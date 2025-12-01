บันเทิง

โซฟี เรน เผย 2 ปี โกยทะลุ 2900 ล้าน ทุ่มของขวัญแจกเด็กยากไร้รับคริสต์มาส

เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 21:57 น.
ภาพ @sophieraiin

อดีตเด็กเสิร์ฟวัย 21 ปี พลิกชีวิตทำเงินถล่มทลายบน OnlyFans ก่อนสวมบทซานตี้กวาดของเล่น 5 คันรถมอบโครงการ Angel Tree ช่วยเด็กไร้บ้านฉลองคริสต์มาส

โซฟี เรน (Sophie Rain) สาวน้อยวัย 21 ปีจากฟลอริดา สร้างความฮือฮาอีกครั้ง ! ด้วยการเปิดเผยรายได้จากการทำคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มโอนลีแฟนส์ (OnlyFans) ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โดยมียอดรวมสูงถึงกว่า 95 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2,900 ล้านบาท)

เธอประกาศความสำเร็จนี้ผ่านทางบัญชีเอ็กซ์ (X) ของตัวเอง @sophieraiin พร้อมข้อความว่า “ขอบคุณสำหรับ 2 ปีบนพื้นที่แห่งนี้” โดยแนบกราฟแสดงรายได้ตั้งแต่มิถุนายน 2023 ถึงพฤศจิกายน 2025 ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

รายได้รวม – 95,005,586.26 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราการเติบโต – สูงกว่า 26,000 เปอร์เซ็นต์

เดือนที่ทำเงินสูงสุด – ช่วงต้นปี 2025 กวาดรายได้เกือบ 6 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน (ประมาณ 180 ล้านบาทต่อเดือน)

โซฟีเรน รายได้ 2 ปี
ภาพ TikTok @sophieraiin

เส้นทางรายได้ของเธอเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2024 ก่อนจะพุ่งทะยานแตะหลักล้านดอลลาร์ในปี 2025

จากเด็กเสิร์ฟสู่เศรษฐี โซฟี เริ่มต้นทำ OnlyFans หลังจากตกงานพนักงานเสิร์ฟในฟลอริดา และต้องการหารายได้ทางเลือกผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีของโซฟีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มยุคใหม่ เธอไม่มีค่ายเพลง ไม่มีรายการทีวี หรือบริษัทใหญ่หนุนหลัง แต่สามารถสร้างธุรกิจมูลค่ามหาศาลได้ด้วยตัวเองในเวลาเพียง 2 ปี ซึ่งแซงหน้ารายได้ตลอดชีวิตของคนดังบางคนเสียอีก

คืนกำไรสู่สังคม โซฟีไม่ได้เพียงแค่โพสต์อวดความสำเร็จ แต่เธอนำรายได้ส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือสังคม ก่อนหน้านี้เธอได้บริจาคเงินหลักแสนดอลลาร์เพื่อต่อสู้กับปัญหาความหิวโหย ล่าสุดเธอได้เหมาของเล่นจำนวนมากเพื่อบริจาคให้กับโครงการ Angel Tree ในส่วนของ “Forgotten Angels” ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ไม่มีผู้เลือกอุปการะของขวัญและอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้บ้าน

โซฟี เรน คอนเทนต์ล่าสุด
ภาพ TikTok @sophieraiin
คอนเทนต์เมืองนอกช่วงคริสต์มาส
ภาพ TikTok @sophieraiin
ภารกิจซื้อของขวัญโซฟีเรน
ภาพ TikTok @sophieraiin

ภารกิจเหมาของเล่น 5 คันรถ โซฟีและทีมงานใช้เวลาเกือบ 5 ชั่วโมงที่ห้างสรรพสินค้า Walmart เพื่อเลือกซื้อของขวัญ เธอระบุเหตุผลว่า “เราไม่ได้เลือกแค่หนึ่งหรือสองผล แต่เราเหมาหมดต้นเลย” โดยเน้นเลือกของเล่นที่ผสมผสานทั้งความรู้และความสนุก ของที่ซื้อประกอบด้วย

  • บ้านตุ๊กตาบาร์บี้ (Barbie Dreamhouses) และอุปกรณ์เสริม
  • ชุดงานศิลปะและงานฝีมือ
  • กล้องดิจิทัลและขาตั้งกล้องขนาดเล็ก
  • ของเล่นเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM)
  • หนังสือภาพ
  • ตุ๊กตาสัตว์และของเล่นเด็กอื่นๆ
ภารกิจซื้อของขวัญโซฟีเรน (1)
ภาพ TikTok @sophieraiin

โซฟี เล่าถึงความประทับใจส่วนตัวว่า “ตอนเด็กๆ ฉันไม่มีเงินซื้อบ้านบาร์บี้ ครั้งนี้ฉันเลยต้องจัดมันมาให้ได้”

กระบวนการชำระเงินเป็นไปอย่างทุลักทุเล พนักงานต้องแยกบิลออกเป็น 3 รายการเนื่องจากข้อจำกัดของร้าน ใบเสร็จยาวเหยียด และต้องใช้รถเข็น 6-7 คัน ขนของจนเต็มรถยนต์ 5 คัน รวมมูลค่าสินค้ากว่า 5,370 ดอลลาร์ (ประมาณ 180,000 บาท)

การกระทำครั้งนี้ได้รับทั้งคำชื่นชมและคำวิจารณ์ แฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าเธอทำสิ่งที่สวยงามในการช่วยให้เด็กๆ มีความสุขในวันคริสต์มาส และตั้งคำถามกลับไปยังเหล่ามหาเศรษฐีพันล้านว่าทำไมไม่ทำเช่นนี้บ้าง ในขณะที่บางส่วนยังคงตั้งแง่เรื่องการประชาสัมพันธ์ตัวเองและที่มาของรายได้

โซฟีเรนสไปเดอร์แมน 2025
ภาพ IG @sophieraiin

อย่างไรก็ตาม โซฟียืนยันเจตนารมณ์ว่า คริสต์มาสคือการให้ ถ้าคุณสามารถให้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โปรดทำเถอะ รอยยิ้มของเด็กๆ นั้นประเมินค่าไม่ได้

ทั้งนี้ ของขวัญทั้งหมดจะถูกกระจายผ่านผู้ประสานงานโครงการ Angel Tree และสถานสงเคราะห์ในพื้นที่ภายในสัปดาห์นี้.

@sophieraiin

we’re so glad to be able to give back like this 💓 when we saw all the forgotten angels on the trees we had to do the entire tree because we didn’t want anyone to go without a gift this Christmas 🥺 #angeltree #christmashaul

♬ original sound – Sophie Rain

Sophie rain christmas
ภาพ TikTok @sophieraiin
ภาพ TikTok @sophieraiin
Sophierain chrismas
ภาพ TikTok @sophieraiin
ภาพ IG @sophieraiin
โซฟี เรน ถ่ายแบบชุดสไปเดอร์แมนกับเพื่อน
ภาพ IG @sophieraiin
sophieraiin ig
ภาพ IG @sophieraiin
sophieraiin sexsy today
ภาพ IG @sophieraiin
sophieraiin
ภาพ IG @sophieraiin
ภาพ IG @sophieraiin
ภาพ IG @sophieraiin
ภาพ IG @sophieraiin

ที่มา : Whereisthebuzz

christmas 2025 trends บันเทิง

