“กองทัพภาค 2” แจง หลัง “เล็ก วาสนา” โพสต์ทหารขาดเสบียง กินแต่มาม่า
กองทัพภาค 2 ยืนยันเสบียงเพียงพอ หลัง เล็ก วาสนา โพสต์ทหารรอบภูมะเขือ กินแต่มาม่า และปลากระป๋อง อธิบายฝนตหนักทำให้บางจุดเดินทางลำบาก
จากกรณีที่ น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “ฝากดูแล!! ทหารไทย ฐานรอบภูมะเขือ ยังกินแต่มาม่า ปลากระป๋อง ฝนตกหนัก เกือบทุกวัน รถเสบียงไม่ส่ง น้ำดื่มได้วันละ 3 ขวดเล็ก” จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด กองทัพภาคที่ 2 ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว โดยมีข้อความว่า ขอชี้แจงเพื่อสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนว่า กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ได้รับการดูแลอย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น โดยมีเสบียงเพียงพอ ไม่มีการขาดแคลนตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด
ทั้งนี้ แม้ในช่วงเวลานี้จะมีฝนตกหนัก ส่งผลให้เส้นทางบางจุดเกิดความยากลำบากต่อการเดินทาง แต่กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกำลังพลและยานพาหนะสนับสนุนในการลำเลียงเสบียง น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กำลังพลทุกนายมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและขวัญกำลังใจอย่างครบถ้วน
กองทัพภาคที่ 2 ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า กำลังพลทุกนายได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด เราไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและประชาชนด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลัง
