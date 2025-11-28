ข่าว

ราชทัณฑ์ แจงภาพถ่ายครอบครัว “ทักษิณ” เป็นกิจกรรมพิเศษในเรือนจำ ยันไม่ได้ถ่ายจากมือถือ

เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 10:06 น.
66

กรมราชทัณฑ์ แจงด่วน ภาพถ่ายครอบครัว ทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำ เป็นกิจกรรมพิเศษ ยืนยันไม่ได้ถ่ายจากมือถือ เผยสาเหตุทำไมใส่ชุดผู้ต้องขังถ่ายรูป

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมกับ นายทักษิณ ชินวัตร ผู้เป็นพ่อสวมชุดผู้ต้องขัง และครอบครัว ในวันเยี่ยมญาติใกล้ชิดของเรือนจำคลองเปรม จนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างหนักในโลกโซเชียล

ล่าสุดทาง กรมราชทัณฑ์ ได้ชี้แจงภาพถ่ายดังกล่าวว่า “เป็นส่วนหนึ่งของการเยี่ยมญาติใกล้ชิด ภายใต้ “โครงการถ่ายภาพร่วมกับครอบครัว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว โดยเป็นการให้บริการของเรือนจำฯ และเป็นความสมัครใจของครอบครัวและผู้ต้องขัง ที่ยินดีจะถ่ายภาพร่วมกันในจุดที่เรือนจำกำหนดไว้ และสามารถพิมพ์ออกมาเป็นภาพถ่าย จัดจำหน่ายให้กับญาติที่ต้องการนำกลับไปเป็นที่ระลึก เพื่อเก็บเป็นความทรงจำที่ดี เป็นความสุขของครอบครัว ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง

การถ่ายภาพกับครอบครัวในการเยี่ยมญาติใกล้ชิดดังกล่าว ไม่ได้มีการใช้โทรศัพท์มือถือของญาติเข้าไปบันทึกภาพแต่อย่างใด อนึ่ง โครงการฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายปี โดยครั้งนี้ได้จัดมาตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2568 เป็นต้นมา โดยมีญาติสมัครใจเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรือนจำฯ ได้จัดเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้ผู้ต้องขังได้เปลี่ยน เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศฉากสถานที่ต่าง ๆ ที่เรือนจำกำหนด แต่กรณีนายทักษิณฯ ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เรือนจำจัดให้ และกิจกรรมถ่ายภาพดังกล่าวก็มีในหลายเรือนจำที่มีการเยี่ยมญาติใกล้ชิด โครงการฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากญาติ ในการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

การเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติแบบใกล้ชิด ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว สร้างความรักความอบอุ่น เสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องขังในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย และเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างมีความสุข ภายหลังได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ และยังลดการกระทำผิดซ้ำได้เป็นอย่างดี”

อุ๊งอิ๊ง เผยภาพครอบครัวพร้อมหน้า ทักษิณ ชินวัตร ในชุดนักโทษวันเยี่ยมญาติ-1 อุ๊งอิ๊ง เผยภาพครอบครัวพร้อมหน้า ทักษิณ ชินวัตร ในชุดนักโทษวันเยี่ยมญาติ-2

เผยแพร่: 28 พ.ย. 2568 10:06 น.
66
