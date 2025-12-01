เด็กฝรั่งเศสวัย 9 ขวบ เจอปืนที่บ้านเพื่อนของพ่อแม่ ก่อนทำลั่นใส่ศีรษะตัวเอง อาการสาหัส
เด็กชายวัย 9 ขวบ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพวิกฤต หลังเกิดอุบัติเหตุปืนลั่นใส่ศีรษะ หลังพบปืนที่บ้านเพื่อนของพ่อแม่ ตำรวจจับกุมเจ้าของปืนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
เด็กชายวัย 9 ขวบ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนในสภาพอาการสาหัส หลังเกิดอุบัติเหตุปืนลั่นใส่ศีรษะตัวเองขณะที่เขาพบอาวุธปืนที่บ้านเพื่อนของพ่อแม่ ในพื้นที่แซงต์-ดูลชาร์ด (Saint-Doulchard) เมืองบูร์ฌ ประเทศฝรั่งเศส
ตามรายงานของ Le Parisien เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (29 พฤศจิกายน) เซลีน วิซิเอโด อัยการ เปิดเผยว่า การยิงดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุ แต่ได้มีการควบคุมตัวเจ้าของอาวุธปืนไว้แล้ว
อัยการเผยว่า ในขณะที่ทุกคนกำลังยุ่งอยู่กับการช่วยเพื่อนของพ่อแม่ย้ายบ้าน เด็กชายได้พบอาวุธปืนและลั่นไกปืนรีวอลเวอร์ขนาด .22 Long Rifle ได้ลั่นใส่ศีรษะของเด็กชาย
สำนักงานอัยการระบุว่า พ่อแม่ของเหยื่ออยู่ที่บ้านเพื่อนเพื่อช่วยย้ายบ้าน และมีการกล่าวอ้างว่าอาวุธปืนนั้นถูกวางไว้ในห้องแยกต่างหากเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายแล้ว
เด็กชายถูกนำตัวส่งทางอากาศในสภาพวิกฤตไปยังโรงพยาบาล Clocheville ในเมืองตูร์ (Tours) แต่รายงานล่าสุดระบุว่าอาการของเขาคงที่แล้ว ขณะที่ชายวัย 56 ปี เจ้าของอาวุธปืน ถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจบูร์ฌ และกำลังถูกสอบสวนในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
ริชาร์ด บูเดต์ นายกเทศมนตรีเมืองแซงต์-ดูลชาร์ด ได้แสดงความเสียใจและเสนอความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อครอบครัวของเด็กชาย
อ้างอิง : www.dailystar.co.uk
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับกันเห็นๆ สาวโพสต์เจอตร.จับโจรคาเครื่องบิน ลงทุนซื้อตั๋วชั้นธุรกิจ ขโมยของในที่เก็บสัมภาระ
- พบร่างนักเดินเรือ 2 รายเสียชีวิตกลางทะเลใกล้แอฟริกาใต้ คาดถูกโจรสลัดโจมตี
- พิษบางหมางทางการทูต จีนสั่งนักร้องญี่ปุ่นหยุดโชว์ร้องเพลง “วันพีซ” กลางเวทีในเซี่ยงไฮ้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: