ข่าวดี ภาคใต้ปลอดฝนหนัก 7 วันเต็ม ไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำ โอกาสทองฟื้นฟูพื้นที่
เพจดังยืนยัน 7 วันข้างหน้า (28 พ.ย. – 4 ธ.ค. 68) ภาคใต้ปลอดฝนหนัก ไม่เสี่ยงเกิดอุทกภัย โอกาสทองฟื้นฟูพื้นที่หลังวิกฤตน้ำท่วม โต้ข้าวลือน้ำท่วมหาดใหญ่ซ้ำ 29-30 พ.ย.นี้
หลังจากที่พื้นที่ภาคใต้ต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่และข่าวลือเรื่องน้ำท่วมซ้ำซ้อน ล่าสุดมีข่าวดีที่ช่วยให้ผู้ประสบภัยและทีมกู้ภัยสามารถวางแผนฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่ เพจเฟซบุ๊ก ที’ ลมฟ้าอากาศ ผู้ที่ออกมาแจ้งข่าวสภาพอากาศ ออกมาเปิดเผยรายงานพยากรณ์ตั้งแต่วันนี้ (28 พ.ย. 68) ไปจนถึงวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ไม่พบพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่จะเสี่ยงทำให้เกิดอุทกภัยในภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง
อีกทั้งช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
จากกระแสข่าวลือที่แพร่สะพัดก่อนหน้านี้ว่าน้ำจะท่วมหาดใหญ่อีกรอบในวันที่ 29-30 พฤศจิกายนนี้ แอดมินเพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ยืนยันว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริง แม้ในช่วงดังกล่าวอาจมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่จะไม่มีฝนตกแช่ต่อเนื่องที่จะทำให้เกิดอุทกภัยซ้ำซ้อน
เมื่อมีชาวเน็ตสอบถามเพิ่มเติมว่า “จะเกิดฝนตกหนักแบบนี้อีกหรือไม่” แอดมิตอบกลับว่า “ตอนนี้ใน 10 วันข้างหน้า ยังไม่เห็นสัญญาณการเกิดฝนตกหนัก”
