวดาราบันเทิง

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 14:57 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 14:58 น.
581
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่

ส่องบ้าน นานา ไรบีนา และ เวย์ ไทยเทเนียม หลังรีโนเวตใหม่สุดอลังการ เปลี่ยนออฟฟิศเก่าเป็นสระว่ายน้ำในฝันของ ‘บีน่า-บรู๊คลิน’ โชว์คลังรองเท้าในห้องน้ำสุดเท่ พร้อมดีไซน์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

หากพูดถึงครอบครัวคนบันเทิงที่มีไลฟ์สไตล์โดดเด่นและเป็นไอดอลของใครหลายคน คงหนีไม่พ้นคู่รักสุดแนว นานา ไรบีนา และ เวย์ ไทยเทเนียม คุณพ่อคุณแม่สุดเท่ของฝาแฝดขวัญใจมหาชน น้องบีน่า-น้องบรู๊คลิน นอกจากแฟชั่นการแต่งตัวที่จัดจ้านแล้ว บ้านของครอบครัวนี้ก็เป็นที่จับตามองไม่แพ้กัน โดยเฉพาะบ้านหลังใหญ่ที่ทั้งคู่อาศัยมานานกว่า 20 ปี ได้รับการรีโนเวตใหม่เปลี่ยนโฉมไปจนแทบจำเค้าเดิมไม่ได้

นานาและเวย์ เคยเปิดบ้านให้ชมผ่านรายการ Intachai House เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2563 เผยให้เห็นความเปลี่ยนแปลง เดิมทีพื้นที่ข้างบ้านเคยเป็นออฟฟิศของร้านตัดผมชื่อดัง Never Say Cutz แต่เพื่อเติมเต็มความฝันของลูก ๆ ทั้งคู่จึงตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นให้กลายเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวตามคำขอของทั้งสอง

พื้นที่แต่ละห้องถูกออกแบบใหม่ให้กว้างขวางและหรูหราขึ้นตอบโจทย์ของทุกคนในบ้านได้อย่างลงตัว ทั้งห้องคร้ว ห้องนอน ห้องนั่งเล่น และ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ก็เข้ากับบ้านหลังนี้ แม้แต่ในห้องน้ำยังแฝงความเท่ด้วยชั้นวางรองเท้าของหนุ่มเวย์ที่ถูกจัดโชว์ไว้สะท้อนความเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นสตรีทแวร์ตัวจริง

ทั้งนี้ ทุกมุมของบ้านผ่านการคิดและปรับแต่งมาอย่างดี เรียกได้ว่าเป็นบ้านที่สะท้อนตัวตนและความอบอุ่นของครอบครัวอินทชัยได้ชัดเจนที่สุดเลยทีเดียว

นานา และ เวย์
ภาพจาก Instagram : nanarybena
บ้านนานและเวย์-6
ภาพจาก : Intachai House
บ้านนานและเวย์-5
ภาพจาก : Intachai House
บ้านนานและเวย์-3
ภาพจาก : Intachai House
บ้านนานและเวย์-4
ภาพจาก : Intachai House
นานา และ เวย์ - 2
ภาพจาก Instagram : nanarybena
นานา และ เวย์ - 3
ภาพจาก Instagram : nanarybena
นานา และ เวย์ - 4
ภาพจาก Instagram : nanarybena

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

