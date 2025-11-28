ราชทัณฑ์ แจงภาพถ่ายครอบครัว “ทักษิณ” เป็นกิจกรรมพิเศษในเรือนจำ ยันไม่ได้ถ่ายจากมือถือ
กรมราชทัณฑ์ แจงด่วน ภาพถ่ายครอบครัว ทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำ เป็นกิจกรรมพิเศษ ยืนยันไม่ได้ถ่ายจากมือถือ เผยสาเหตุทำไมใส่ชุดผู้ต้องขังถ่ายรูป
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมกับ นายทักษิณ ชินวัตร ผู้เป็นพ่อสวมชุดผู้ต้องขัง และครอบครัว ในวันเยี่ยมญาติใกล้ชิดของเรือนจำคลองเปรม จนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างหนักในโลกโซเชียล
ล่าสุดทาง กรมราชทัณฑ์ ได้ชี้แจงภาพถ่ายดังกล่าวว่า “เป็นส่วนหนึ่งของการเยี่ยมญาติใกล้ชิด ภายใต้ “โครงการถ่ายภาพร่วมกับครอบครัว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว โดยเป็นการให้บริการของเรือนจำฯ และเป็นความสมัครใจของครอบครัวและผู้ต้องขัง ที่ยินดีจะถ่ายภาพร่วมกันในจุดที่เรือนจำกำหนดไว้ และสามารถพิมพ์ออกมาเป็นภาพถ่าย จัดจำหน่ายให้กับญาติที่ต้องการนำกลับไปเป็นที่ระลึก เพื่อเก็บเป็นความทรงจำที่ดี เป็นความสุขของครอบครัว ที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง
การถ่ายภาพกับครอบครัวในการเยี่ยมญาติใกล้ชิดดังกล่าว ไม่ได้มีการใช้โทรศัพท์มือถือของญาติเข้าไปบันทึกภาพแต่อย่างใด อนึ่ง โครงการฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายปี โดยครั้งนี้ได้จัดมาตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2568 เป็นต้นมา โดยมีญาติสมัครใจเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรือนจำฯ ได้จัดเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้ผู้ต้องขังได้เปลี่ยน เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศฉากสถานที่ต่าง ๆ ที่เรือนจำกำหนด แต่กรณีนายทักษิณฯ ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เรือนจำจัดให้ และกิจกรรมถ่ายภาพดังกล่าวก็มีในหลายเรือนจำที่มีการเยี่ยมญาติใกล้ชิด โครงการฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากญาติ ในการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
การเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติแบบใกล้ชิด ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว สร้างความรักความอบอุ่น เสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องขังในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย และเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างมีความสุข ภายหลังได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ และยังลดการกระทำผิดซ้ำได้เป็นอย่างดี”
