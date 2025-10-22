อีกแล้ว! พบศพชาวจีน ถูกฆ่ายัดกระสอบ ทิ้งข้างถนน ชานเมืองพนมเปญ
พบศพชาวจีน ถูกฆ่ายัดกระสอบ ทิ้งข้างถนน ชานเมืองพนมเปญ ตำรวจเขมรคาดอาจเอี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์ เร่งล่าตัวคนร้าย
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม สำนักข่าว ขแมร์ไทมส์ รายงานว่าพบศพชายชาวจีนในกระสอบข้างถนน ในบริเวณชานเมืองนอกกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่ผ่านมา
โดยชาวบ้านเป็นผู้พบศพ หลังพบกระสอบถูกทิ้งและส่งกลิ่นเหม็น จึงเปิดดูตรวจสอบและพบของชายคนดังกล่าว จึงรีบตำรวจมาสอบ
ทางการระบุว่าก่อนพบศพนั้น มีรายงานว่ามีชานสองคนนั่งรออยู่ในรถใกล้จุดเหตุในช่วงเย็นที่ผ่านมา ก่อนที่ทั้งสองจะนำกระสอบไปทิ้งในป่าและขับรถหนีไป เบื้องต้นผู้ตายอยู่ในช่วงอายุ 40 ปี และคาดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุฆาตกรรม และอาจจะเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์ด้วย
อย่างไรก็ตามตำรวจกัมพูชายังไม่สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้ และยังไม่สามารถจับกุมคนร้ายได้ โดยทางตำรวจกำลังเร่งสอบกล้องวงรปิดต่อไป
