บาเยิร์น มิวนิค พบ ซังต์ เพาลี ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 29 พ.ย. 68

เผยแพร่: 29 พ.ย. 2568 13:30 น.| อัปเดต: 28 พ.ย. 2568 13:50 น.
54

29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม อัลลิอันซ์ อารีน่า บาเยิร์น มิวนิค พบ ซังต์ เพาลี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา บาเยิร์น VS ซังต์ เพาลี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : บาเยิร์น มิวนิค พบ ซังต์ เพาลี
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น.
  • สนาม : อัลลิอันซ์ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3
Credit : FC Bayern München

วิเคราะห์บอล บาเยิร์น มิวนิค – ซังต์ เพาลี

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่สามารถใช้งาน ราฟาเอล เกอร์เรโร่, อัลฟองโซ่ เดวีส และ จามาล มูเซียล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มานูเอล นอยเอร์, คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, คิม มิน-แจ, ทอม บิชอฟ, โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ต คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ และ แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

ซังต์ เพาลี

ในขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ อเล็กซานเดอร์ เบลสซิน จะยังไม่มีชื่อของ ดาวิด เนเมธ, มาร์วิน ชมิตซ์, มาโนลิส ซาลิอาคาส และ อดัม จวีงกวา ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึง อาคาร์ดิอุสซ์ ปีอาก้า

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย นิโคล่า วาซิลจ์, เฮาเก้ วาห์ล, เอริค สมิธ, คาโรล เม็ตส์, คอนเนอร์ เมตคัลเฟ, โจเอล ชิม่า ฟูจิตะ, แจ็คสัน เออร์วิน, โลอิส อ็อปพาย, ดาเนล ซินานี่, มาธิอัส เปเรย์ร่า ลาจ และ อันเดรียส ฮูนตงจี

Credit : FC St. Pauli

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาเยิร์น มิวนิค – ซังต์ เพาลี

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 29/03/25 บาเยิร์น มิวนิค 3-2 ซังต์ เพาลี (บุนเดสลีกา)
  • 09/11/24 ซังต์ เพาลี 0-1 บาเยิร์น มิวนิค (บุนเดสลีกา)
  • 07/05/11 ซังต์ เพาลี 1-3 บาเยิร์น มิวนิค (บุนเดสลีกา)
  • 11/12/10 บาเยิร์น มิวนิค 3-0 ซังต์ เพาลี (บุนเดสลีกา)
  • 09/09/06 ซังต์ เพาลี 1-2 บาเยิร์น มิวนิค (เดเอฟเบ โพคาล)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค

  • 26/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 ชนะ ไฟร์บวร์ก 6-2 (บุนเดสลีกา)
  • 08/11/25 เสมอ อูนิโอน เบอร์ลิน 2-2 (บุนเดสลีกา)
  • 04/11/25 ชนะ เปแอสเช 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ เลเวอร์คูเซ่น 3-0 (บุนเดสลีกา)

ซังต์ เพาลี

  • 23/11/25 แพ้ อูนิโอน เบอร์ลิน 0-1 (บุนเดสลีกา)
  • 09/11/25 แพ้ ไฟร์บวร์ก 1-2 (บุนเดสลีกา)
  • 01/11/25 แพ้ มึนเช่นกลัดบัค 0-4 (บุนเดสลีกา)
  • 28/10/25 เสมอ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 2-2 (ชนะจุดโทษ 8-7, เดเอฟเบ โพคาล)
  • 25/10/25 แพ้ ซังต์ เพาลี 0-2 (บุนเดสลีกา)
Credit : FC Bayern München

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, คิม มิน-แจ, ทอม บิชอฟ – โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า – ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ต คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน

ซังต์ เพาลี (3-4-1-2) : นิโคล่า วาซิลจ์ (GK) – เฮาเก้ วาห์ล, เอริค สมิธ, คาโรล เม็ตส์ – คอนเนอร์ เมตคัลเฟ, โจเอล ชิม่า ฟูจิตะ, แจ็คสัน เออร์วิน, โลอิส อ็อปพาย – ดาเนล ซินานี่ – มาธิอัส เปเรย์ร่า ลาจ, อันเดรียส ฮูนตงจี

Credit : FC St. Pauli

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

บาเยิร์น มิวนิค 4-0 ซังต์ เพาลี

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

