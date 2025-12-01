พบร่างนักเดินเรือ 2 รายเสียชีวิตกลางทะเลใกล้แอฟริกาใต้ คาดถูกโจรสลัดโจมตี
คดีสุดสยอง ทางการแอฟริกาใต้พบร่างนักเดินเรือ 2 ราย เสียชีวิตอยู่บนเรือยอร์ช ทางการคาดอาจถูกโจรสลัดโจมตี หลังพบสัญญาณขอความช่วยเหลือ
เกิดเหตุการณ์น่าสยดสยอง เมื่อมีการพบร่างของนักเดินเรือ 2 คน เสียชีวิตอยู่บนเรือยอชต์นอกชายฝั่งประเทศแอฟริกาใต้ หลังทางการได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (27 พ.ย.) โดยเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนตามทฤษฎีที่สันนิษฐานว่าเป็นการโจมตีของโจรสลัด
เดียร์เดร “คุกกี้” ซิบลิ (Deirdre “Cookie” Sibly) นักเดินเรือชาวออสเตรเลีย วัย 67 ปี และ ปาสคาล เพื่อนชาวฝรั่งเศสของเธอ ได้ออกเดินทางผจญภัยในมหาสมุทรอินเดียตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่การเดินทางที่พวกเขาระบุว่าเป็นการผจญภัยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องจบลงอย่างกะทันหันและโศกเศร้าในพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องโจรสลัด
โดยหตุการณ์เกิดขึ้นในบริเวณช่องแคบโมซัมบิก (Mozambique Channel) ใกล้กับมาดากัสการ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อันตรายอย่างยิ่งจากกระแสน้ำ Agulhas ที่สร้างคลื่นยักษ์ และยังถูกเรียกว่า “ตรอกไต้ฝุ่น” (Cyclone Alley) เนื่องจากพายุที่รุนแรง
ตำรวจกำลังติดตามทฤษฎีการโจมตีของโจรสลัด ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีการปฏิบัติการในพื้นที่ที่พวกเขาปล่อยสัญญาณขอความช่วยเหลือ ซู กู๊ด พี่สาวของซิบลิ กล่าวว่า ช่องแคบโมซัมบิกไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยมากนักสำหรับการเดินเรือ และน้องสาวของเธอรู้เรื่องนั้นดี
ซิบลิ ซึ่งเพื่อนๆ ขนานนามว่าเป็น “นักผจญภัยตัวยง” เป็นนักเดินเรือที่มีประสบการณ์ โดยเธอเคยเดินทางรอบโลกมานานหลายสิบปี และมักจะแล่นเรือกับโคลิน สามีของเธอ ก่อนที่สามีจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี 2019
นักเดินเรือทั้งสองส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออย่างตื่นตระหนกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หลังจากนั้นเรือตำรวจหลายลำก็เร่งไปยังเรือยอชต์ลำดังกล่าว แต่ก็พบทั้งคู่เสียชีวิตอยู่ภายในเรือ สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ชัดเจน และการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป โดยกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียยังไม่สรุปว่าการเสียชีวิตเชื่อมโยงกับการกระทำของโจรสลัดหรือไม่
เพื่อนสนิทของซิบลิได้โพสต์ไว้อาลัย โดยระบุว่า “คุกกี้ไม่เคยปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ เธอรับทุกสิ่งที่ชีวิตมอบให้ และวิ่งเข้าหาทุกโอกาสด้วยพลัง, ความสุข, และความกระตือรือร้น”
อ้างอิง : www.dailystar.co.uk
