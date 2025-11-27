แอสตัน วิลล่า พบ ยัง บอยส์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 27 พ.ย. 68

27 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5 ระหว่าง แอสตัน วิลล่า พบ ยัง บอยส์ ที่สนาม วิลล่า พาร์ค เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก แอสตัน วิลล่า VS ยัง บอยส์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 5
- แมตช์การแข่งขัน : แอสตัน วิลล่า พบ ยัง บอยส์
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : วิลล่า พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสิงห์ผยอง ของกุนซือ อูไน เอเมรี่ จะยังไม่มีชื่อของ ไทรอน มิงส์ กับ อันเดรส การ์เซีย ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ แดนกลางเป็น จอห์น แม็คกินน์, บูบาการ์ กามาร่า, ยูริ ตีเลอมันส์, เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย ส่วนคู่กองหน้าเป็น มอร์แกน โรเจอร์ส กับ โอลลี่ วัตกิ้นส์
ยัง บอยส์
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ เกราร์โด้ เซโอแอน จะไม่มีชื่อของ เอดิมิลสัน เฟอร์นานเดส กับ ฟาซิเนต์ คอนเต้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อาร์มิน กิโกวิช ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์วิน เคลเลอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ไซดี้ ยานโก้, ต็องกีย์ ซูครู, ซานโดร เลาเปร์, ยาอูอ็อง ฮาฌาม แดนกลางเป็น รายาน ราเวโลสัน, โดมินิค เพช แนวรุกฝากความหวังไว้กับ คริสเตียน ฟาสส์นาชต์, อัลวีน ซานเชส, อลัน วีร์กินิอุส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เซร์กิโอ้ กอร์โดบา
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอสตัน วิลล่า – ยัง บอยส์
ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม
- 17/09/24 ยัง บอยส์ 0-3 แอสตัน วิลล่า (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า
- 23/11/25 ชนะ ลีดส์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 4-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 06/11/25 ชนะ มัคคาบี้ เทล อาวีฟ 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
- 01/11/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/10/25 ชนะ แมนฯ ซิตี้ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
ยัง บอยส์
- 22/11/25 ชนะ วินเตอร์ธูร์ 5-0 (สวิสส์ ซูเปอร์ลีก)
- 09/11/25 ชนะ เซนต์ กัลเล่น 4-1 (สวิสส์ ซูเปอร์ลีก)
- 06/11/25 แพ้ พีเอโอเค 0-4 (ยูโรป้า ลีก)
- 02/11/25 เสมอ บาเซิล 0-0 (สวิสส์ ซูเปอร์ลีก)
- 30/10/25 เสมอ กราสส์ฮ็อปเปอร์ 3-3 (สวิสส์ ซูเปอร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า (4-4-2) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ – จอห์น แม็คกินน์, บูบาการ์ กามาร่า, ยูริ ตีเลอมันส์, เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย – มอร์แกน โรเจอร์ส, โอลลี่ วัตกิ้นส์
ยัง บอยส์ (4-2-3-1) : มาร์วิน เคลเลอร์ (GK) – ไซดี้ ยานโก้, ต็องกีย์ ซูครู, ซานโดร เลาเปร์, ยาอูอ็อง ฮาฌาม – รายาน ราเวโลสัน, โดมินิค เพช – คริสเตียน ฟาสส์นาชต์, อัลวีน ซานเชส, อลัน วีร์กินิอุส – เซร์กิโอ้ กอร์โดบา
Thaiger ทายผลบอล แอสตัน วิลล่า 2-0 ยัง บอยส์
