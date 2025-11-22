อาลัย ‘อากังฟู’ สิ้นใจอย่างสงบ ในวัย 79 ปี ปิดตำนานเจ้าของนิตยสารปลุกใจเสือป่า
สิ้น “อากังฟู” ชูชาติ ธนมงคลชัย เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 79 ปี ปิดตำนานเจ้าของนิตยสารปลุกใจเสือป่า ไทยเพลย์บอย แจ้งกำหนดการสวดอภิธรรม
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก กังฟูเพลย์บอย ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยว่า “คุณอากังฟูจากไปอย่างสงบแล้วค่ะ” ทั้งนี้ได้มีการโพสต์กำหนดการงานบำเพ็ญกุศลศพ ที่จะจัดขึ้นให้มีการสวดพระอภิธรรมในวันที่ 22-23 พ.ย. 68 และณาปณกิจวันที่ 24 พ.ย. 68 เวลา 16.00 น. ณ วัดไทร เอกชัย 23 บางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
ประวัติ อากังฟู ชูชาติ เจ้าของนิตยสารสำหรับชายไทย
ชูชาติ ธนมงคลชัย หรือรู้จักกันในนาม อากังฟู หรือ เฮียกังฟู เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ปัจจุบันอายุ 79 ย่าง 80 ปี เป็นเจ้าของนิตรสารปลุกใจเสือป่าอย่าง ไทยเพลย์บอย ซึ่งเป็นนิตรสารที่ได้รับความโด่งดังในหมู่วัยรุ่นเมื่อช่วงต้นยุค พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2530
อากังฟูเริ่มเข้าวงการด้วยการเป็นช่างภาพให้กับนิตรสาร เริ่มอาชีพตั้งแต่การเป็นช่างแต่งรูปแต่งฟิล์มที่ร้านจิตรกร ถนนเจริญกรุง แล้วออกมาถ่ายรูปอิสระ หลังจากนั้นได้ถ่ายรูปกับหนังผู้ใหญ่และถ่ายให้กับหนังสือบางกอกและทีวีรีวิว ก่อนจะหันมาทำนิตรสารปลุกใจเสือป่าอย่างไทยเพลย์บอย
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 อากังฟู เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับคาสำนักสวิงกิ้งแบบคาหนังคาเขา และถูกดำเนินคดีในข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นธุระจัดหาเพื่อให้ผู้อื่นร่วมประเวณี ก่อนจะถูกตัดสินจำคุก นั่นเป็นครั้งแรกที่อากังฟูโดนจับ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 อากังฟู โดนจับเป็นครั้งที่ 2 ในข้อหาสำเร็จความใคร่ของผู้อื่นโดยไม่มีอามิสสินจ้าง และได้รับการปล่อยตัวในปี พ.ศ. 2547 หลังจากที่ออกมาจากคุกอากังฟูก็หันมาทำงานแวดวงหนังสือตามเแบบเดิม โดยเปลี่ยนชื่อนิตรสารปลุกใจเสือป่า ‘ไทยเพลย์บอย’ เป็น เพลย์ออฟ อีกทั้งนิตรสารอื่น ๆ อาทิ ลีลาวดี’, ‘กระดังงา’, ‘บทเรียนชีวิต’ และ ‘อายส์ แอนด์ อายส์
สำหรับฉายา กังฟู มาจากเพลงกังฟูในยุคนั้นกำลังโด่งดัง บวกกับอากังฟูชื่นชอบไว้ผมฟู ในสมัยที่ยังทำงานเป็นช่างภาพให้กับนิตรสาร จึงเป็นที่มาของชื่อ อากังฟู ตั้งแต่ตอนนั้นจนปัจจุบัน
อ้างอิงจาก : กังฟูเพลย์บอย, th.wikipedia
