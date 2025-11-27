ส.ส.สงขลาโพสต์ภาพสะเทือนใจ “หาดใหญ่อย่างกับวันสิ้นโลก” คนแย่งอาหารริมถนน-ศพลอยตามน้ำ
ใครเห็นก็สะเทือนใจ ส.ส.สงขลา โพสต์ภาพสุดสะเทือนใจ หาดใหญ่เอย่างกับวันสิ้นโลก ประชาชนริมถนนแย่งอาหารกัน มีศพลอยน้ำมา ต้องวางไว้ข้างทาง
วันนี้ (27 พฤศจิกายน) นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ภาพผ่านทางเฟซบุ๊ก สิงโต – ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง พร้อมระบุข้อความว่า “นี่คือภาพหาดใหญ่ในวันนี้ อย่างกับ “วันสิ้นโลก””
“คนแย่งอาหารกันริมถนน, ศูนย์อพยพที่ไร้การจัดการ, ศพคนตายลอยมาต้องวางริมถนน, เสียงคนที่ร้องโหยหวนทั้งคืน…ภาพทั้งหมดนี้ผมเห็นกับตาตัวเองมาตลอด 3 วัน…”
“ความสูญเสียครั้งนี้ใหญ่เกินกว่าจะลืม คนไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็น”
“นี่คือสิ่งที่พวกเราควรได้รับจริงๆหรอ? ผมรับไม่ได้จริงๆครับ”
นอกจากนี้ ส.ส.ศักดิ์สิทธิ์ ได้พิมพ์ข้อความถึงภาพนี้เอาไว้ว่า “คนตายลอยมา ไม่รู้เป็นใคร ไม่รู้พาไปไหนต่อ ญาติจะตามหายังไง ไม่มีใครรู้”
อ้างอิง : Facebook สิงโต – ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง
