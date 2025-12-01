กรมอุตุฯ ประกาศ พายุโคโตะ อ่อนกำลัง แต่ ยอดดอย ยัง ต่ำสุด 4 องศา หนาวจัดต่อเนื่อง

ข่าว

เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 18:00 น.
119
กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 11 ยืนยันพายุโคโตะสลายตัวแล้วไม่กระทบไทย เตือนประชาชนตอนบนรับมืออากาศหนาวจัดต่อเนื่อง ยอดภูยอดดอยอุณหภูมิดิ่งเลขตัวเดียว

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศแจ้งเตือนฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับสถานการณ์พายุและสภาพอากาศของไทย โดยเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ประกาศฉบับที่ 11 เลขที่ 373/2568 เรื่อง พายุโคโตะ และอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ได้ถูกเผยแพร่ออกมาอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยระบุชัดเจนว่าจะไม่มีประกาศฉบับต่อไปสำหรับเหตุการณ์นี้แล้ว เนื่องจากสถานการณ์พายุได้คลี่คลายลงและไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย

สถานการณ์ล่าสุดของ พายุโซนร้อนโคโตะ หรือ KOTO บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ได้อ่อนกำลังลงกลายเป็น พายุดีเปรสชัน เรียบร้อยแล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองบินห์ดินห์ ประเทศเวียดนาม ประมาณ 300 กิโลเมตร มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกอย่างช้า ๆ และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามภายในคืนนี้ สาเหตุสำคัญมาจากมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุม ทำให้พายุไม่สามารถคงกำลังอยู่ได้และสลายตัวไปในที่สุด จึงขอยืนยันว่าพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม แม้พายุจะไม่เข้า แต่ผลพวงจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปะทะกับพายุยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีสภาพอากาศที่ หนาวเย็น โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ราบมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าพร้อมกับมีลมแรง แม้มวลอากาศเย็นจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยและมีหมอกในบางพื้นที่ แต่ความรู้สึกโดยรวมยังคงหนาวสะท้าน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่หรือท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง

ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่สภาพอากาศบนยอดดอยและยอดภู ซึ่งยังคงมีความหนาวจัดจนถึงขั้นน้ำค้างแข็งในบางจุด กรมอุตุนิยมวิทยาระบุตัวเลขที่น่าสนใจว่า บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 4 ถึง 10 องศาเซลเซียส ขณะที่ยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเช่นกัน อุณหภูมิต่ำสุด 8 ถึง 14 องศาเซลเซียส ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานจากพื้นที่จริงว่าบางยอดดอยอุณหภูมิอาจลดต่ำลงไปแตะระดับ 1 ถึง 8 องศาเซลเซียส สร้างความยะเยือกให้กับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนา ส่วนชาวเรือในบริเวณอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศประจำวันได้จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุฯ ประกาศ พายุโคโตะ อ่อนกำลัง แต่ ยอดดอย ยัง ต่ำสุด 4 องศา หนาวจัดต่อเนื่อง

