ดูดวง

ชีพจรลงเท้า 4 ราศี ยิ่งเดินทางยิ่งรวย ดวงเดินทางไกลแล้วได้งานใหญ่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 16:57 น.
52
ดูดวงวันนี้ 2 12 68

หมอดูเปิดดวง 4 ราศี (ธนู, เมษ, เมถุน, กุมภ์) ดวงการงาน-การเงิน ผูกพันกับการเดินทาง การโยกย้าย หรือติดต่อต่างถิ่น ยิ่งขยับยิ่งรับทรัพย

จังหวะชีวิตของบางราศีไม่ได้ถูกกำหนดให้อยู่นิ่งกับที่ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ดวงดาวซึ่งเกี่ยวข้องกับ “การเดินทาง” “ต่างประเทศ” และ “ความสำเร็จ” กำลังโคจรมาส่งเสริมอย่างเต็มที่

หมอดูได้เจาะดวงชะตา พบ 4 ราศี ที่กำลังมีเกณฑ์ “ชีพจรลงเท้า” การเดินทางไม่ได้เป็นเพียงการพักผ่อน แต่คือการเปิดประตูสู่โอกาสครั้งสำคัญ ยิ่งเดินทางไกล หรือติดต่อกับคนต่างถิ่น ยิ่งมีเกณฑ์ได้งานใหญ่ ได้เงินก้อนโต

สำหรับ 4 ราศี ที่ยิ่งเดินทางยิ่งรวย ได้แก่

1. ราศีธนู

ยืนหนึ่งเรื่องการเดินทางอยู่แล้วสำหรับชาวราศีธนู ช่วงนี้ดวงชะตาด้านต่างประเทศหรือต่างถิ่นโดดเด่นมาก การเดินทางไกลครั้งนี้จะนำพางานชิ้นสำคัญมาให้ ใครที่ทำงานติดต่อกับต่างชาติ หรือกำลังวางแผนไปเรียนต่อ ขยายธุรกิจ จะประสบความสำเร็จอย่างสูง

2. ราศีเมษ

ชาวราศีเมษเป็นนักบุกเบิก การอยู่นิ่งๆ ทำให้พลังงานถดถอย ช่วงนี้ดวงของคุณกระตุ้นให้ต้อง “วิ่ง” ต้องลุย การเดินทางไปเจอลูกค้าใหม่ๆ ในต่างจังหวัด หรือการเดินทางไปเปิดตลาดใหม่ จะทำให้คุณได้เปรียบคู่แข่ง และมีโอกาสปิดดีลใหญ่ที่สร้างผลกำไรมหาศาล

3. ราศีเมถุน

ดวงการเจรจาและการสื่อสารของชาวราศีเมถุนกำลังพุ่งแรง และเมื่อผนวกกับการเดินทาง ยิ่งทวีคูณความสำเร็จ การเดินทางไปสัมมนา พบปะผู้คน หรือเจรจาธุรกิจในที่ห่างไกล จะทำให้คุณได้คอนเนกชันสำคัญที่นำไปสู่งานใหญ่ หรือได้เงินก้อนโตจากคำพูดของคุณ

4. ราศีกุมภ์

ชาวราศีกุมภ์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์ หรือเทคโนโลยี ยิ่งต้องเดินทาง ช่วงนี้การเดินทางจะทำให้คุณได้ “ไอเดีย” ใหม่ๆ ที่แตกต่าง หรือได้พบช่องทางทำเงินที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน บางคนมีเกณฑ์ได้ลูกค้ารายใหญ่จากต่างประเทศผ่านการติดต่อออนไลน์

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 4 ราศีนี้ หากมีโอกาสเดินทางเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว อย่าปฏิเสธ เพราะนั่นอาจเป็นประตูบานแรกที่นำไปสู่ความสำเร็จครั้งใหญ่ที่รอคุณอยู่

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 2 12 68 ดูดวง

ชีพจรลงเท้า 4 ราศี ยิ่งเดินทางยิ่งรวย ดวงเดินทางไกลแล้วได้งานใหญ่

14 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กฝรั่งเศสวัย 9 ขวบ เจอปืนที่บ้านเพื่อนของพ่อแม่ ก่อนทำลั่นใส่ศีรษะตัวเอง อาการสาหัส

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับกันเห็นๆ สาวโพสต์เจอตร.จับโจรคาเครื่องบิน ลงทุนซื้อตั๋วชั้นธุรกิจ ขโมยของในที่เก็บสัมภาระ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
christmas 2025 trends บันเทิง

โซฟี เรน เผย 2 ปี โกยทะลุ 2900 ล้าน ทุ่มของขวัญแจกเด็กยากไร้รับคริสต์มาส

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างนักเดินเรือ 2 รายเสียชีวิตกลางทะเลใกล้แอฟริกาใต้ คาดถูกโจรสลัดโจมตี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เศร้า! อินฟลูฯ ไบค์เกอร์สาววัย 25 ลาโลก หลังโพสต์กังวลแว่นตาไม่กี่ชั่วโมง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พิษบางหมางทางการทูต จีนสั่งนักร้องญี่ปุ่นหยุดโชว์ร้องเพลง “วันพีซ” กลางเวทีในเซี่ยงไฮ้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นเกาหลี จบชีวิตตัวเอง ถูกร้านเอาภาพมาประจาน ขโมยของมูลค่าร้อยบาท

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รุนแรงเกินไป Campbell’s สั่งพักงานผู้บริหารระดับสูง หลังถูกฟ้องฐานเหยียดคนจน-ด่าพนักงานอินเดีย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ ประกาศ พายุโคโตะ อ่อนกำลัง แต่ ยอดดอย ยัง ต่ำสุด 4 องศา หนาวจัดต่อเนื่อง ข่าว

กรมอุตุฯ ประกาศ พายุโคโตะ อ่อนกำลัง แต่ ยอดดอย ยัง ต่ำสุด 4 องศา หนาวจัดต่อเนื่อง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจเพชรจ้า คืนดีน้องเนปจูนแล้ว หลังฝ่ายหญิงตามง้อ บันเทิง

ใจอ่อนแล้ว! เนปจูน ง้อ ดีเจเพชรจ้า รีเทิร์นรัก เสิร์ฟโมเมนต์ใหม่หวานกว่าเดิม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลาดสันติสุขหาดใหญ่ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์วันไหน ข่าวภูมิภาค

ตลาดสันติสุข เสียหายหนัก พ่อค้าแม่ค้าโละของขายขาดทุน ช้ำหนัก! เร่งเคลียร์พื้นที่ (คลิป)

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 แอปฯ เป๋าตัง งวด 1/12/68 Line News

เป๋าตังแตก! รางวัลที่ 1 ถูกรางวัล 27 ใบ 162 ล้าน คนเดียวรับเละ 18 ล้าน สลากดิจิทัล 1/12/68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัศพงศ์ เจริญฐานวงศ์ แถลงข่าวที ซี จี ขอซื้อ Miss Universe ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ บันเทิง

ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป ขอซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe จ่อแถลง 3 ธ.ค. นี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัว นลินทิพย์ ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานที่ญี่ปุ่น บันเทิง

บัว นลินทิพย์ ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่า ขอแต่งงานที่ญี่ปุ่น เซอร์ไพรส์สุดโรแมนติก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้อนรับเดือนธันวาคมกับผลสลากพัฒนาประจำงวดวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 2568 ถ่ายทอดสดจาก สปป.ลาว 2 ทุ่มตรง เช็กเลขที่ออกและอัตราจ่ายเงินรางวัลได้ที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 1 ธ.ค. 68 ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ งวดวันจันทร์ เลข 6 ตัว และ 5/45

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.แพร่ลงพื้นที่ เคลียร์ดราม่าครูนึดเสื้อกันหนาวเด็ก ด้านรร.เตรียมปรับปรุงกฎการแต่งกาย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็กกี้ ศรีธัญญา เปิดใจเกี่ยวกับดราม่าฟ้องแบ่งทรัพย์สินจากอดีตสามี บันเทิง

สรุปดราม่า เป็กกี้ ศรีธัญญา ถูกอดีตสามี ฟ้องแบ่งทรัพย์สิน ลั่นกลับมาเรียกร้องเงินทอง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ธันวาคม 68 ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ธันวาคม 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครูสาวออสซี่ วัย 37 สารภาพล่วงละเมิด ลูกศิษย์วัย 15 ปี หลังคลอดลูก 2 เดือน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2568 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธันวาคม 2568 เงินเข้าวันไหน? ส่องไทม์ไลน์ คนละครึ่งพลัส เฟส 2

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ ประกาศตั้ง “คาร์สเทน คราเมอร์” นั่งแท่นซีอีโอใหม่แทน ฮันส์-โยอาคิม วัทซ์เคอ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นเดือนธันวาคม 2568 เดือนสุดท้ายของปี มอบให้เธอนะคนดี ประโยคเด็ดส่งท้ายปีเก่า

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมหาดใหญ่ยิงปืนใส่เจ็ตสกี ข่าวอาชญากรรม

เคสยิงใส่กู้ภัย ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ หนุ่มวัย 30 อ้างหวังเรียกเจ็ตสกี กลับมาช่วยคนช็อก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

วันหวยออก ธันวาคม 2568 พิเศษ เพิ่มงวดเฮงท้ายปี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 16:57 น.
52
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด็กฝรั่งเศสวัย 9 ขวบ เจอปืนที่บ้านเพื่อนของพ่อแม่ ก่อนทำลั่นใส่ศีรษะตัวเอง อาการสาหัส

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568

จับกันเห็นๆ สาวโพสต์เจอตร.จับโจรคาเครื่องบิน ลงทุนซื้อตั๋วชั้นธุรกิจ ขโมยของในที่เก็บสัมภาระ

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568
christmas 2025 trends

โซฟี เรน เผย 2 ปี โกยทะลุ 2900 ล้าน ทุ่มของขวัญแจกเด็กยากไร้รับคริสต์มาส

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568

พบร่างนักเดินเรือ 2 รายเสียชีวิตกลางทะเลใกล้แอฟริกาใต้ คาดถูกโจรสลัดโจมตี

เผยแพร่: 1 ธันวาคม 2568
Back to top button