ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม จยย.ฟรี 10 รายการ
ฮอนด้า ซับน้ำตาผู้ประสบภัย น้ำท่วมใต้ ประกาศให้บริการตรวจเช็ก-ซ่อม รถมอเตอร์ไซค์ฟรี 10 รายการ ณ ศูนย์บริการทั่วภาคใต้
ธารน้ำใจของคนไทยไม่เคยทิ้งกันในวันที่เจอวิกฤต ล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า (Honda Motorcycle Thailand) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ได้ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่นี้ ด้วยการให้ประชาชนเข้ามารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 31 ธ.ค. 68
พ่อแม่พี่น้องแชร์กระจายข่าวไปให้ไกล! ไทยฮอนด้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ Honda Wing Center เปิดช่วยเหลือเช็กรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟืองท้าย ฟรี! โดยสามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม มาเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเฟืองท้าย พร้อมตรวจเช็กรถ ฟรี! 10 รายการ
- เครื่องยนต์
- ระบบส่งกำลัง
- ระบบระบายความร้อน
- ระบบเชื้อเพลิง
- คลัตช์
- ระบบรองรับน้ำหนัก
- ระบบเบรก
- ระบบไฟฟ้า
- ขาตั้งข้าง/ขาตั้งกลาง
- ล้อ-ยาง
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 ที่ร้านผู้จำหน่าย Honda Wing Center ในพื้นที่ภาคใต้ สาขาที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
สตูล
– บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (สตูล)
– บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด
– บริษัท เซาเทอร์น มอเตอร์ เซลส์ จำกัด
พัทลุง
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงไทยยนตร์กลการ
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซียวกวงเชียง(ศิวนันท์)
– บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาแม่ขรี
กระบี่
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เอกมอเตอร์
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ไพศาล ลิสซิ่ง
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่พีรกิจ ลิสซิ่ง
– บริษัท ตั้งใจยนตรการ 2556 จำกัด
ตรัง
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังมอเตอร์ไซค์
– บริษัท ยืนยงมอเตอร์ (2527) จำกัด
– บริษัท ตั้งใจยนตรการ 2007 จำกัด
ยะลา
– บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (ยะลา)
– บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด
– บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขามหามงคล
ปัตตานี
– บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (ปัตตานี)
– บริษัท อริยะมอเตอร์ (ปัตตานี) จำกัด
– บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (โชว์รูมพิธานสแควร์)
นราธิวาส
– บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (สุไหงโก-ลก)
– บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (นราธิวาส)
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราธิวาสสหมิตรมอเตอร์
สุราษฎร์ธานี
– บริษัท ฮอนด้าสุราษฎร์ธานี จำกัด
– บริษัท บ้านดอนปิยะกลการ จำกัด
– บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด
– บริษัท พระแสงปิยะกลการจำกัด (ในเครือบ้านดอนปิยะ) จำกัด
นครศรีธรรมราช
– บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด
– บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด
– บริษัท จันดีปิยะกลการ จำกัด
– บริษัท ทุ่งสงปิยะกลการ 199 จำกัด
– บริษัท นครปิยะกลการ จำกัด
– บริษัท ฮอนด้า ศรีนคร จำกัด
– บริษัท ท่าม้าปิยะกลการ จำกัด
– บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุนเซ่ง (1992)
ส่วนในจังหวัดสงขลา ทางศูนย์บริการฮอนด้าต้องขออภัยในความไม่สะดวก ในขณะนี้ศูนย์บริการฮอนด้าบางแห่งในจังหวัดสงขลาปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ หากกลับมาเปิดให้บริการแล้ว จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบโดยเร็วที่สุด
เพื่อให้รถของคุณกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ทีมงานไทยฮอนด้าพร้อมให้บริการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยอย่างเต็มที่ครับ
