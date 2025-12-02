ราชกิจจาฯ ประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อ-ลีสซิ่งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ เป็น “ธุรกิจทางการเงิน” มีผลทันที
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ธปท. กำหนดให้ธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์-รถจักรยานยนต์ทุกแห่งอยู่ใต้กำกับ พ.ร.บ. สถาบันการเงิน หวังคุ้มครองผู้บริโภคโดยรวม
วันนี้ (2 ธันวาคม 2568) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีในการควบคุมกำกับดูแลธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดย ธปท. ได้ออกประกาศกำหนดให้ธุรกิจเหล่านี้เป็น ธุรกิจทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงเหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ (ที่ 54/2568) เรื่อง การกำหนดให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจทางการเงิน และการอนุญาตให้ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจทางการเงินว่า
เนื่องด้วยธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจทางการเงินประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่เป็นแหล่งเงินทุนของประชาชน ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและประชาชนผู้ใช้บริการในวงกว้าง
ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นสมควร ออกประกาศกำหนดให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่า แบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจทางการเงินตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และเพื่อให้การประกอบธุรกิจทางการเงินดังกล่าวของผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นไปได้อย่างเหมาะสม และไม่เป็นภาระในทางปฏิบัติจนเกินสมควร
จึงเห็นควรอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว สามารถใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ในธุรกิจทางการเงินได้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 4 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกแห่ง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจทางการเงินตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจทางการเงินตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ได้เป็นการทั่วไป ยกเว้นคำว่า “ธนาคาร” “เงินทุน” “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์” หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
