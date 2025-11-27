ข่าวกีฬาฟุตบอล

แอสตัน วิลล่า พบ ยัง บอยส์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68

27 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง แอสตัน วิลล่า พบ ยัง บอยส์ ที่สนาม วิลล่า พาร์ค เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก แอสตัน วิลล่า VS ยัง บอยส์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
  • แมตช์การแข่งขัน : แอสตัน วิลล่า พบ ยัง บอยส์
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : วิลล่า พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสิงห์ผยอง ของกุนซือ อูไน เอเมรี่ จะยังไม่มีชื่อของ ไทรอน มิงส์ กับ อันเดรส การ์เซีย ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ แดนกลางเป็น จอห์น แม็คกินน์, บูบาการ์ กามาร่า, ยูริ ตีเลอมันส์, เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย ส่วนคู่กองหน้าเป็น มอร์แกน โรเจอร์ส กับ โอลลี่ วัตกิ้นส์

Credit : Aston Villa FC

ยัง บอยส์

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ เกราร์โด้ เซโอแอน จะไม่มีชื่อของ เอดิมิลสัน เฟอร์นานเดส กับ ฟาซิเนต์ คอนเต้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อาร์มิน กิโกวิช ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์วิน เคลเลอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ไซดี้ ยานโก้, ต็องกีย์ ซูครู, ซานโดร เลาเปร์, ยาอูอ็อง ฮาฌาม แดนกลางเป็น รายาน ราเวโลสัน, โดมินิค เพช แนวรุกฝากความหวังไว้กับ คริสเตียน ฟาสส์นาชต์, อัลวีน ซานเชส, อลัน วีร์กินิอุส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เซร์กิโอ้ กอร์โดบา

Credit : BSC Young Boys

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอสตัน วิลล่า – ยัง บอยส์

ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม

  • 17/09/24 ยัง บอยส์ 0-3 แอสตัน วิลล่า (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า

  • 23/11/25 ชนะ ลีดส์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 4-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/11/25 ชนะ มัคคาบี้ เทล อาวีฟ 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
  • 01/11/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/10/25 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)

ยัง บอยส์

  • 22/11/25 ชนะ วินเตอร์ธูร์ 5-0 (สวิสส์ ซูเปอร์ลีก)
  • 09/11/25 ชนะ เซนต์ กัลเล่น 4-1 (สวิสส์ ซูเปอร์ลีก)
  • 06/11/25 แพ้ พีเอโอเค 0-4 (ยูโรป้า ลีก)
  • 02/11/25 เสมอ บาเซิล 0-0 (สวิสส์ ซูเปอร์ลีก)
  • 30/10/25 เสมอ กราสส์ฮ็อปเปอร์ 3-3 (สวิสส์ ซูเปอร์ลีก)
Credit : Aston Villa FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า (4-4-2) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ – จอห์น แม็คกินน์, บูบาการ์ กามาร่า, ยูริ ตีเลอมันส์, เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย – มอร์แกน โรเจอร์ส, โอลลี่ วัตกิ้นส์

ยัง บอยส์ (4-2-3-1) : มาร์วิน เคลเลอร์ (GK) – ไซดี้ ยานโก้, ต็องกีย์ ซูครู, ซานโดร เลาเปร์, ยาอูอ็อง ฮาฌาม – รายาน ราเวโลสัน, โดมินิค เพช – คริสเตียน ฟาสส์นาชต์, อัลวีน ซานเชส, อลัน วีร์กินิอุส – เซร์กิโอ้ กอร์โดบา

Credit : BSC Young Boys

Thaiger ทายผลบอล แอสตัน วิลล่า 2-0 ยัง บอยส์

 

