ใจอ่อนแล้ว! เนปจูน ง้อ ดีเจเพชรจ้า รีเทิร์นรัก เสิร์ฟโมเมนต์ใหม่หวานกว่าเดิม

เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 17:56 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 17:56 น.
61
ดีเจเพชรจ้า คืนดีน้องเนปจูนแล้ว หลังฝ่ายหญิงตามง้อ

รักรีเทิร์น! น้องเนปจูน ยิ้มหวานรับ ‘ง้อแล้วค่ะ’ คืนดี ‘ดีเจเพชรจ้า’ แฟนคลับเฮลั่นรักรีเทิร์น หลังประกาศเลิกราไม่กี่วัน เปิดโมเมนต์ล่าสุดหวานไม่พัก

ทำเอาแฟนคลับใจหายใจคว่ำไปตาม ๆ กัน ก่อนหน้านี้ ดีเจเพชรจ้า วิเชียร ประกาศยุติความสัมพันธ์กับแฟนสาว น้องเนปจูน โดยให้เหตุผลว่าเลือกที่จะเติบโตกันคนละทาง พร้อมทิ้งท้ายแบบมีลุ้นว่า “รอเขามาง้ออยู่ ถ้าเขาง้อดี ๆ ก็อภัยได้” สุดท้ายปาฏิหาริย์แห่งรักก็เกิดขึ้นจริง ล่าสุดมีโมเมนต์สุดน่ารักที่ทำให้แฟน ๆ ยิ้มแก้มปริและสบายใจหายห่วงได้แล้ว

ล่าสุด น้องเนปจูน โพสต์คลิปผ่านช่อง TikTok chanitha_ ลิปซิงค์เพลงนอนไม่หลับจากศิลปิน meyou มีจังหวะหนึ่งเธอหันกล้องไปทางดีทางดีเจเพชรจ้า ทั้งยังมีโมเมนต์ที่ทั้งคู่หยอกล้อกัน จนหลาย ๆ คนสงสัยว่าฝ่ายหญิงง้อดีเจหนุ่มได้แล้วหรือยัง

ดีเจเพชรจ้า และ น้องเนปจูน - 3
ภาพจาก TikTok : chanitha_

นอกจากนี้ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งในงานอีเวนต์แห่งหนึ่ง เมื่อมีคนเข้าไปถามอัปเดตสถานะหัวใจของดีเจเพชรจ้า เจ้าตัวก็โบ้ยให้ไปถามน้องเนปจูนที่นั่งอยู่ข้าง ๆ แทน พร้อมสอบถามว่า “ง้อหรือยัง?” สาวเนปจูนยิ้มหวานพร้อมพยักหน้าตอบอย่างเขินอายว่า “ง้อแล้วค่ะ” จากนั้นฝ่ายชายเอื้อมมือมาทำท่าทางคล้ายหยิกแก้ม งานนี้แฟนคลับกลับมาเฮลั่นได้อีกครั้ง

เจ้าของคลิปได้ยืนยันชัดเจนว่า “ยังไม่มีใครรู้เลยนะ เขาคืนดีกันแล้วนะคะ” ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสดใสและรอยยิ้มของทั้งคู่ แฟน ๆ ต่างพากันแชร์โมเมนต์นี้ด้วยความชื่นใจ งานนี้เรียกได้ว่าเกมง้อของสาวเนปจูน พร้อมส่งกำลังใจให้ความรักครั้งนี้กลับมาหวานชื่นยิ่งกว่าเดิม

ดีเจเพชรจ้า และ น้องเนปจูน คืนดีกันแล้ว

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ออกมาแจ้งข่าวให้แฟนคลับทราบหลังตัดสินใจร่วมกันที่จะเลิกรา ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดและไม่ได้ทะเลาะกัน ต่อมา ดีเจเพชรจ้าถูกสื่อจี้ถามถึงความสัมพันธ์ เผยถึงสาเหตุที่ออกมาบอกให้แฟนคลับรับทราบถึงสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะแคร์ความรู้สึกและไม่อยากปิดบัง พร้อมแจงว่าไม่อยากให้ออกข่าวว่าเลิกกัน หากมีโอกาสกลับมารีเทิร์นก็เป็นเรื่องปกติของคนรักกัน มีเลิกกันแล้วกลับมาดีกันได้

จากนั้น เจ้าตัว ยืนยันว่า “ตอนนี้เลิกอยู่ รอเขามาง้ออยู่” พร้อมอธิบายเสริมว่า ใครเป็นคนผูกคนนั้นต้องเป็นคนแก้ และรอให้อีกฝ่ายมาง้ออยู่ แจงประเด็นเรื่องรักต่างวัย 25 ปีนั้นไม่เป็นปัญหา เพราะคนเรามันโตแล้ว ทุกอย่างทำผิดพลาดกันได้ ทำไม่ถูกใจกันได้ แต่ถ้ารักกันจริงก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกัน

ดีเจเพชรจ้า และ น้องเนปจูน - 2
ภาพจาก TikTok : chanitha_
ดีเจเพชรจ้า และ น้องเนปจูน
ภาพจาก TikTok : chanitha_

ดีเจเพชรจ้า และ น้องเนปจูน

ดีเจเพชรจ้า และ น้องเนปจูน - 2
ภาพจาก TikTok : chanitha_
@chanitha_นอนหลับกันยาง♬ นอนไม่หลับ – MEYOU

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

