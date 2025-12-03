ข่าวข่าวอาชญากรรม

นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 12:02 น.
นร. ม.5 โรงเรียนดังบุรีรัมย์ พลัดตกตึก 4 ชั้นดับสลด ญาติไม่ปักใจเชื่อทำร้ายตัวเอง

สลด นักเรียน ม.5 โรงเรียนดัง จ.บุรีรัมย์ พลัดตกอาคารเรียน 4 ชั้นเสียชีวิต ญาติไม่เชื่อทำร้ายตัวเอง ตำรวจ-ครูเร่งสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 3 ธันวาคม 2568 ข่าวสด รายงานเหตุสะเทือนใจขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งเหตุนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พลัดตกจากอาคารเรียน 4 ชั้นลงมากระแทกพื้นเสียชีวิต ในจุดเกิดเหตุ พบร่างของ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 16 ปี นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นปูนข้างอาคารเรียน 4 ชั้น ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะครูในโรงเรียนกำลังสืบหาข้อมูลเชิงลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงของการพลัดตกในครั้งนี้ โดยจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้น เนื่องจากจุดเกิดเหตุไม่มีระเบียง จึงมีการตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่า เด็กน่าจะพลาดร่วงลงไป ประกอบกับช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงหลังเลิกแถวเคารพธงชาติ มีความเป็นไปได้ที่เด็กอาจะทำสิ่งของหล่นไปที่ระเบียงแล้วปีนลงไปเก็บ จึงพลาดร่วงลงมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนต่อไป

ด้านญาติของผู้เสียชีวิตเมื่อเดินทางมาถึง ณ จุดเกิดเหตุต่างร่ำไห้ด้วยความเสียใจ พร้อมยืนยันว่าไม่เชื่อว่าหลานจะคิดทำร้ายตัวเอง เนื่องจากผู้ตายเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใส และไม่มีปัญหาใดๆ ภายในครอบครัว

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสอบสวนพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 12:02 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

