โมเมนต์น่ารัก ชวน หลีกภัย โทรหา ทับทิม มัลลิกา ถามไถ่อาการ หลังผ่าตัดสมอง

บทิม มัลลิกา แชร์โมเมนต์สุดอบอุ่น ชวน หลีกภัย อดีตพ่อสามี วิดีโอคอลให้กำลังใจหลังผ่าตัดเนื้องอกสมอง

ทับทิม มัลลิกา แชร์โมเมนต์สุดอบอุ่น ‘ชวน หลีกภัย’ อดีตพ่อสามี วิดีโอคอลให้กำลังใจหลังผ่าตัดเนื้องอกสมองก้อนใหญ่ เผย ‘คุณพ่อน่ารักมาก’ จะพยายามฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเต็มร้อย

แม้สถานะจะเปลี่ยนไปแต่มิตรภาพและความห่วงใยยังคงอยู่เสมอ ล่าสุด ทับทิม มัลลิกา แชร์โมเมนต์สุดประทับใจ หลัง นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและคุณพ่อของ ปลื้ม สุรบถ อดีตสามี ติดต่อมาเพื่อส่งกำลังใจหลังต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เนื้องอกในสมองเป็นครั้งที่ 2

ทับทิม มัลลิกา ได้โพสต์คลิปขณะวิดีโอคอลพูดคุยกับ คุณชวน หลีกภัย ผ่านเฟซบุ๊ก TubTim ทักมาแสดงความห่วงใยและสอบถามอาการหลังการผ่าตัด พร้อมบอกว่าจะหาโอกาสมาเยี่ยมหากเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ อินฟลูฯ สาวระบุข้อความสุดซึ้งว่า “หนูขออนุญาตแชร์โมเมนต์ดี ๆ อบอุ่นมากจากคุณพ่อนะคะ อยากให้โลกรู้ว่าคุณพ่อชวนน่ารักมาก ขอบพระคุณที่คอยส่งกำลังใจและความเป็นห่วงมาให้หนูทุกวันตลอดการรักษานะคะ ขอบคุณพี่ปลื้มกับคุณแม่ที่ส่งความห่วงใยมาให้ด้วยนะคะได้รับกำลังใจแล้วจะพยายามออกกำลังกายเบา ๆ ทุกวันให้กลับมาเต็ม 100 อีกครั้ง”

ก่อนหน้านี้ ทางครอบครัวของทับทิมได้ออกมาอัปเดตอาการล่าสุดให้แฟนคลับคลายกังวลว่า เธอปลอดภัยดีและย้ายออกจากห้อง ICU เรียบร้อยแล้ว แพทย์แจ้งว่าขนาดเนื้องอกรอบ 2 ที่ผ่าออก ก้อนใหญ่กว่าก้อนแรกมาก ร่างกายฟื้นตัวดี มีรอยยิ้มและกำลังใจดีมาก แต่ยังต้องใช้เวลาฟื้นฟูผลข้างเคียง (Effect) หลังการผ่าตัดอีกหลายเดือนจึงจะเริ่มเข้าที่ ตอนนี้ยังลุกเดินไม่ได้และต้องใส่ท่อระบายน้ำไขสันหลัง (Lumbar drain)

ทางครอบครัวขอบพระคุณทุกคำปราถนาดี ขอพระรัตนตรัยคุ้มครองทุกท่าน และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์รุ่งศักดิ์และทีมแพทย์ที่เก่งมากๆ รวมถึงพี่พยาบาลทุกท่านอีกครั้งจากใจ ทุกคนช่วยดูแล ให้กำลังใจและเต็มที่กับน้องมาก ๆ พากันจับมือ ปลอบใจไว้ตลอด กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้นะคะ โดยจะคอยมาอัพเดทเป็นระยะค่ะ

ชวน หลีกภัย ส่งกำลังใจ ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดสมอง
ภาพจาก Facebook : TubTim
ทับทิม มัลลิกา คุยกับชวน หลีกภัย
ภาพจาก Facebook : TubTim
ทับทิม มัลลิกา เผยข้อความของ ชวน หลีกภัย
ภาพจาก Facebook : TubTim
ชวน หลีกภัย - 2
ภาพจาก Facebook : ชวน หลีกภัย Chuan Leekpai
ทับทิม มัลลิกา
ภาพจาก Facebook : TubTim

บทิม มัลลิกา แชร์โมเมนต์สุดอบอุ่น ชวน หลีกภัย อดีตพ่อสามี วิดีโอคอลให้กำลังใจหลังผ่าตัดเนื้องอกสมอง

