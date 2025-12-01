ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ธันวาคม 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 15:22 น.| อัปเดต: 01 ธ.ค. 2568 16:15 น.
549
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ธันวาคม 68

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ธันวาคม 2568 ตรวจรางวัลที่ 1 เลขหน้า-เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว ได้ที่นี่ พร้อมช่องทางขึ้นเงินรางวัลสำหรับผู้โชคดี

และแล้วก็มาถึงวันที่คอหวยและนักเสี่ยงโชคทั้งประเทศรอคอย! กับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 งวดต้อนรับเดือนสุดท้ายของปี ตรวจสอบทุกรางวัล ได้แก่ รางวัล 3 ตัวหน้า, รางวัล 3 ตัวหลัง, รางวัล 2 ตัวตรง รวมทั้งร่วมลุ้นรางวัลที่ 1 พร้อมกัน

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
  • รางวัลที่ 1 : 461252

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ธันวาคม 68

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 16 พ.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 242 602
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 37
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 239 389
  • รางวัลที่ 1 : 458145

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 พ.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 – 328
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 87
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 – 690
  • รางวัลที่ 1 : 345898

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง งวด วันที่ 16 ต.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 955 531
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 61
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 889 476
  • รางวัลที่ 1 : 059696

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง งวด วันที่ 1 ต.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 843 532
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 77
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 280 605
  • รางวัลที่ 1 : 876978

สำหรับท่านที่ดวงเฮงถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ตามช่องทางที่สะดวก ดังนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลาทำการ 07.30 – 15.00 น. รวมทั้ง ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถนำสลากไปขึ้นเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

