มาจากไหน? เปิดคลิป “ม้า” ลอยน้ำมากันเป็นฝูง ระบุพบในหาดใหญ่ เขต 8
มาจากไหน? เพจดังเปิดคลิป มอม้าคึกคัก ลอยน้ำมากันเป็นฝูง ระบุพบในหาดใหญ่ เขต 8 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นประเด็น เกิดความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่หลายครั้ง
กลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก อีซ้อขยี้ข่าว : อีซ้อ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ระบุว่า “เขาบอกว่าคือเขต8 ที่กำลังเป็นประเด็น พบมอ ม้า คึกคัก ลอยมาตามสายน้ำ…” พร้อมแนบคลิปของเม็ดสีแดงที่ลอยมากับน้ำด้วย
ทั้งนี้พื้นที่เขต 8 หาดใหญ่ นั้นถือเป็นพื้นที่มีประเด็นเป็นอย่างมาก พื้นที่บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ ตั้งแต่แยกสะพานดำ ไปถึงหรรษา และพื้นที่ใกล้เคียงใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมีรายงานเหตุความรุนแรง เช่นเหตุยิงไล่หลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยและจิตอาสา ตะโกนด่าทอ ปาขวดหรือไม้ใส่เจ้าหน้าที่จนสุดท้ายเจ้าหน้าที่บางส่วนจำเป็นต้องถอนกำลังออกมาจากพื้นที่ เขต 8 หาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
