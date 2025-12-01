ข่าวต่างประเทศ

พบร่างนักเดินเรือ 2 รายเสียชีวิตกลางทะเลใกล้แอฟริกาใต้ คาดถูกโจรสลัดโจมตี

เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 17:26 น.
59

คดีสุดสยอง ทางการแอฟริกาใต้พบร่างนักเดินเรือ 2 ราย เสียชีวิตอยู่บนเรือยอร์ช ทางการคาดอาจถูกโจรสลัดโจมตี หลังพบสัญญาณขอความช่วยเหลือ

เกิดเหตุการณ์น่าสยดสยอง เมื่อมีการพบร่างของนักเดินเรือ 2 คน เสียชีวิตอยู่บนเรือยอชต์นอกชายฝั่งประเทศแอฟริกาใต้ หลังทางการได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (27 พ.ย.) โดยเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนตามทฤษฎีที่สันนิษฐานว่าเป็นการโจมตีของโจรสลัด

เดียร์เดร “คุกกี้” ซิบลิ (Deirdre “Cookie” Sibly) นักเดินเรือชาวออสเตรเลีย วัย 67 ปี และ ปาสคาล เพื่อนชาวฝรั่งเศสของเธอ ได้ออกเดินทางผจญภัยในมหาสมุทรอินเดียตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่การเดินทางที่พวกเขาระบุว่าเป็นการผจญภัยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องจบลงอย่างกะทันหันและโศกเศร้าในพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องโจรสลัด

โดยหตุการณ์เกิดขึ้นในบริเวณช่องแคบโมซัมบิก (Mozambique Channel) ใกล้กับมาดากัสการ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อันตรายอย่างยิ่งจากกระแสน้ำ Agulhas ที่สร้างคลื่นยักษ์ และยังถูกเรียกว่า “ตรอกไต้ฝุ่น” (Cyclone Alley) เนื่องจากพายุที่รุนแรง

ตำรวจกำลังติดตามทฤษฎีการโจมตีของโจรสลัด ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีการปฏิบัติการในพื้นที่ที่พวกเขาปล่อยสัญญาณขอความช่วยเหลือ ซู กู๊ด พี่สาวของซิบลิ กล่าวว่า ช่องแคบโมซัมบิกไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยมากนักสำหรับการเดินเรือ และน้องสาวของเธอรู้เรื่องนั้นดี

ซิบลิ ซึ่งเพื่อนๆ ขนานนามว่าเป็น “นักผจญภัยตัวยง” เป็นนักเดินเรือที่มีประสบการณ์ โดยเธอเคยเดินทางรอบโลกมานานหลายสิบปี และมักจะแล่นเรือกับโคลิน สามีของเธอ ก่อนที่สามีจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี 2019

นักเดินเรือทั้งสองส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออย่างตื่นตระหนกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หลังจากนั้นเรือตำรวจหลายลำก็เร่งไปยังเรือยอชต์ลำดังกล่าว แต่ก็พบทั้งคู่เสียชีวิตอยู่ภายในเรือ สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ชัดเจน และการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป โดยกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียยังไม่สรุปว่าการเสียชีวิตเชื่อมโยงกับการกระทำของโจรสลัดหรือไม่

เพื่อนสนิทของซิบลิได้โพสต์ไว้อาลัย โดยระบุว่า “คุกกี้ไม่เคยปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ เธอรับทุกสิ่งที่ชีวิตมอบให้ และวิ่งเข้าหาทุกโอกาสด้วยพลัง, ความสุข, และความกระตือรือร้น”

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

