จับกันเห็นๆ สาวโพสต์เจอตร.จับโจรคาเครื่องบิน ลงทุนซื้อตั๋วชั้นธุรกิจ ขโมยของในที่เก็บสัมภาระ
มิจฉาชีพมีอยู่ทุกที่ สาวไทยโพสต์รูป เจอตำรวจจับโจรได้บนเครื่องบินชั้นธุรกิจ พบตระเวนขโมยของในที่เก็บสัมภาระ พร้อมหลักฐานมัดตัว
กลายเป็นโพสต์ไวรัลในโลกออนไลน์ เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา (29 พฤศจิกายน) ผู้ใช้งานบัญชึ X ที่ใช้ชื่อว่า @kimura_kenchin ได้โพสต์ประสบการณ์ตรงที่เธอได้เจอกับตัวว่า “OMG ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง”
“วันนี้มีไฟล์ทไปฮ่องกง พอเครื่องแลนด์สัญญาณรัดเข็มขัดดับ คนก็ลุกเปิดที่เก็บสัมภาระ แต่กัปตันประกาศ ให้ผู้โดยสารชั้นBC&First กลับมานั่งที่ก่อน ห้ามลุก สักพักตำรวจมา ขอค้นกระเป๋าผู้ชายที่นั่งเยื้องไปด้านหลัง แล้วให้ผู้โดยสารที่นั่งถัดไปจากเราเช็คของว่าใช่ไหม”
“สรุปจับโจรได้!! พฤติกรรมคือขณะเดินทางเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะบ่อยๆ คุณฝรั่งที่โดนขโมยเห็นพฤติกรรมผิดปกติเลยแจ้งแอร์ แล้วเจอบัตรเครดิตของผู้โดยสารที่นั่งข้างเราโดนขโมยไปจริง”
แน่นอนว่าโพสต์ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตจำนวนมาก จนทำให้ตอนนี้มีคนเข้ามากดดูโพสต์ดังกล่าวมากกว่า 2.4 ล้านครั้งแล้ว พร้อมความคิดเห็นที่เข้ามามากมาย และนี่คือตัวอย่างคอมเมนต์จากชาวเน็ตเกี่ยวกับประเด็นนี้
“เลื่องชื่อจริงรูทนี้ โชคดีมากนะคะที่พี่ไม่โดน”
“โห ขนาดนั่งชั้นนี้ มีแบบนี้ด้วยเหรอ อึ้งเลย”
“ขโมยมีทุกระดับจริง”
“เป็นชั้นที่ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้”
“อย่างนี้ ถึงนั่ง BC&First ก็หมดสิทธิ์หลับ”
อ้างอิง : X @kimura_kenchin
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ครูสาวออสซี่ วัย 37 สารภาพล่วงละเมิด ลูกศิษย์วัย 15 ปี หลังคลอดลูก 2 เดือน
- อ.เจษฎา สวนกลับ ระเบียบเสื้อกันหนาว ‘ล้าสมัย’ แนะ ควรโฟกัสเรื่องเรียนก่อน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: