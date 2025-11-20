อัปเดตอาการ “ทับทิม มัลลิกา” ล่าสุดปลอดภัยแล้ว หลังผ่าเนื้องอกในสมองรอบ 2
“ทับทิม มัลลิกา” อัปเดตอาการล่าสุด หลังเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองรอบที่ 2 แพทย์เผย พบก้อนเนื้อใหญ่กว่าครั้งแรก ตอนนี้ปลอดภัยย้ายออกจาก ICU แล้ว
ทับทิม มัลลิกา ได้ออกมาเปิดเผยอาการล่าสุด หลังเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองเป็นรอบที่ 2 ยืนยันว่าปลอดภัยดี และย้ายออกจากห้อง ICU แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ ทับทิม มัลลิกา ได้เข้าผ่าตัดไปแล้วในรอบแรกและผ่านไปได้ด้วยดี โดยทับทิม มัลลิกา อัปเดตอาการป่วยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า
“UPDATE ผ่าเนื้องอกในสมองครั้งที่ 2 น้องปลอดภัยแล้วนะคะ คนเก่งสู้มาก ๆ ย้ายออกจาก ICU แล้ว แพทย์แจ้งว่าขนาดเนื้องอกรอบ 2 ที่ผ่าออก ก้อนใหญ่กว่าก้อนแรกมาก ต้องใช้เวลาฟื้นฟู Effect หลังการผ่าอีกหลายเดือนจึงจะเริ่มเข้าที่ขึ้น
วันนี้น้องฟื้นตัวดี มีส่งยิ้ม มีบอกรักและกำลังใจดี น้องสู้มาก ๆ ค่ะ กำลังใจจากทุก ๆ คน ส่งมาโอบกอดน้องด้วยรักไว้ มีความหมายต่อน้องมากจริง ๆ ในช่วงเวลาแบบนี้
น้องบอกว่าน้องสบายใจขึ้นมาก ตอนนี้ให้น้องพักมาก ๆ ปลอดภัยภายใต้การดูแลจากคุณหมอที่เก่งที่สุดแล้วค่ะ ยังลุกเดินไม่ได้และมีใส่ Lumbar drain เพื่อระบายน้ำไขสันหลัง
ทางครอบครัวเราขอบพระคุณทุกคำปราถนาดี ขอพระรัตนตรัยคุ้มครองทุกท่าน และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์รุ่งศักดิ์และทีมแพทย์ที่เก่งมาก ๆ รวมถึงพี่พยาบาลทุกท่านอีกครั้งจากใจ ทุกคนช่วยดูแล ให้กำลังใจและเต็มที่กับน้องมาก ๆ พากันจับมือ ปลอบใจน้องไว้ตลอด กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้นะคะ จะคอยมาอัพเดทเป็นระยะค่ะ”
ด้านเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจกันอย่างเนืองแน่น เช่น “ส่งกำลังใจให้นะคะพี่ทับทิมคนเก่ง” , “เก่งที่สุดค่ะ ฟื้นตัวในเร็ววันนะคะ” , “แข็งแรงสดใสนะค้าาซิสสส” เป็นต้น
