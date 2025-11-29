บาเยิร์น มิวนิค พบ ซังต์ เพาลี ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68
29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม อัลลิอันซ์ อารีน่า บาเยิร์น มิวนิค พบ ซังต์ เพาลี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา บาเยิร์น VS ซังต์ เพาลี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : บาเยิร์น มิวนิค พบ ซังต์ เพาลี
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น.
- สนาม : อัลลิอันซ์ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3
วิเคราะห์บอล บาเยิร์น มิวนิค – ซังต์ เพาลี
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่สามารถใช้งาน ราฟาเอล เกอร์เรโร่, อัลฟองโซ่ เดวีส และ จามาล มูเซียล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มานูเอล นอยเอร์, คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, คิม มิน-แจ, ทอม บิชอฟ, โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ต คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ และ แฮร์รี่ เคน
ซังต์ เพาลี
ในขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ อเล็กซานเดอร์ เบลสซิน จะยังไม่มีชื่อของ ดาวิด เนเมธ, มาร์วิน ชมิตซ์, มาโนลิส ซาลิอาคาส และ อดัม จวีงกวา ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง อาคาร์ดิอุสซ์ ปีอาก้า
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย นิโคล่า วาซิลจ์, เฮาเก้ วาห์ล, เอริค สมิธ, คาโรล เม็ตส์, คอนเนอร์ เมตคัลเฟ, โจเอล ชิม่า ฟูจิตะ, แจ็คสัน เออร์วิน, โลอิส อ็อปพาย, ดาเนล ซินานี่, มาธิอัส เปเรย์ร่า ลาจ และ อันเดรียส ฮูนตงจี
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาเยิร์น มิวนิค – ซังต์ เพาลี
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 29/03/25 บาเยิร์น มิวนิค 3-2 ซังต์ เพาลี (บุนเดสลีกา)
- 09/11/24 ซังต์ เพาลี 0-1 บาเยิร์น มิวนิค (บุนเดสลีกา)
- 07/05/11 ซังต์ เพาลี 1-3 บาเยิร์น มิวนิค (บุนเดสลีกา)
- 11/12/10 บาเยิร์น มิวนิค 3-0 ซังต์ เพาลี (บุนเดสลีกา)
- 09/09/06 ซังต์ เพาลี 1-2 บาเยิร์น มิวนิค (เดเอฟเบ โพคาล)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค
- 26/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 ชนะ ไฟร์บวร์ก 6-2 (บุนเดสลีกา)
- 08/11/25 เสมอ อูนิโอน เบอร์ลิน 2-2 (บุนเดสลีกา)
- 04/11/25 ชนะ เปแอสเช 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ เลเวอร์คูเซ่น 3-0 (บุนเดสลีกา)
ซังต์ เพาลี
- 23/11/25 แพ้ อูนิโอน เบอร์ลิน 0-1 (บุนเดสลีกา)
- 09/11/25 แพ้ ไฟร์บวร์ก 1-2 (บุนเดสลีกา)
- 01/11/25 แพ้ มึนเช่นกลัดบัค 0-4 (บุนเดสลีกา)
- 28/10/25 เสมอ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 2-2 (ชนะจุดโทษ 8-7, เดเอฟเบ โพคาล)
- 25/10/25 แพ้ ซังต์ เพาลี 0-2 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, คิม มิน-แจ, ทอม บิชอฟ – โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า – ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ต คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน
ซังต์ เพาลี (3-4-1-2) : นิโคล่า วาซิลจ์ (GK) – เฮาเก้ วาห์ล, เอริค สมิธ, คาโรล เม็ตส์ – คอนเนอร์ เมตคัลเฟ, โจเอล ชิม่า ฟูจิตะ, แจ็คสัน เออร์วิน, โลอิส อ็อปพาย – ดาเนล ซินานี่ – มาธิอัส เปเรย์ร่า ลาจ, อันเดรียส ฮูนตงจี
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
บาเยิร์น มิวนิค 4-0 ซังต์ เพาลี
