หน่วยซีล ปูพรม “ช่วยหาดใหญ่” 77,000 ชีวิต รอกลางน้ำท่วม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 09:38 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 09:38 น.
68
หน่วยซีลช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เมื่อคืน
ภาพ @กองทัพเรือ

หน่วยซีล ปูพรม “ช่วยผู้ประสบภัยหาดใหญ่” รายงานล่าสุด 77,000 กว่าชีวิตรอความช่วยเหลือ ข้อมูลรัฐบาล ณ ปัจจุบัน มีกว่า 4 หมื่นเคส เร่งด่วนสามพันกว่ากรณี ส่วนยอดเสียชีวิตน้ำท่วม ตอนนี้ 33 รายทั่วใต้

เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ วันนี้ (27 พ.ย.68) โดยเฉพาะพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 09.05 น.ที่ผ่านมา Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา อัปเดตล่าสุดตอนนี้ “หาดใหญ่น้ำลดเกือบทั้งหมดแล้ว” ปัจจุบันทุกหน่วยเร่งเข้าพื้นที่ช่วยเหลือเต็มกำลัง

ขณะเดียวกัน วานนี้ (26 พ.ย.) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า (ศป.กฉ.ส่วนหน้า) ดำเนินภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้อย่างเข้มข้นตลอดทั้งวัน โดยมุ่งเน้นภารกิจกู้ภัยฉุกเฉิน อพยพ และการแพทย์ทหารในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด

สถิติภารกิจช่วยเหลือประชาชน (26 พฤศจิกายน 2568)

ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้จำนวน 178 ราย จากพื้นที่อันตรายสู่เขตปลอดภัย และอพยพประชาชนมาสู่ศูนย์พักพิง จำนวน 3,492 ราย สามารถส่งถังออกซิเจนไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ได้จำนวน 365 ถัง และสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้จำนวน 250 เตียง

อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากทีเอ็นเอ็นยังมีประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ซึ่งยังรอความช่วยเหลืออยู่จำนวน 77,000 คน โดยกองทัพเรือได้ส่ง หน่วยซีล “Seal – Recon – EOD เข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมชุดช่วยเหลือด้วยเรือยาง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน และ ชุดประดาน้ำ เข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมแล้ว พร้อมเริ่มภารกิจช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง

หน่วยซีลช่วยหาดใหญ่
ภาพ @กองทัพเรือ

โดยต่อมา เวลา 23.00 น. ของค่ำที่ผ่านมา “ทัพเรือภาคที่ 2” ได้อพยพประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เข้าสู่ศูนย์พักพิงของทัพเรือภาคที่ 2 ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ขณะนี้ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทัพเรือภาคที่ 2 ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดสรรที่พัก อาหาร และการดูแลขั้นพื้นฐานเพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์นี้อย่างดีที่สุด

สำหรับการรวบรวบข้อมูลของผู้ประสบภัยซึ่งนายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าได้รวบรวมข้อมูลผูประสบภัยทั้งหมด ณ ปัจจุบันจากหลายช่องทางทั้ง เพจแทรฟี่ฟองดู หาดใหญ่ฟลัด ตลอดจนจิตอาสาในหลายๆ พื้นที่ รวมแล้วตอนนี้มีราว 40,000 เคส ประชาชนผู้ประสบภัยที่รอช่วยมีทั้งสิ้น 77,000 คน ผู้สูงอายุ 2,000 คน เด็กเล็กประมาณ 1,000 ชีวิต

สำหรับเคสเร่งด่วน ! กลุ่มสีแดงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมีอยู่ประมาณมากกว่า 3,000 กว่ากรณี ผู้เสียชีวิตตจากน้ำท่วมตอนนี้ยอดล่าสุดอยู่ที่ จำนวน 33 ราย สาเหตุมีทั้งน้ำพัก ไฟฟ้าช็อต ดินถล่ม พลัดจมน้ำเสียชีวิต.

ขอบคุณคลิป : @TNN.Online

หน่วยซีลช่วยน้ำท่วม
ภาพ @กองทัพเรือ
หน่วยซีลช่วยน้ำท่วมเรื่องจริง
ภาพ @กองทัพเรือ
ศูนย์พักพิงของทัพเรือภาคที่ 2 ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมืองสงขลา
ศูนย์พักพิงของทัพเรือภาคที่ 2 ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมืองสงขลา 26 พ.ย. 68
ศูนย์พักพิงของทัพเรือภาคที่ 2
ศูนย์พักพิงของทัพเรือภาคที่ 2 ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมืองสงขลา 26 พ.ย. 68
กองทัพเรือส่งซีลช่วยน่ำท่มเมื่อคินนี้ 26 พ.ย. 68
ศูนย์พักพิงของทัพเรือภาคที่ 2 ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมืองสงขลา 26 พ.ย. 68
ศูนย์พักพิงของทัพเรือ
ศูนย์พักพิงของทัพเรือภาคที่ 2 ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมืองสงขลา 26 พ.ย. 68

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

