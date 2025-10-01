“บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ระทึก เรือชนเสาพลิกคว่ำ ขณะช่วยอพยพชาวบ้าน (คลิป)
บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ระทึก เรือชนเสาพลิกคว่ำ ขณะช่วยอพยพชาวบ้าน ถูกคลื่นซัดไปกับน้ำ เคราะห์ดีใส่เสื้อชูชีพ ไม่ได้รับอันตราย
เกิดเหตุระทึกขณะที่ ขณะบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผจก.ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร มูลนิธิร่วมกตัญญู นำเรือท้องแบน เข้าทำการอพยพชาวบ้านที่รอคอยความช่วยเหลือ ในพื้นที่ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และเจ้าหน้าที่ช่วยกัน ครอบครัวหนึ่งขึ้นมาบนเรือ และกำลังจะพาออกไป ทว่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว และแรง ทำให้เรือถูกพัด เจ้าหน้าที่พยายามสตาร์ตเครื่องเรือ แต่สตาร์ตไม่ติด เรือไหลพัดไปชนเสาไฟฟ้า จนเรือท้องแบนพลิกคว่ำ ส่งผลให้นายบิณฑ์และเจ้าหน้าที่ลอยไปกับกระแสน้ำ เคราะห์ดีที่บิณฑ์และเจ้าหน้าที่สวมเสื้อชูชีพจึงไม่เป็นอันตราย ขณะที่ทางครอบครัวเกาะเรือเอาไว้ ก่อนจะช่วยเหลือในที่สุด
นายบิณฑ์ เล่าว่า มูลนิธิร่วมกตัญญู เร่งอพยพชาวบ้านต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา และเมื่อช่วงเช้า หลังได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ได้นำกำลังกู้ภัยเข้าให้เร่งอพยพเพิ่มเติม ซึ่งช่วงที่เข้าไปในช่วงแรก น้ำยังไม่แรงขนาดนี้ แต่ระดับน้ำขึ้นค่อนข้างเร็ว ทำให้กระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงมากกว่าเดิม
ซึ่งคนขับเรือเป็นผู้ที่มีทักษะขับมานานเกือบ 20 ปี แต่พอขับเรือมาเจอกระแสน้ำที่ไหลแรง ซึ่งทิศทางลักษณะเรือขวางกระแสน้ำ ทำให้เรือเอน น้ำทะลักเข้าเรือ เจ้าหน้าที่ที่อยู่บนเรือจำเป็นต้องสละเรือ ซึ่งขณะนั้นชาวบ้านที่อยู่บนเรือ เจ้าหน้าที่ให้เกาะเรือเอาไว้ และทุกคนสวมเสื้อชูชีพ ทำให้ไม่มีใครได้รับอันตราย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “บิณฑ์” เผยเครื่องสแกนพบ 70 ร่าง ใต้ซาก สตง. ภาวนาหวังปาฏิหาริย์
- DSI เรียกเพิ่ม “หนุ่ม กรรชัย-บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ให้ถ้อยคำคดีแตงโม
- เลขเด็ด บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ซื้อหวยหลังทำบุญ จาก 2 แม่ลูก งวด 16 2 68
ติดตาม The Thaiger บน Google News: