ดร.นพดล เสนอ 7 มาตรการเร่งด่วน ฟื้นศรัทธารัฐบาล กู้วิกฤตน้ำท่วมใต้

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 11:57 น.
“ดร.นพดล กรรณิกา” ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึง นายกฯ อนุทิน เสนอ 7 มาตรการเร่งด่วนกู้วิกฤตน้ำท่วมใต้ ย้ำต้องยึดหลัก ชีวิตคนมาก่อนระเบียบ และลงพื้นที่แบบไร้พิธีการเพื่อฟื้นศรัทธา

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ผ่านเฟซบุ๊ก มิสเตอร์ จิม ท่ามกลางสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังคงวิกฤตหนัก เพื่อเสนอแนวทางเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความศรัทธาที่มีต่อรัฐบาล ระบุว่า

“กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล “น้ำท่วมครั้งนี้ กำลังทดสอบหัวใจของรัฐบาล” ผมขอเขียนถึงท่านในวันที่ประชาชนภาคใต้ต้องการความหวังที่สุดในชีวิต น้ำท่วมครั้งนี้ไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติ มันกำลังทดสอบ “ศรัทธาของคนไทยต่อรัฐบาล” อย่างไม่เคยมีมาก่อน

คนติดอยู่ในบ้านที่มืดมิด เจ้าหน้าที่ลุยน้ำจนหมดแรง ครอบครัวขาดยา อาหาร และสัญญาณโทรศัพท์ขาดหาย ประชาชนรู้สึกว่า “รัฐไปไม่ทัน”

ผมจึงขอเสนอมาตรการที่นายกฯ สั่งได้ทันที และให้ผลทันที ดังนี้

1) ชีวิตคนก่อน – ระเบียบทีหลัง ช่วยก่อน ตรวจสอบทีหลัง คือหัวใจของการกู้วิกฤต เพื่อให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในระยะวิกฤต

2) ศูนย์บัญชาการน้ำท่วมภาคใต้ รายงานนายกฯ วันละ 3 ครั้ง สั่งการจุดเดียว เร็วกว่า ชัดกว่า ลดความล่าช้า เพื่อให้การสั่งการมีเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความเร็วในการปฏิบัติงาน

3) แม้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ประชาชนต้องไม่ถูกลืม ใช้โดรน เรือ วิทยุสื่อสาร Starlink และ GPS ออฟไลน์ ประสาน ชรบ.-อปพร.-อสม. เพื่อค้นให้เจอทุกหลังคาเรือน ไม่มีใครถูกทอดทิ้ง

4) ดูแลเจ้าหน้าที่เหมือนดูแลชีวิตประชาชน อาหาร-น้ำ-เกลือแร่-ชุดกันน้ำ-จุดพัก-แพทย์ภาคสนาม เจ้าหน้าที่แข็งแรงและปลอดภัย ทำให้ ประชาชนรอดเร็วขึ้น

5) นายกฯ ลงพื้นที่แบบไม่พิธีการ ลุยน้ำ ช่วยเหลือ นอนเต็นท์สนาม ฟังเสียง ตรงไปตรงมา เพราะ “ภาพแห่งความจริงใจ” พลิกกระแสได้ทั้งประเทศ

6) รายงานความคืบหน้าแบบโปร่งใสทุกวัน เพื่อลดข่าวลือและสร้างความมั่นใจในมาตรการรัฐ ให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลกำลังเร่งเต็มกำลัง ไม่ใช่แค่แถลงการณ์

7) ประกาศแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดตั้งแต่วันนี้ เก็บข้อมูลจากประชาชนในศูนย์อพยพ หรือ ที่รอดอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทำระบบข้อมูลทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์ ครอบคลุมการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ระบบสาธารณูปโภค ฟื้นฟูอาชีพ พักชำระหนี้ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ให้ประชาชนมีความหวังว่า “ชีวิตใหม่เริ่มได้ทันทีหลังน้ำลด” นำบทเรียนน้ำท่วมภาคใต้ตอนล่างปี 2543 มาประยุกต์ปรับใช้ฟื้นฟูชีวิตผู้ประสบภัยและศรัทธาของประชาชน

ท่านนายกฯ ครับ ในเวลาวิกฤต ประชาชนไม่ได้ต้องการรัฐบาลที่สมบูรณ์แบบ พวกเขากำลังต้องการรัฐบาลที่ เข้าถึงจริง ทำจริง และอยู่เคียงข้างประชาชนจริง ๆ ผมเชื่อว่า หากท่านนำมาตรการเหล่านี้ไปสั่งการ ประเทศไทยจะผ่านวิกฤตครั้งนี้อย่างเข้มแข็ง และความศรัทธาของประชาชนจะกลับคืนมาอย่างสง่างาม

ด้วยความเคารพและปรารถนาดีสูงสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา”

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา โพสต์หนังสือเปิดผนึกถึง อนุทิน
FB/ มิสเตอร์ จิม

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 11:57 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

