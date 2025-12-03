โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ “สุภาพร จันทร์ทอง” ประพฤติชั่วร้ายแรง
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ “สุภาพร จันทร์ทอง” เหตุประพฤติชั่วร้ายแรง
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 มีเนื้อหาว่า
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และตริตาภรณ์ช้างเผือก ซึ่งนางสาวสุภาพร จันทร์ทอง อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สังกัดกลุ่มกํากับและบริหารระบบตั๋วร่วม สํานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ได้รับพระราชทาน เนื่องจาก กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการ ของตนมิให้เสื่อมเสีย และฐานกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 82 (10) และมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมีคําสั่งลงโทษ ปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยคําสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 และนางสาวสุภาพร จันทร์ทอง เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
