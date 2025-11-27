เซ็นทรัล หาดใหญ่ ยกระดับตั้ง “ศูนย์อำนวยการภัยพิบัติน้ำท่วม ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล”
เซ็นทรัล หาดใหญ่ ยกระดับตั้ง “ศูนย์อำนวยการภัยพิบัติน้ำท่วม ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล” ช่วยประสาน–กระจายความช่วยเหลือ
กรุงเทพ – เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึกพันธมิตรหลายภาคส่วน จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการภัยพิบัติน้ำท่วม ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ เพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งการประสานงาน การอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยในยามวิกฤต โดยกลุ่มเซ็นทรัล ได้สนับสนุนรถในการขนส่งและกระจายสิ่งของบริจาคในจุดต่างๆ ไปยังพื้นที่หาดใหญ่
บทบาท ศูนย์อำนวยการภัยพิบัติน้ำท่วม ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล ขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือ ดังนี้
- ศูนย์ประสานงาน hotline รับ–ส่งต่อข้อมูล และสิ่งของช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
- Relief Transit Hub จุดเปลี่ยนถ่ายสิ่งของบริจาค ส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงและจุดช่วยเหลืออื่น
- โรงครัวกลาง แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยและทีมปฏิบัติการ
- บริการรับฝากรถยนต์ ดูแลรถที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 800 คัน เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
- เปิดพื้นที่ร้านค้าจำเป็นต่อการใช้ชีวิต ณ ชั้น G และ 1 ครอบคลุม ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านยารักษาโรค ร้านแว่นตา และร้านขายสินค้าสาธารณูปโภค
- ศูนย์ช่วยเหลือดูแลสัตว์ที่อพยพหนีน้ำท่วม
ด้วยพลังความร่วมมือจากพันธมิตรหลายภาคส่วน ได้แก่ กองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า (มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลา (ดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ), ส.ส. มานิตย์ ภาวสุทธิ์ ชลบุรี จัดตั้งศูนย์ประสานงานครัวกลางใหญ่จัดทำข้าวกล่องช่วยเหลือวันละ 3,000 กล่อง, Downtown Mc Thailand (ทีมค้นหา/ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และบริจาคสิ่งของ มูลค่า 200,000 บาท), สถาบัน Babies Genius Hatyai by Babie Bright Hatyai (ประสานเครือข่ายเอกชนทั้งหมดเพื่อช่วยบริจาคของแห้ง 100,000 บาท), St.John Ambulance of Malaysia (หน่วยแพทย์และปฐมพยาบาล/ช่วยผู้ป่วย), FTC AL-Fauzen Thai Insurance รับนักท่องเที่ยวโดยรถบัสและตู้คอนเทนเนอร์, Bomba sukarela hock teik soo padang besar ทีมค้นหาหลักจากมาเลเซีย, Little Paws Adoption Center ช่วยเหลือดูแลสัตว์อพยพหนีน้ำท่วมให้ปลอดภัย และภาคเอกชนต่างๆ ที่เคียงข้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ ได้เปิดจุดรับบริจาค “ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล” เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่อุทกภัยในภาคใต้ โดยมี เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เป็นจุดรับสิ่งของจากสาขาทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อการช่วยเหลือไปยังเซ็นทรัล หาดใหญ่ และจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่เซ็นทรัลใกล้บ้าน อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Centre 02-021-9999 หรือ สามารถติดต่อทาง Facebook ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลในพื้นที่
จุดรับบริจาคทุกภาคทั่วประเทศ ได้แก่
เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พาร์ค, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, รามอินทรา, ปิ่นเกล้า, มารีนา, พระราม 3, บางนา, พระราม 2, แจ้งวัฒนะ, พัทยา, อุดร, ชลบุรี, ขอนแก่น, เชียงราย, พิษณุโลก, พระราม 9, สุราษฎร์ธานี, ลำปาง, อุบล, เชียงใหม่ (แอร์พอร์ต), เชียงใหม่ (เฟสใหม่), หาดใหญ่, สมุย, ศาลายา, ระยอง, ภูเก็ต (เฟสติวัล), ภูเก็ต (ฟลอเรสต้า), เวสต์เกต, อีสต์วิลล์, นครศรี, โคราช, มหาชัย, วิลเลจ, ศรีราชา, อยุธยา, จันทบุรี, เวสต์วิลล์, นครสวรรค์, นครปฐม, กระบี่, เอสพละนาด รัชดา
ล่าสุด ศูนย์การค้า เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่วม ซึ่งยังคงเผชิญความเสียหายอย่างหนักในหลายชุมชน พร้อมกันนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังได้ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 6 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล พาร์ค, อยุธยา, เชียงใหม่, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, อุบลราชธานี และอุดรธานี เพื่อเป็นเครือข่ายรวบรวมกำลังสนับสนุน ส่งต่อปัจจัยสำคัญให้ถึงมือผู้ประสบภัยในภาคใต้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
เซ็นทรัลพัฒนา ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และใช้ศักยภาพของพื้นที่และเครือข่ายทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของทุกชีวิตสำคัญเสมอ และการดูแลกันในยามวิกฤตคือพลังที่ทำให้สังคมก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกัน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย
