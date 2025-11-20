ข่าวดาราบันเทิง

ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกในสมองรอบ 2 พบก้อนเนื้อใหญ่ขึ้น ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 16:17 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 16:17 น.
อัปเดตล่าสุด ทับทิม มัลลิกา หลังเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองรอบ 2 พบก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยรวมปลอดภัยดี ต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายอีกหลายเดือน

ออกมาโพสต์อัปเดตอาการล่าสุดให้แฟนคลับได้หายเป็นห่วงกันแล้ว สำหรับ ทับทิม มัลลิกา ที่ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งเข้ารับการเนื้องอกในสมองรอบที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา โดยทางครอบครัวได้เป็นตัวแทนของดาราสาวหมั่นมาอัปเดตและแจ้งข่าวอาการให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องผ่านทางหน้าอินสตาแกรม tubtimofficial ระบุว่า

“UPDATEผ่าเนื้องอกในสมองครั้งที่ 2 น้องปลอดภัยแล้วนะคะ คนเก่งสู้มาก ๆ ย้ายออกจากICUแล้ว

แพทย์แจ้งว่าขนาดเนื้องอกรอบ 2 ที่ผ่าออก ก้อนใหญ่กว่าก้อนแรกมาก ต้องใช้เวลาฟื้นฟู Effect หลังการผ่าอีกหลายเดือนจึงจะเริ่มเข้าที่ขึ้น

วันนี้น้องฟื้นตัวดี มีส่งยิ้ม มีบอกรักและกำลังใจดี น้องสู้มาก ๆ ค่ะ กำลังใจจากทุก ๆ คน ส่งมาโอบกอดน้องด้วยรักไว้ มีความหมายต่อน้องมากจริง ๆ ในช่วงเวลาแบบนี้

น้องบอกว่าน้องสบายใจขึ้นมาก ตอนนี้ให้น้องพักมาก ๆ ปลอดภัยภายใต้การดูแลจากคุณหมอที่เก่งที่สุดแล้วค่ะ ยังลุกเดินไม่ได้และมีใส่ Lumbar drain เพื่อระบายน้ำไขสันหลัง

ทางครอบครัวเราขอบพระคุณทุกคำปราถนาดี ขอพระรัตนตรัยคุ้มครองทุกท่าน และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์รุ่งศักดิ์และทีมแพทย์ที่เก่งมาก ๆ รวมถึงพี่พยาบาลทุกท่านอีกครั้งจากใจ ทุกคนช่วยดูแล ให้กำลังใจและเต็มที่กับน้องมาก ๆ พากันจับมือ ปลอบใจน้องไว้ตลอด กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้นะคะ จะคอยมาอัพเดทเป็นระยะค่ะ”

อาการล่าสุด ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกในสมองรอบ 2 อาการล่าสุด ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกในสมองรอบ 2-1

อาการล่าสุด ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกในสมองรอบ 2-3

คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ-1

อ้างอิงจาก : IG tubtimofficial

