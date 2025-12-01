ชีพจรลงเท้า 4 ราศี ยิ่งเดินทางยิ่งรวย ดวงเดินทางไกลแล้วได้งานใหญ่
หมอดูเปิดดวง 4 ราศี (ธนู, เมษ, เมถุน, กุมภ์) ดวงการงาน-การเงิน ผูกพันกับการเดินทาง การโยกย้าย หรือติดต่อต่างถิ่น ยิ่งขยับยิ่งรับทรัพย
จังหวะชีวิตของบางราศีไม่ได้ถูกกำหนดให้อยู่นิ่งกับที่ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ดวงดาวซึ่งเกี่ยวข้องกับ “การเดินทาง” “ต่างประเทศ” และ “ความสำเร็จ” กำลังโคจรมาส่งเสริมอย่างเต็มที่
หมอดูได้เจาะดวงชะตา พบ 4 ราศี ที่กำลังมีเกณฑ์ “ชีพจรลงเท้า” การเดินทางไม่ได้เป็นเพียงการพักผ่อน แต่คือการเปิดประตูสู่โอกาสครั้งสำคัญ ยิ่งเดินทางไกล หรือติดต่อกับคนต่างถิ่น ยิ่งมีเกณฑ์ได้งานใหญ่ ได้เงินก้อนโต
สำหรับ 4 ราศี ที่ยิ่งเดินทางยิ่งรวย ได้แก่
1. ราศีธนู
ยืนหนึ่งเรื่องการเดินทางอยู่แล้วสำหรับชาวราศีธนู ช่วงนี้ดวงชะตาด้านต่างประเทศหรือต่างถิ่นโดดเด่นมาก การเดินทางไกลครั้งนี้จะนำพางานชิ้นสำคัญมาให้ ใครที่ทำงานติดต่อกับต่างชาติ หรือกำลังวางแผนไปเรียนต่อ ขยายธุรกิจ จะประสบความสำเร็จอย่างสูง
2. ราศีเมษ
ชาวราศีเมษเป็นนักบุกเบิก การอยู่นิ่งๆ ทำให้พลังงานถดถอย ช่วงนี้ดวงของคุณกระตุ้นให้ต้อง “วิ่ง” ต้องลุย การเดินทางไปเจอลูกค้าใหม่ๆ ในต่างจังหวัด หรือการเดินทางไปเปิดตลาดใหม่ จะทำให้คุณได้เปรียบคู่แข่ง และมีโอกาสปิดดีลใหญ่ที่สร้างผลกำไรมหาศาล
3. ราศีเมถุน
ดวงการเจรจาและการสื่อสารของชาวราศีเมถุนกำลังพุ่งแรง และเมื่อผนวกกับการเดินทาง ยิ่งทวีคูณความสำเร็จ การเดินทางไปสัมมนา พบปะผู้คน หรือเจรจาธุรกิจในที่ห่างไกล จะทำให้คุณได้คอนเนกชันสำคัญที่นำไปสู่งานใหญ่ หรือได้เงินก้อนโตจากคำพูดของคุณ
4. ราศีกุมภ์
ชาวราศีกุมภ์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์ หรือเทคโนโลยี ยิ่งต้องเดินทาง ช่วงนี้การเดินทางจะทำให้คุณได้ “ไอเดีย” ใหม่ๆ ที่แตกต่าง หรือได้พบช่องทางทำเงินที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน บางคนมีเกณฑ์ได้ลูกค้ารายใหญ่จากต่างประเทศผ่านการติดต่อออนไลน์
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับ 4 ราศีนี้ หากมีโอกาสเดินทางเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว อย่าปฏิเสธ เพราะนั่นอาจเป็นประตูบานแรกที่นำไปสู่ความสำเร็จครั้งใหญ่ที่รอคุณอยู่
