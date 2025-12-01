โซฟี เรน เผย 2 ปี โกยทะลุ 2900 ล้าน ทุ่มของขวัญแจกเด็กยากไร้รับคริสต์มาส
อดีตเด็กเสิร์ฟวัย 21 ปี พลิกชีวิตทำเงินถล่มทลายบน OnlyFans ก่อนสวมบทซานตี้กวาดของเล่น 5 คันรถมอบโครงการ Angel Tree ช่วยเด็กไร้บ้านฉลองคริสต์มาส
โซฟี เรน (Sophie Rain) สาวน้อยวัย 21 ปีจากฟลอริดา สร้างความฮือฮาอีกครั้ง ! ด้วยการเปิดเผยรายได้จากการทำคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มโอนลีแฟนส์ (OnlyFans) ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โดยมียอดรวมสูงถึงกว่า 95 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2,900 ล้านบาท)
เธอประกาศความสำเร็จนี้ผ่านทางบัญชีเอ็กซ์ (X) ของตัวเอง @sophieraiin พร้อมข้อความว่า “ขอบคุณสำหรับ 2 ปีบนพื้นที่แห่งนี้” โดยแนบกราฟแสดงรายได้ตั้งแต่มิถุนายน 2023 ถึงพฤศจิกายน 2025 ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้
รายได้รวม – 95,005,586.26 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการเติบโต – สูงกว่า 26,000 เปอร์เซ็นต์
เดือนที่ทำเงินสูงสุด – ช่วงต้นปี 2025 กวาดรายได้เกือบ 6 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน (ประมาณ 180 ล้านบาทต่อเดือน)
เส้นทางรายได้ของเธอเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2024 ก่อนจะพุ่งทะยานแตะหลักล้านดอลลาร์ในปี 2025
จากเด็กเสิร์ฟสู่เศรษฐี โซฟี เริ่มต้นทำ OnlyFans หลังจากตกงานพนักงานเสิร์ฟในฟลอริดา และต้องการหารายได้ทางเลือกผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีของโซฟีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มยุคใหม่ เธอไม่มีค่ายเพลง ไม่มีรายการทีวี หรือบริษัทใหญ่หนุนหลัง แต่สามารถสร้างธุรกิจมูลค่ามหาศาลได้ด้วยตัวเองในเวลาเพียง 2 ปี ซึ่งแซงหน้ารายได้ตลอดชีวิตของคนดังบางคนเสียอีก
คืนกำไรสู่สังคม โซฟีไม่ได้เพียงแค่โพสต์อวดความสำเร็จ แต่เธอนำรายได้ส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือสังคม ก่อนหน้านี้เธอได้บริจาคเงินหลักแสนดอลลาร์เพื่อต่อสู้กับปัญหาความหิวโหย ล่าสุดเธอได้เหมาของเล่นจำนวนมากเพื่อบริจาคให้กับโครงการ Angel Tree ในส่วนของ “Forgotten Angels” ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ไม่มีผู้เลือกอุปการะของขวัญและอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้บ้าน
ภารกิจเหมาของเล่น 5 คันรถ โซฟีและทีมงานใช้เวลาเกือบ 5 ชั่วโมงที่ห้างสรรพสินค้า Walmart เพื่อเลือกซื้อของขวัญ เธอระบุเหตุผลว่า “เราไม่ได้เลือกแค่หนึ่งหรือสองผล แต่เราเหมาหมดต้นเลย” โดยเน้นเลือกของเล่นที่ผสมผสานทั้งความรู้และความสนุก ของที่ซื้อประกอบด้วย
- บ้านตุ๊กตาบาร์บี้ (Barbie Dreamhouses) และอุปกรณ์เสริม
- ชุดงานศิลปะและงานฝีมือ
- กล้องดิจิทัลและขาตั้งกล้องขนาดเล็ก
- ของเล่นเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM)
- หนังสือภาพ
- ตุ๊กตาสัตว์และของเล่นเด็กอื่นๆ
โซฟี เล่าถึงความประทับใจส่วนตัวว่า “ตอนเด็กๆ ฉันไม่มีเงินซื้อบ้านบาร์บี้ ครั้งนี้ฉันเลยต้องจัดมันมาให้ได้”
กระบวนการชำระเงินเป็นไปอย่างทุลักทุเล พนักงานต้องแยกบิลออกเป็น 3 รายการเนื่องจากข้อจำกัดของร้าน ใบเสร็จยาวเหยียด และต้องใช้รถเข็น 6-7 คัน ขนของจนเต็มรถยนต์ 5 คัน รวมมูลค่าสินค้ากว่า 5,370 ดอลลาร์ (ประมาณ 180,000 บาท)
การกระทำครั้งนี้ได้รับทั้งคำชื่นชมและคำวิจารณ์ แฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าเธอทำสิ่งที่สวยงามในการช่วยให้เด็กๆ มีความสุขในวันคริสต์มาส และตั้งคำถามกลับไปยังเหล่ามหาเศรษฐีพันล้านว่าทำไมไม่ทำเช่นนี้บ้าง ในขณะที่บางส่วนยังคงตั้งแง่เรื่องการประชาสัมพันธ์ตัวเองและที่มาของรายได้
อย่างไรก็ตาม โซฟียืนยันเจตนารมณ์ว่า คริสต์มาสคือการให้ ถ้าคุณสามารถให้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โปรดทำเถอะ รอยยิ้มของเด็กๆ นั้นประเมินค่าไม่ได้
ทั้งนี้ ของขวัญทั้งหมดจะถูกกระจายผ่านผู้ประสานงานโครงการ Angel Tree และสถานสงเคราะห์ในพื้นที่ภายในสัปดาห์นี้.
@sophieraiin
we’re so glad to be able to give back like this 💓 when we saw all the forgotten angels on the trees we had to do the entire tree because we didn’t want anyone to go without a gift this Christmas 🥺 #angeltree #christmashaul
ที่มา : Whereisthebuzz
อ่านข่าวต่างประเทศ สำรวจประเด็นเด็ดเสิร์ฟข่าวร้อนครบรสวงการบันเทิงไทยและฮอลลีวู้ด
- โซฟี เรน ดาวโป๊พรหมจรรย์ ทิ้งคฤหาสน์ OnlyFans แก๊งสาวที่เหลือดิ้นรนหาตัวแทนใหม่
- แฟนบอลดราม่า ซาลาห์ โพสต์ภาพฉลองเทศกาลคริสต์มาส ทั้งที่ตัวเองเป็นมุสลิม
- ต้นฉบับตัวแม่ ปารีส ฮิลตัน เปลือยอล่างบนวัย 43 กะรัต ฉลองคริสต์มาส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: