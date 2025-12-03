กทม. ขอความร่วมมือ ทำงานที่บ้าน 4 ธ.ค. ค่าฝุ่น PM 2.5 ระดับส้ม
กทม. ขอความร่วมมือ ทำงานที่บ้าน Work From Home ในวันที่ 4 ธ.ค. สืบเนื่องจากที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ระดับส้ม แนะประชาชนสวมหน้ากากเวลาออกนอกอาคาร
เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กทม. ขอความร่วมมือทำงานที่บ้าน WFH วันที่ 4 ธันวาคม 2568 ค่าฝุ่น PM2.5 สีส้ม มากกว่า 35 เขต คุณภาพอากาศระดับสีส้ม : เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป
คำแนะนำการปฏิบัติตน
-ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
-ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
—–
โอกาสนี้ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมลงทะเบียนเป็นเครือข่าย WFH โดยสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://u.bangkok.go.th/WFH2569
ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และการประกาศ Work From Home ของกรุงเทพมหานคร ได้ที่กลุ่มไลน์ WFH BKK หรือกดติดตามเพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. หรือ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2951”
