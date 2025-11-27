ข่าว

ส.ส.สงขลาโพสต์ภาพสะเทือนใจ “หาดใหญ่อย่างกับวันสิ้นโลก” คนแย่งอาหารริมถนน-ศพลอยตามน้ำ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 15:45 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 15:45 น.
110

ใครเห็นก็สะเทือนใจ ส.ส.สงขลา โพสต์ภาพสุดสะเทือนใจ หาดใหญ่เอย่างกับวันสิ้นโลก ประชาชนริมถนนแย่งอาหารกัน มีศพลอยน้ำมา ต้องวางไว้ข้างทาง

วันนี้ (27 พฤศจิกายน) นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ภาพผ่านทางเฟซบุ๊ก สิงโต – ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง พร้อมระบุข้อความว่า “นี่คือภาพหาดใหญ่ในวันนี้ อย่างกับ “วันสิ้นโลก””

“คนแย่งอาหารกันริมถนน, ศูนย์อพยพที่ไร้การจัดการ, ศพคนตายลอยมาต้องวางริมถนน, เสียงคนที่ร้องโหยหวนทั้งคืน…ภาพทั้งหมดนี้ผมเห็นกับตาตัวเองมาตลอด 3 วัน…”

“ความสูญเสียครั้งนี้ใหญ่เกินกว่าจะลืม คนไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็น”

“นี่คือสิ่งที่พวกเราควรได้รับจริงๆหรอ? ผมรับไม่ได้จริงๆครับ”

นอกจากนี้ ส.ส.ศักดิ์สิทธิ์ ได้พิมพ์ข้อความถึงภาพนี้เอาไว้ว่า “คนตายลอยมา ไม่รู้เป็นใคร ไม่รู้พาไปไหนต่อ ญาติจะตามหายังไง ไม่มีใครรู้”

อ้างอิง : Facebook สิงโต – ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง

 

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 15:45 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 15:45 น.
Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

