ทนายโพสต์โต้ เคยพา “นานา ไรบีนา” เข้ามอบตัวแล้ว แต่ตำรวจไม่รับมอบ
ทนายสายหยุด โพสต์โต้ เคยพา นานา ไรบีนา และ เวย์ ไทเทเนี่ยม เข้ามอบตัวแล้ว จะได้ไม่ต้องออกหมายจับ แต่ตำรวจไม่รับมอบ
จากกรณีที่ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4.บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นานา ไรบีนา อายุ 45 ปี ตามหมายจับข้อหาฉ้อโกง และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยจับกุมได้ที่บ้านพักย่านพระโขนง หลังมีกลุ่มผู้เสียหายหลายรายแจ้งความ กก.4.บก.ปอศ.ให้ดำเนินคดี ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู โพสต์ข้อความและภาพลงเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ผมก็ไม่อยากให้ตำรวจ ปอศ.กก.4 ต้องเหนื่อยไปขอออกหมายค้น..และขอออกหมายจับ..พาเข้ามอบตัวไปนั่งรออยู่ตั้งนาน….ก็ไม่ยอมมารับมอบตัว..”
พร้อมยังโพสต์จดหมายที่มีข้อความว่า “เรียนที่ กก. 4บก.ปอส. วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 17.00 น. ข้าพเจ้านายสายหยุด เพ็งบุญชู เป็นทนายความของ นายปริญญา อินทชัย (เวย์ ไทเทเนี่ยม) และ นางไรบีนา อินทชัย เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน เพื่อประสานนำตัว บุคคลทั้งสองที่มีชื่อ-นามสกุล ข้างต้น เข้าพบพนักงานสอบสวน
เนื่องจากบุคคลทั้งสองข้างต้น อาจจะตกเป็นผู้ต้องหา หรืออาจจะถูกออกหมายจับ ข้าพเจ้าจึงประสงค์นำบุคคลทั้งสองเข้ามอบตัวในกรณีที่มีหมายจับหรือนำหมายพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหรือให้ปากคำตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะได้ไม่ต้องมีการออกหมายเรียกและออกหมายจับโดยบุคคลทั้งสองพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายหากต้องการตัวบุคคลทั้งสองให้ติดต่อมายังข้าพเจ้าทนายสายหยุด”
